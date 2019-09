“El T-MEC es una ventana de oportunidades”

El análisis del T-MEC y las nuevas condiciones internacionales en el XXI Foro Yucatán y el Sector Externo, que concluyó ayer en la Facultad de Economía de la Uady, arrojó que este tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá es una gran ventana de oportunidades de comercio exterior, que hay una feroz competencia por los mercados y que las empresas tienen que tener estrategias sólidas para vender sus productos.

Los analistas Raúl Vela Sosa, doctor en Comercio Internacional, exrector de la Facultad de Economía y de la UTM y actual secretario ejecutivo de la Sociedad Centroamericana y Caribeña de Investigación y Docencia, y el maestro en Administración Francisco Ávila Heredia, expresidente nacional del IMEF, ofrecieron su visión a decenas de universitarios sobre este tratado comercial que está en proceso de aprobación en el Congreso de Estados Unidos.

También hablaron de sus implicaciones en la economía mexicana, su impacto en el proceso electoral en Estados Unidos y la necesidad de que México siga aprovechando su cercanía con ese país, pero también de la importancia de diversificar sus exportaciones, principalmente a los mercados japonés y sudamericano.

Vela Sosa puso cifras sobre la importancia del T-MEC para la economía de Estados Unidos porque en 2015 ese país exportó 199 millones de dólares, que es el 63% del total de las exportaciones estadounidenses a México.

Los estados de Texas, California, Michigan, Illinois y Arizona son los más beneficiados por este comercio bilateral, porque además de la derrama económica, genera miles de empleos.

Este tratado comercial también tiene impacto en los procesos electorales, principalmente de Estados Unidos, y es utilizado por el actual presidente Donald Trump “como un cuchillo pegado a la garganta de México” por las condiciones que impone para su firma.

El ahora llamado T-MEC está en suspenso en Estados Unidos y Canadá, pues tienen procesos electorales en puerta y ha polarizado las campañas, principalmente en el primer país.

Retrospectiva

Ávila Heredia hizo una retrospectiva de la economía mexicana de la década de los años 50 y 60, cuando el crecimiento económico era al 6% por el consumo interno, el cierre de la frontera al comercio al exterior y la falta de competencia. Recordó que durante el sexenio de Miguel de la Madrid empezó una apertura hasta que México firmó el Tlcan en 1994, que cambió el comercio petrolero por el diversificado.

“Ahora es feroz la competencia en la economía global y ésta ha originado la desaparición de grandes empresas como Gigante, Blanco, Comercial Mexicana, Helados Bing… Aurrerá tuvo que asociarse con Walmart para continuar. Hay una ola transformadora del comercio internacional”, señaló Ávila Heredia.

“Ejemplifiquemos el centro de Mérida. La calle 65 era una zona rica por los grandes comercios, ¿pero dónde están hoy? Ya no existen. Se modernizó el comercio y los empresarios copiaron modelos de venta de Estados Unidos y están fuera del centro de la ciudad. Los mercados municipales ahora son de artesanías y de alimentos preparados, ya no hay comercios. El comercio evoluciona, no por la exportación, sino por la competencia”, puntualizó.

Dijo que Yucatán es muy bueno para la mano de obra en la industria de la construcción y meseros, que son oficios dignos, pero si en estos momentos llegara una armadora automotriz a Yucatán, necesitarían traer técnicos de otros lugares para cubrir esa oferta de trabajo, por lo que el Estado tiene que continuar con la formación de recursos humanos profesionales y capaces. “Lo mismo necesitan las empresas dedicadas al comercio internacional”.

“La gran ventaja que tiene México con el T-MEC es que, desde del punto de vista comercial, está pegado a Estados Unidos, pero éste país tiene a un presidente racista, abusador y solo busca pegarle a México, no ayudarlo”, dijo. “México tiene mucha dependencia de Estados Unidos, este año se espera que las remesas que lleguen al país sean de 35,000 millones de dólares, la balanza comercial bilateral se estima en 45,000 o 50,000 millones de dólares y la balanza turística no tengo el dato, pero es importante. Es decir, Estados Unidos canalizará más de 100,000 millones de dólares a nuestro país, es una enorme dependencia económica”.

“Somos muy buenos para la industria manufacturera, ya lo estamos viendo con la Cervecería Yucateca, para el sector textil, pero hay que pasar del primero al segundo grado para que mejoren los sueldos y aprovechar los nichos de mercado como lo hace La Anita, que coloca sus salsas en varias ciudades del mundo. Las salsas habaneras yucatecas ya llegan a los mercados de Estados Unidos y Canadá, pronto se comercializarán a Colombia y Europa. No son grandes volúmenes, pero en 25 años seguramente este producto tendrá un mercado consolidado en el mundo y aumentará el volumen de ventas internacionales”.

“La calle no está fácil, se necesita un plan estratégico, conocer las debilidades y fortalezas de la empresa y tener visión, porque el mercado estadounidense y canadiense es importantísimo y el T-MEC es una gran oportunidad que se debe de aprovechar”, concluyó.

Al responder algunas preguntas de los asistentes, ambos ponentes consideraron que es casi imposible que haya una integración similar a la de la Unión Europea entre los países firmantes del T-MEC.— Joaquín Chan C.

Foro Economía

Los analistas Raúl Vela Sosa y Francisco Ávila Heredia dieron su visión del T-MEC.

Oportunidades

Francisco Ávila Heredia, expresidente nacional del IMEF, dijo que en el caso particular de Yucatán, ve buenas oportunidades de diversificación y aumento de las exportaciones en la carne de cerdo, como opinó anteayer el director de la Facultad de Economía, Luis Araujo Andrade.

Tiene demanda

“Este producto tiene demanda en el mercado japonés y también se puede exportar a varias ciudades de Estados Unidos, pues tiene certificación de inocuidad”, acotó.

No lo cree posible

Ávila Heredia consideró que es casi imposible que haya una integración similar a la de la Unión Europea entre los tres países firmantes del T-MEC.