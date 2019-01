El sector privado aborda recientes denuncias locales

Para el Centro Empresarial de Mérida (Coparmex Mérida) es muy positivo que el gobierno del Estado siente precedentes en materia del combate a la corrupción y la impunidad, dijo su presidente José Antonio Loret de Mola Gómory, al hablar sobre el anuncio realizado anteayer por irregularidades administrativas y financieras de la pasada administración, por un monto estimado de 533 millones de pesos.

En un comunicado, el dirigente señaló que para este organismo empresarial es indispensable que las autoridades estatales transparenten debidamente las anomalías halladas en las 1,938 auditorías practicadas en los procesos de entrega recepción y que en su caso se actúe conforme a derecho corresponda.

“Desde este organismo establecemos la responsabilidad de acompañar este ejercicio de rendición de cuentas que realiza la autoridad estatal, exigiendo que si se ha detectado que alguno o algunos funcionarios públicos de la administración estatal pasada traicionaron la confianza ciudadana depositada en ellos, al hacer mal uso de los recursos públicos para su beneficio personal y/o el de terceros, recaiga sobre ellos todo el peso de la ley”.

Sustentación

“Al respecto, es importante y fundamental que los encargados de elaborar los expedientes de denuncia y de acompañar las pruebas debidamente sustentadas lo hagan de manera adecuada y estrictamente apegada a la ley, así como que quienes tengan a su cargo la integración de las correspondientes averiguaciones que se lleven al cabo en la Auditoría Superior del Estado y en la Fiscalía General del Estado, concretamente en la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lleguen a fondo en cada una de sus indagatorias y lo hagan de manera profesional y con la técnica administrativa y jurídica debida, con el fin de evitar que por artilugios legales puedan desecharse los expedientes y seamos testigos de nuevos casos de impunidad.

“Las acciones anunciadas por el gobierno del Estado lo comprometen aún más a no permitir acto de corrupción alguno por parte de ninguno de los funcionarios de la presente administración, acciones que deberán medir el trabajo y la actuación de todos los empleados públicos de esta nueva administración estatal”.

El dirigente indicó que es “muy importante también que el gobierno del Estado, en aras de disminuir la presión de la opinión pública, no caiga en la tentación de emprender una simple cacería de brujas sin realmente contar con pruebas contundentes, y que las denuncias anunciadas sean solo actos mediáticos y de simulación, cometiéndose de esta manera injusticias y desprestigio de personas que pudieran ser inocentes.

“Por último, es preciso que las autoridades estatales tomen acciones y se legisle adecuadamente y se llenen los vacíos existentes en esta materia. Con los hechos, se demuestra que es de vital importancia que en la entrega-recepción de la administración pública estatal y de las municipales se cumplan tiempos específicos y con reglas claras y transparentes en beneficio de toda la sociedad”, apuntó.

Abrir un marco legal claro para el paso de una administración pública a otra debe ser una de las muchas tareas que debe cumplir una autoridad. Debe ser un ejercicio que permita que se consolide el esfuerzo democrático y se dé sentido de transparencia al entregar una responsabilidad para todo actor público.

“Por todo ello, exhortamos al gobierno del Estado a actuar de manera escrupulosa en este asunto y respetando en todo momento el imperio de la ley y el Estado de Derecho”, dijo.

Cámara

Por su parte, el presidente de la Canacintra en Yucatán, Juan Manuel Ponce Díaz, consideró que es correcta la decisión del gobierno del Estado de denunciar las irregularidades que detectó en la administración del gobernador Rolando Zapata Bello, pero espera que tenga el soporte probatorio y no solo sea un golpe político.

“Es correcto que si hay irregularidades lo denuncie, es correcto que transparente este tema y que informe a la sociedad”, indica. “Lo que no vale sería decir nada más las anomalías sin ningún soporte o pruebas. Ahora viene una etapa de preparación de las carpetas de investigación y deben estar bien hechas para que no sea una denuncia más, como las que pasan en todo el país, y que quede impune porque eso molesta más a la sociedad”.

Ponce Díaz aclaró que sus opiniones en este tema son en calidad de presidente de Canacintra, no del Consejo Coordinador Empresarial, del cual también es presidente, porque el CCE no lo ha analizado en forma colegiada, como debe ser.

Luego señaló que espera que las denuncias estén bien preparadas para que soporten el proceso y también espera que la Fiscalía y la vicefiscalía anticorrupción realicen su trabajo técnicamente muy bien para que acrediten los delitos.

“Esperamos que el Ejecutivo no haya hecho estos anuncios como un golpe político o por presión de los medios de comunicación o de la sociedad”, señaló. “Si detectaron irregularidades en la administración pasada están en lo correcto de interponer las denuncias.

“Hemos visto en todo México quejas contra administraciones pasadas que no llevan a nada, solo distraen y molestan a la sociedad cuando no tienen consecuencias”, agregó el empresario.

Ante el pronóstico de que las denuncias quedarán archivadas o no llegarán a los responsables, Ponce Díaz manifestó que no conoce a detalle las carpetas que integró el Ejecutivo, solo sabe lo que se dijo en la rueda de prensa de la secretaria general de Gobierno, abogada María Fritz Sierra, y no se permitieron preguntas a los reporteros.

“Para que sepamos si las denuncias tendrán consecuencias necesitamos conocer si las irregularidades están fundamentadas porque no toda irregularidad es corrupción porque pueden ser faltas administrativas”.

Estas primeras denuncias por presunto desvío de $533 millones en el gobierno anterior es una prueba de fuego para la vicefiscalía anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado, pero trabajarán en función de las pruebas, consideró.— Joaquín Chan Caamal