El sur, reto más grande

Urgen en reunión a atender abasto de energía en la región

El presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial del país, Roger González Lau, afirmó durante la instalación de las “Mesas Técnicas de Gas Natural y Electricidad” que sin energía no habrá prosperidad económica ni México crecerá al 4% como todos aspiran.

Reconoció que el sur del país es el reto más grande en estos momentos y, “aunque le duela a los norteños”, los esfuerzos de inversión deben enfocarse a la solución de la falta de gas natural en esta zona, porque resulta insuficiente para generar energía eléctrica.

También es necesario aumentar la capacidad de transmisión de electricidad, pues la actual es insuficiente para cubrir las necesidades de desarrollo y crecimiento de la zona, que tiene un rezago de años.

Las mesas técnicas sobre los energéticos reunió a los gobernadores de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; de Campeche, Carlos Miguel Aysa; al anfitrión de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha; a los directores generales del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), Elvira Daniel Kabbaz Zaga; y del Centro Nacional de Energía (Cenace), Alfonso Morcos Flores; a los presidentes de las comisiones de Energía del Senado de la República, Armando Guadiana Tijerina; y de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González; y al presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, quien recibió el reconocimiento de los altos funcionarios participantes, porque fue el principal promotor de este diálogo de alto nivel y de expertos de los sectores público y privado.

Incluso, el gobernador Vila Dosal dijo que el arquitecto es el principal promotor que tiene Yucatán en Ciudad de México.

La primera en reconocer el rezago en el sureste fue la licenciada Elvira Kabbaz, porque en un diagnóstico que realizó Cenagas identificó que el consumo industrial de gas natural es inequitativo, pues de los mil millones de pies cúbicos diarios que se abastece en el país, el 85% se va al norte, que también tiene 13,000 kilómetros de gasoductos.

En cambio, el sur apenas recibe el 15% del abasto de gas natural y tiene 3,500 kilómetros de ductos. Por ello el desarrollo industrial del sur-sureste es muy limitado. En nota aparte informamos de las acciones que realiza Cenagas para solucionar este desequilibrio.

Durante los ocho discursos de la ceremonia inaugural de la instalación de las mesas técnicas, que se realizó en el Centro Internacional de Congresos y que concluye hoy, el presidente del Senado, Armando Guadiana, sugirió que una de las soluciones rápidas al desabasto de gas es que se traiga al puerto de Progreso en barco, “porque sabe que hay empresas de Alemania y de Estados Unidos que pueden traer hasta gratis el gas natural líquido siempre y cuando se los compren”.

González Lau dijo que el gobernador Vila Dosal comentó que muchos empresarios se acercan a Yucatán con intenciones de invertir, pero si no hay gas natural a precios competitivos ni ven un sistema eléctrico confiable, dudan y detienen sus inversiones.

“Tenemos que invertir de manera importante en líneas de transmisión, especialmente en el sur. Necesitamos garantizar el flujo de electricidad y estar preparados para el crecimiento de esta región”, manifestó González Lau, quien es vicepresidente global de Cementos Mexicanos.

“Si el sur empieza a crecer, no lo soportará el sistema de transmisión y el sistema eléctrico. Todos en el sector sabemos que hay que empezar hoy para que estos resultados empiecen a dar frutos en dos o tres años. Estamos aquí porque el presidente de la República y el sector privado acordamos trabajar en un objetivo común: que haya prosperidad económica en México y que crezcamos al 4% que aspiramos todos. Aquí en este grupo sabemos que sin energía no habrá prosperidad y no se dará el crecimiento. Tenemos que trabajar todos por un México más próspero y más equitativo. Agradezco a los gobiernos que estén abiertos a este diálogo con los empresarios y esperamos expectantes que se resuelva el tema de los ductos y empiece a fluir el gas en el sur, porque todos sabemos que tiene un precio de hasta un tercio más bajo que otros esquemas. El ducto marino no solo impactaría el sistema de gas en el sur, impactaría el sistema de gas al liberar recursos, ayudaría a resolver problema de generación eléctrica, quitaría estrés a las líneas de transmisión que traen la energía a esta parte de la república. No es posible que en meses anteriores hayamos visto precios de hasta 9 mil pesos por megawat hora en esta parte del país, siendo tan rica en recursos”.

Deseó que este diálogo en estas mesas (habrá seis más en el país) sea el inicio de un diálogo permanente entre el sector público y el privado, porque les preocupa, les interesa participar y entender la política pública, la política energética y las estrategias por el sector privado son los que pagan las consecuencias, son los que aceleran o detienen el desarrollo. Por ello es prioritario tomar acuerdos y encontrar soluciones de fondo sobre los temas del gas natural y la electricidad, porque en estas mesas participan lo mejor del sector público y privado en estos temas.

El gobernador Vila Dosal reconoció que la directora de Cenagas y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, están ocupadas en este tema del sur-sureste y tienen constante comunicación cuando surgen notas amarillistas. Igualmente reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso los ojos en el sur-sureste porque ve un rezago y una inequidad en las condiciones competitivas y de desarrollo de los estados del país.

Dijo que desde la Península ven cómo el norte y el Bajío crecen muchísimo porque tienen un sistema de gas natural consolidado y el sureste está rezagado. Pero Yucatán es una excepción porque en el primer trimestre de 2019 creció 3.1%, fue el tercer estado del país con mayor crecimiento económico, generó 32% de empleos más en el primer semestre del año.

“Todo eso lo estamos haciendo sin gas natural y lo estamos haciendo con las tarifas eléctricas más caras del país”, enfatizó. “Imagínense lo que podría ser la economía de Yucatán con gas natural y con una tarifa de energía eléctrica, pues no digamos la más barata del país, con que esté en el promedio, nos damos por bien servidos”.

Vila Dosal dijo que el presidente López Obrador, la secretaria de Energía y la licenciada Elvira tienen claro que se debe de invertir en infraestructura en el sureste y recordó que en Mérida la CFE construirá una nueva central eléctrica Mérida IV que debe estar lista en 2021 y para 2026 deberá producir mil megawats. Pidió a los presidentes de las comisiones de energía del Senado y Diputados que incluyan en los presupuestos esa inversión para que se concrete esta obra.

Otra inversión de la CFE es el tendido de un hilo de transmisión de Malpaso, Chiapas, a Ticul, Yucatán. Y también pidió el apoyo del CCE para que ayude a resolver las cuestiones legales que frenan los proyectos de energía renovable.

El arquitecto López Campos destacó que México tiene entre los principales retos para aumentar su competitividad y productividad contar con el suficiente gas natural y electricidad para ser más atractivo a la inversión de empresas que buscan instalar sus plantas industriales para entrar al mercado de Estados Unidos.

Dijo que México tiene las condiciones necesarias, como recursos naturales, petróleo, bono demográfico, turismo, población de 130 millones de personas, entre otros elementos, pero no es suficiente para lograr los niveles de crecimiento del 4% en los próximos cinco años. Se necesita el primer insumo básico que es la energía y resolver la falta de gas natural y de electricidad.

Al día de hoy, 12 estados del país no reciben gas natural por falta de infraestructura, por lo que usan combustóleo o diésel para sus procesos industriales y eso eleva sus costos y quedan en desventaja. Si los estados tuviesen gas natural aumentaría hasta un 57% la eficiencia de producción. Y es contrastante con la carencia de este energético porque México es uno de los 10 países con mayores reservas de gas en el mundo, geográficamente se ubica en la región con el gas más barato de Norteamérica.

“Para alcanzar las metas se necesita la suma de esfuerzos de los gobiernos estatales y de la iniciativa privada, para que los estados crezcan de manera más equilibrada y equitativa”, dijo. “Actualmente hay estados que registran una tasa del 8% de crecimiento, pero no es así en el sur-sureste que muestra menores niveles y al promediar esas cifras arrojan el 2%, un porcentaje que se ha registrado en el país en los últimos años”.

Las “Mesas Técnicas de Gas Natural y Electricidad” fueron organizadas por el Consejo Coordinador Empresarial del país y las comisiones de Energía del Senado y la Cámara de Diputados. Hoy continuarán las ponencias y a las 13 horas darían a conocer las conclusiones de estos trabajos.— Joaquín Chan Caamal

