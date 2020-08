El SNTE: No basta lo digital

Irremplazable la labor en el aula, señala dirigente

El secretario general de la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ricardo Francisco Espinosa Magaña, manifestó su respaldo a la enseñanza educativa por televisión y en forma virtual para el próximo curso escolar, pero aseguró que eso no suple el trabajo de los profesores en las aulas.

“Esta forma de transmitir conocimientos por televisión o en forma digital es complemento al trabajo de los maestros”, dijo.

“De momento no habrá contacto físico entre el profesor, el alumno y el padre de familia a menos que haya alguna necesidad específica; habría ese acercamiento con todas las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades de salud”, refirió.

“Sabemos que hay comunidades escolares que no tienen dispositivos móviles como computadoras, señal para teléfonos celulares y servicio de internet”, reconoció, “pero en Yucatán los profesores son comprometidos con la enseñanza de sus alumnos y buscarán la forma de mandarle tareas, que reciban sus libros de texto gratuitos y estar en contacto a distancia para supervisar y calificar las tareas”.

Espinosa Magaña afirmó que la labor del maestro en la comunidad es muy importante. Esta falta de cumplimiento de los protocolos sanitarios y medidas de prevención de contagio del coronavirus es porque no han podido realizar su habitual trabajo de concienciación con los padres de familia por el cese del contacto con ellos.

A su decir, la orientación, asesoría y pláticas disciplinarias son parte de la formación educativa de los padres para que inculquen a sus hijos, y cuando los profesores retomen esta importante tarea de comunicación los jefes de familia serán más responsables en el uso del cubrebocas, lavado de manos y respeto a la sana distancia, pues los habitantes de comunidades apartadas ven al profesor como una autoridad respetable.

El líder de la sección 33 también informó que aunque los profesores no asisten a clases presenciales, no quiere decir que no atiendan a sus alumnos ni que se preparen para el curso entrante.

El SNTE trabaja en forma coordinada con la Secretaría de Educación estatal, cumple sus lineamientos educativos y programas, participa en los cursos de actualización magisterial, dijo. En forma particular, el profesor aumenta su preparación académica con participación en cursos, talleres, videoconferencias sobre temas educativos impartidos por el sindicato y la plataforma Sinadep, donde también se puede estudiar especializaciones, maestrías y doctorados.

“El reto de este momento es que la entrega de libros sea con saldo blanco”, señaló. “Pedimos a la autoridad educativa y de salud que estén vigilante de la forma como se van a entregar los libros de texto gratuitos, que quienes repartan los materiales tengan toda la protección sanitaria y que quienes los reciben también”.

“Pienso que es el momento ideal para que el maestro haga algo por la educación de México”, señaló. “Cuando se graduaron hicieron un compromiso profesional y un juramento de contribuir mediante la educación a un mejor desarrollo y mejora de la calidad de vida de México”.— Joaquín Chan Caamal

Ciclo escolar Modalidad virtual

El dirigente de la sección 33 del SNTE manifestó su apoyo a la educación a distancia.

Relación en los salones

Respecto a las diferencias sobre las clases por televisión o por vía digital, el maestro Espinosa Magaña dijo que son insustituibles el contacto y la interacción del profesor con su alumno en la aula, los docentes saben interpretar las emociones de los niños y ejercen un liderazgo para dirigir al grupo. También tienen la autoridad para corregir lo que los alumnos hacen mal, sus explicaciones precisas sobre los temas del programa son más directas, y logran mayor atención y comprensión.

Solo transmisores

Con las clases digitales el reto es más grande para los padres y madres de familia porque deben poner atención en la enseñanza y ayudar a sus hijos para aclarar sus dudas, refirió. La televisión, la computadora y el celular solo son herramientas de transmisión de conocimientos, pero no pueden sustituir la labor del profesor.