El sector privado, al pendiente del caso de Cempoala

José Antonio Loret de Mola Gómory, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, afirmó que el proyecto de suministro de gas natural a Yucatán continuará y que el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) está por determinar cómo lo seguirá desarrollando.

El empresario señaló que el proyecto en sí no está cancelado sino solo un par de licitaciones para hacer una obra de rebombeo en Cempola, Veracruz, que recibiría gas procedente de Texas a Tuxpan.

“Hay una parte importante en todo este proceso: se requerían unos equipos que dura alrededor de ocho meses fabricarlos, esos equipos están en la fase final de su fabricación, no se perdieron, y en ese sentido Cenagas es quien va a explicar qué va a hacer para que no se pierda el avance realizado en esta obra que es para que la península y Yucatán reciban mayor cantidad de gas natural”, reiteró.

Tras señalar que este mismo año se podría terminar la obra, recordó en marzo varias organizaciones empresariales y el gobierno del estado sostuvieron con la secretaria de Energía y la directora de Cenagas una reunión en la que asumieron dos compromisos: trabajar para tener suficiente gas y de calidad, y la homologación de las tarifas eléctricas de Yucatán con el resto del país.

En otro asunto, el líder empresarial reconoció que en el primer trimestre del gobierno federal ha habido altibajo en el tema económico en todo el país y todos los sectores, y que muchos programas sociales aún no aterrizan.

Sin embargo, señaló que está comprobado que en los primeros meses o hasta un año las políticas públicas de una nueva administración no aterrizan, lo que implica, entre otros puntos, que no haya generación de empleos que permita una derrama económica y el consumo de más productos.

“Hay que reconocer que es la primera etapa y el arranque del gobierno federal. La macroeconomía está estable, pero en la micro tenemos algunos focos amarillos que nos marcan que las políticas públicas tienen que empezar a dar resultados”.

Acerca de si reprobaría los primeros meses del gobierno federal, el directivo señaló que no es maestro para reprobar a nadie. “Como en todo hay cosas positivas y negativas. Reitero, el manejo de la macroeconomía y de las finanzas públicas hoy ha sido muy responsable y hay que ponerlo en ese contexto. Muchos programas han sido cuestionado, muchos programas no han terminado de aterrizar, políticas públicas como la energética no se terminan de entender, ni qué decir de la política pública de infraestructura y particularmente la aviación”.

Por su parte, en un comunicado el gobierno de Yucatán señaló que realiza las gestiones necesarias con el gobierno federal, específicamente con la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas) para la autonomía energética del estado, así como para obtener tarifas más justas.

“Tanto la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, como la titular del Cenegas, Elvira Daniel Kabaz Zaga, han manifestado que el tema de la suficiencia energética de Yucatán es una de sus prioridades”, se indicó.

“En la constante comunicación con el Cenegas, su titular, Elvira Kabaz, ha sostenido, tanto aquí en Mérida como recientemente a través de sus canales de comunicación, que está en marcha la instalación de compresores en la estación de Cempoala, lo que ayudaría al suministro de gas natural a la Península”.

“En estos meses, la administración ha organizado reuniones de trabajo entre autoridades federales y líderes de sectores productivos de la entidad para alcanzar tales objetivos; estas reuniones se seguirán realizando”.—Iván Canul Ek

Asimismo, el gobierno estatal impulsa el desarrollo de centrales de energías alternativas, como la eólica, que no sólo son una opción mejor para el medio ambiente sino también es más económica.

José Antonio Loret de Mola Gómory, líder del CCE volvió a abordar el tema de Cenagas.

Recientemente se informó que se cancelarían contratos para la estación de Cempoala.

El dirigente empresarial dijo que de manera respetuosa le harían llegar al gobierno federal, como siempre lo han hecho, los cuestionamientos para decirles que ya se están venciendo los tiempos para que las cosas empiecen a funcionar de una mejor manera sobre los temas energéticos.