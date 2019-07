El sida, marca social

Urgente educar sobre este mal, dice un experto

En pleno siglo XXI sigue existiendo un estigma social hacia las personas con VIH/sida, afirma el doctor Alejandro Guerrero Flores, médico especialista en enfermedades infecciosas, quien precisa que cada minuto seis personas se contagian con ese virus en el mundo.

El especialista enfatiza que el VIH/sida sigue siendo una pandemia, pues está en todo el mundo y crece y crece todos los días, tan es así, que cada minuto se infectan seis personas en el mundo.

Pese a ello, el médico precisa que hay una tendencia en la disminución de la mortalidad gracias a los tratamientos que se tienen en la actualidad y a que las personas infectadas saben que hay acceso a tratamiento en las instituciones de salud.

El especialista señala que el VIH/sida se sigue propagando por falta de educación preventiva, pues en la década de los 80 no había tratamiento disponible pero había prevención y hoy se tiene tratamiento, pero se requieren programas de prevención.

Además destaca que no hay campañas de prevención y son fundamentales para frenar el VIH/sida.

Respecto a los fármacos para tratar esta enfermedad, señala que han mejorado, ya que son más fáciles de tomar y menos tóxicos.

Estigma social

Dice que hay personas que sospechan que pueden tener este padecimiento, pero se resisten a hacerse la prueba para confirmarlo pues sigue existiendo un estigma social respecto a esta enfermedad.

—No se hacen la prueba por temor a perder el empleo y amigos…, pues en la calle, el trabajo, la familia, los sistemas de salud, médicos, enfermeras, químicos no tienen una actitud confortable, humanitaria y racional para atenderlos.

Apunta que hay países desarrollados que manejan medicamentos de profilaxis para el VIH, pero México no es uno de esos países y no hay profilaxis para la población, únicamente se hace en casos de accidentes con personal de salud, a fin de que no queden infectados.

Enfatiza que el uso de preservativo, el insistir en las buenas prácticas sexuales, como evitar relaciones sexuales con personas que no se conocen, son algunas acciones probadas para prevenir no solo el VIH, sino la enfermedades de transmisión sexual en general, como la gonorrea, el virus del papiloma y sífilis, entre otras.

El médico especialista manifiesta la importancia de la educación al respecto desde la primaria hasta la preparatoria, pues los jóvenes necesitan recibir información adecuada.

Aunque el VIH afecta a personas de todas las edades y preferencias sexuales, puntualiza que es en el sector de los hombres que tienen sexo con hombres donde se registra la mayor incidencia de casos, en edades de entre 19 y 24 años.

El doctor Alejandro Guerrero, adscrito al hospital del Issste, fue uno de los participantes en el IV Simposio Internacional “Horizontes compartidos” sobre VIH Sida que se realizó en la ciudad desde el miércoles pasado y concluyó ayer viernes.— Iris Ceballos Alvarado