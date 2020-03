El silencio, aliado de la impunidad

Proponen que no prescriba el abuso sexual infantil

En el marco del foro “Erradicar la violencia infantil: Tarea de Todos”, que se realizó ayer en el auditorio de la Canacintra local, la senadora Josefina Vázquez Mota declaró que la violencia sexual en menores es terrible en todos los sentidos.

“Destruye la vida de niñas y niños, muchas veces para siempre y en este crimen el victimario es el más cercano a los niños. Estamos hablando del papá, el tío, hermano, la pareja de la mamá, y el resto de quienes son violentados lo son en las escuelas, en las iglesias, campos deportivos”, señaló.

En el evento, organizado por Cecilia Patrón Laviada, diputada federal del PAN, participaron también Dennis Yvette Meade Gaudry, perito en psicología forense, especialista en violencia familiar, en abuso sexual infantil y presidenta de Fundación Renaser; Agustín de Pavía Frías, director de la Fundación “Yo También”, y Alma Patricia Alfaro, directora de “Guardianes”.

En su turno Josefina Vázquez señaló lo siguiente: “Es hora de romper el silencio y venimos hoy aquí, a Mérida, Yucatán, con gran entusiasmo a este Estado donde todavía es posible vivir con paz, sin miedo a hablar y a dar voz a casos de niñas de niños que hoy son víctimas de este crimen de violencia sexual”.

La legisladora aprovechó para hablar de la importancia de la prevención, hizo un llamado a todas las familias, a las escuelas a la comunidad y también sobre la importancia de impartir justicia, para lo cual consideró que este crimen no debe prescribir jamás.

“En México un victimario, es decir un criminal en materia de violencia sexual, pueden encontrar impunidad a los tres años de haber cometido el crimen, pero la mayoría de las víctimas lo denuncian 10, 20 ó 30 años después de que los agredieron”, manifestó.

Entrevistada, la senadora dijo que “lo que pasa es querealmente es un crimen que ha contado con mucho silencio, porque como sucede en muchos hogares, seis de cada 10 de estos crímenes se dan en los hogares, y los otros cuatro, como he reiterado, se dan en la escuela, en las iglesias o en la práctica del deporte”.

“Estamos trabajando en toda una agenda legislativa, donde primero, como se señala cada estado, suele tenerse una legislación distinta, y lo que queremos hacer es un llamado a todos los Congresos locales, para sumarnos en esta iniciativa de que no prescriba el delito jamás, después de que tengan acceso a la justicia”, dijo.

En su opinión, se necesitan jueces y ministerios públicos más preparados, porque las leyes están hechas para los adultos y no para los niños, “donde no solo no hay reparación a las víctimas, no hay ni siquiera atención a ellas. Solo en una década 10 víctimas denuncian y de esas una, es decir el 0.2%, encuentra justicia. Este es el tamaño de la impunidad en los crímenes de violencia sexual”.

“Vivimos un sistema patriarcal, donde ese dominio sobre las mujeres, particularmente sobre las niñas, se hace evidente en el crimen de violencia sexual. Los feminicidios infantiles en México han crecido un 97% en los últimos cuatro años, estamos frente a una epidemia de violencia contra niñas y niños y de muerte. De eso venimos a hablar el día de hoy”.

Hay estadísticas de algunos estados donde hay un mayor número de niñas o niños hospitalizados, siguió, pero realmente que esta información es muy endeble, porque en muchos casos ni siquiera se denuncia y mucho menos se reporta cuando un menor está hospitalizado, o incluso feminicidios, como el caso de Fátima, que están estrechamente vinculados al abuso sexual.

“Y por eso me entusiasma este foro, porque aquí hay autoridades que tienen que tomar decisiones, hay organizaciones de la sociedad civil; es decir, hay personas que tienen influencia y tienen responsabilidad”.— David Domínguez Massa

Josefina Vázquez aseguró que el impacto de este foro es lograr que quienes están tomando decisiones en el gobierno del Estado y en la sociedad civil, ayuden primero a trabajar en programas de prevención que son urgentes. Un niño que tiene educación, que en su familia le hablan y le previenen es 20 menos vulnerable que una niña o niño que no ha tenido esto.

