“Sí debe continuar”

El subsidio a la vivienda es clave, dice financiero

El Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) planea aumentar su cartera crediticia en Yucatán a 400 millones de pesos antes de fin de año, informa el presidente de su Consejo de Administración, Víctor Manuel Requejo Hernández.

Actualmente su cartera en el estado es de 270 millones, aunque en los últimos ocho años el banco ha otorgado créditos por un poco menos de 750 millones, dice.

Añade que BIM en una institución nueva —en octubre cumplirá seis años— cuyo antecedente directo fue la Sofom Casa Mexicana.

Aunque es un banco pequeño y especializado en el sector inmobiliario, da los servicios de los bancos más grandes, incluyendo los fiduciarios y la captación de dinero del público. En este sentido, afirma, el BIM ofrece una de las tasas de interés más altas, ocho por ciento anual libre de impuestos, que puede llegar a nueve por ciento, dependiendo del monto invertido y el plazo.

“Nuestra ventaja competitiva es que somos el único banco que tiene como objetivo central atender al sector inmobiliario y lo hace con personal experto en el tema”, apunta.

El Diario entrevistó a Requejo Hernández ayer durante un receso de las reuniones que sostuvo con inversionistas yucatecos en un hotel de esta ciudad. En los próximos días publicaremos una entrevista exclusiva con él en la que explica el “boom” inmobiliario en Mérida y advierte de las “extraordinarias oportunidades de inversión” que traerá el Tren Maya.

Interrogado sobre las consecuencias de la suspensión de los subsidios que daba el gobierno federal a la adquisición de vivienda social, con el argumento, entre otros, de que eso se prestaba a la corrupción de parte de los constructores, y que se inició desde el sexenio pasado, el directivo, uno de los más destacados expertos en financiamiento inmobiliario en el país, cree que “ese es un concepto equivocado”.

El gobierno, por ejemplo, afirma, daba un subsidio de $70,000 al trabajador que deseaba adquirir una casa de $300,000, de modo que éste solo pagaba $230,000. Empero, el gobierno creyó que el desarrollador de vivienda vendía la casa en $300,000 y se quedaba con el subsidio, “lo cual no era cierto”.

¿Esta situación ocasionó la caída en la demanda de vivienda social?, pregunta el Diario.

El Infonavit, afirma, disminuyó la entrega de créditos en un siete por ciento respecto al año pasado y el Fovisste registró un porcentaje parecido, aunque, por otro lado, la banca privada incrementó del 7% al 10% sus créditos hipotecarios.

“No hay que exagerar, 7% no es mucho, porque podemos decir que estamos bien en el otro 93%”, indica.

Añade que el subsidio debe continuar si queremos seguir entregando casas a las personas con menores ingresos, que de otro modo no tendrían capacidad económica para adquirir una vivienda, “y aunque el Infonavit incrementó el monto de los créditos cuando aumentó el salario mínimo, esto no es suficiente, el trabajador necesita ese subsidio, quizá no con el monto de antes, pero lo necesita”.

Otro problema, añade, es que el Infonavit solo atiende al trabajador formal y en este sentido, Requejo Hernández anunció que el BIM estará en capacidad de ofrecer créditos a la economía informal dentro de dos o tres años.— HERNÁN CASARES CÁMARA

BIM Representación local

Ayer se instaló en Mérida el Consejo Consultivo Regional Golfo – Sureste del BIM:

Integrantes

El CP Dwight Navarrete Muñoz fue elegido presidente del consejo regional, conformado por 13 integrantes. El Ing. Juan Manuel Mercader Rodríguez fue designado vicepresidente, y el CP Edmundo Luna Campos, secretario. Encabezó la ceremonia el Lic. Víctor Manuel Requejo Hernández, presidente del Consejo de Administración del BIM.

El Banco Inmobiliario

Es una Institución de banca múltiple especializada en negocios inmobiliarios; tiene seis consejos regionales, que abarcan los 19 estados en los que tiene presencia.