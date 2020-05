A partir mañana tendrá cambios el sector constructor

“Volver a tener dinero nos dará tranquilidad emocional y económico”, dijo el secretario general del Sindicato de Alarifes y Obreros de la Construcción en Caminos, Montaje, Electricidad, Carpintería y Fierro de Yucatán, Bernabé Chan Castañeda, al referirse a la reaunudación de mañana de las actividades del sector constructor.

“Somos el proveedor de la familia, no estamos acostumbrados a permanecer inactivos mucho tiempo, sobretodo cuando estás pensando en cómo hacer magi para cumplir con mantener a la familia. El trabajo nos da más tranquilidad y solvencia, va a estar tranquilo la gente, saben que si trabajan van a tener dinero. Esta reapertura de la industria de la construcción va a repercutir en más de 20 mil hogares”.

Lo que tiene preocupado al líder sindical es la forma como se transportarán los albañiles de su comunidad a la obra. Antes de la pandemia usaban camionetas de redillas y vans para el transporte de los obreros y no importaba si iban aplastados como sardinas. Sin embargo, ahora con el protocolo de sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de mano, seguramente habrá algún cambio en la forma de transporte, pero es recomendable que los albañiles viajen en transporte público colectivo porque usarían cuatro o más vehículos para ir de su casa al trabajo y estarían en contacto con gente desconocida.

“No sé qué tanto va a poder mover el transporte público a los albañiles, las constructoras no nos han dicho cómo viajarán los compañeros de sus pueblos a las obras, ojalá lo resuelvan en estos días”, señaló.

La CMIC propuso que la jornada laboral sea de catorcenas para que no viajen diario y que duerman y coman en las obras, se le planteó a Chan Castañeda.

“Es difícil cambiar la costumbre, el mismo trabajador siente temor de viajar en camión de pasaje, se siente más sano en los camiones de redillas o vans porque vienen directo a la obra”, indicó. “Quizá no nos permitan viajar con el cien por ciento de la capacidad del vehículo, pero se puede solucionar. En cambio dormir en las obras no te lo permite, y si lo permitieran dormirían hacinados, podría salir más caro el caldo que las albóndigas. Creo que durante la marcha de la reactivación se irá perfeccionando lo del transporte, las jornadas laborales y la comida. Nosotros velaremos por la salud de los compañeros, si vamos a tener un recurso a expensas de nuestra salud estaríamos pecando de necios”.

Chan Castañeda explicó que las propias empresas prohíben la pernocta en las obras porque hay espacios pequeños para compartir, al menos que la obra sea una plaza comercial, un hotel o una tienda grande, pero estas obras son contadas.

Lo que tienen muy claro es que a partir de mañana todos los albañiles tendrán que apegarse a los lineamientos de las empresas y autoridades de salud porque como tendrán una carta de autorización, si no cumplen y les cae la inspección podrían clausurar la obra lo que sería perjudicial para la empresa y los obreros.— Joaquín Chan Caamal

Cambios por la pandemia

Otra de las costumbres de los albañiles que se modificará es la hora de la comida.

Almuerzo

“Ya no habrá comida como se acostumbraba. Antes se montaba un comedor en la obra, muchos compañeros compartían sus alimentos, pero ahora se evitará eso, cada quien comerá y usará sus implementos”, anticipó Bernabé Chan Castañeda.

Entradas

“Estamos viendo también que las entradas al trabajo sean en horarios escalonados para que no se junten más de 50 personas en ese momento. Tendrán que usar cubrebocas, permitir que les midan la temperatura y lavarse la mano en forma frecuente”, apuntó.

Accesorio

El líder sindical reconoció que seguramente muchos albañiles no les gustará usar el cubrebocas, pero tendrán que cumplir esta obligación porque habrá vigilancia de los protocolos, “además la verdad es sano que lo usen, así no les guste, pero tendrán que acostumbrarse porque no se impone por necedad y ahora es el nuevo modo de vida en el trabajo”.