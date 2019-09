El suicidio, tema de una jornada de salud del DIF

El suicidio es un tema que hay que tratar porque si un miembro de la familia no está bien, la familia no está bien. No hay salud, si no hay salud mental, señala Susy Pasos Alpuche, directora del DIF Municipal, al referirse a las razones que llevó a la institución a organizar la primera jornada de prevención en el tema.

El encuentro se llevará al cabo el martes 17 y miércoles 18 próximos, en el Centro Cultural Olimpo.

“Es importante para nosotros trabajar en esto y darle a la gente información para que se pueda acercar a las instituciones y pedir ayuda. No somos máquinas, se vale sentir, sentirse triste, de alguna manera sentirse no aceptado, pero hay que pedir ayuda y acercarse a las instancias”, apunta.

Desgraciadamente, señala que en el caso de los hombres culturalmente se les ha dicho que no pueden llorar, hablar o expresar sus sentimientos “y esto hace que no pueda ni reconocer el problema y no sepa pedir ayuda”.

Con las mujeres, indica, es distinto, pues ellas suelen tener redes de familiares o amigas para hablar y de alguna manera se desahogan o piden ayuda.

Citando al IMSS, Susy Pasos asegura que la gente que se quiere suicidar no es porque quiere dejar de vivir, sino porque quiere dejar de sufrir. “No es que quiera quitarse la vida sino dejar de sentir lo que siente”, por ello considera pertinente la realización de la primera jornada de prevención del suicidio, que entre sus objetivos está desmitificar el tema.

La funcionaria dice que muchos todavía piensan que si uno anuncia que se va a quitar la vida, solo quiere llamar la atención.

Otro propósito es informar y tomar medidas de acción relacionadas con la prevención del suicidio.

Por ello, dentro de la jornada el martes 17 se impartirán las ponencias “La realidad en el fenómeno del suicidio en Yucatán”, a cargo del doctor Paulino Dzib Aguilar; “Impacto social del suicidio en Yucatán”, con el doctor Gaspar Baquedano López. El miércoles se impartirán “Trastornos psicoafectivos como factor de riesgo suicida”, con la doctora Claudia Teresita Jiménez Domínguez, e “Intervención en crisis en el proceso suicida”, por el doctor Salvador González Gutiérrez.

Durante los dos días habrá mesas de información del Hospital Psiquiátrico, Centro Integral de Salud Mental, Centro de Atención Mental Infantil, Secretaría de Salud de Yucatán, Escuela de Conciencia y el módulo de Psicología del DIF Municipal.

Todas las actividades son libres, pero los interesados en participar pueden inscribirse o pedir más informes al correo montserrat.zumbardo@merida.gob.mx o al teléfono 942-00-00 extensión 80810.

La directora señala que la jornada de prevención es una de las primeras acciones que se llevarán al cabo dentro del programa “Vivir es lo de hoy” que se implementará durante toda esta administración municipal.— Iván Canul Ek

Actividad Fechas

Las jornadas de prevención del suicidio serán el martes 17 y miércoles 18 próximos.

Labor

“El Ayuntamiento de Mérida va a seguir trabajando durante toda esta administración, a petición del alcalde de evitar el dolor evitable. Vamos a trabajar estos dos años con diferentes actividades, y dentro de ese programa vamos a tener conferencias, talleres con el objetivo de brindar información acerca del suicidio como medida de acción preventiva”; señala la directorta del DIF Municipal.