El tren llegará hasta La Plancha por un túnel de 4 km

Atravesará Mérida

El Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) decidió en que el corazón neurálgico del Tren Maya esté en una parte del terreno de 30 hectáreas de La Plancha y que el moderno ferrocarril atraviese la ciudad por un túnel de 4 kilómetros y 6.50 metros de profundidad.

Para el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, la obra de infraestructura subterránea es viable, tanto en ingeniería como económicamente. Incluso, la dureza del suelo yucateco no es impedimento, al contrario, la piedra yucateca no es tan dura porque es cárstica, es noble y con un corte vertical se mantiene estable por décadas, y eso hace más fácil la excavación.

Durante su participación en el foro “Energía para el Desarrollo de México”, evento que organiza la Concanaco en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Mérida, Jiménez Pons informó en sendas ruedas de prensa que Mérida es un centro fundamental en la región peninsular y será el corazón del Tren Maya.

“No sé si están informados, pero se ha decidido que la central de control de todo el sistema de los 1,500 kilómetros del Tren Maya esté en Mérida”, reveló.

En otra de sus intervenciones ante líderes empresariales y del sector energético, el titular de Fonatur amplió esta información y reveló que el chiste del Tren Maya es que no afecte toda la mancha urbana, de modo que pretenden construir un túnel de 4 kilómetros del Anillo Periférico Oriente (por la salida a Cancún), sobre el derecho de vía existente, hacía la antigua estación del ferrocarril en La Plancha.

Precisó que sólo entraría el tren de pasajeros, no el de carga. El Tren Maya tendría dos ferrocarriles distintos, uno para transporte de pasajeros y otro de carga. El primero circulará de día y el segundo de noche en horarios por definir.

El acuífero

Jiménez Pons expuso que no habrá daño al manto freático porque está estudiado. Saben que el manto freático yucateco está a una profundidad de 7.50 u 8 metros y la excavación del túnel sería a una profundidad de 6.50.

¿Qué van a hacer en Mérida, van a usar el terreno de La Plancha’”, preguntó el reportero del Diario.

“Sí, mira, es un tema que ha causado mucha polémica, lo tengo que platicar con el gobernador y hay alternativas que ya conoce el gobernador”, respondió. “Sí estamos planteando usarlo, pero puede haber el parque y la estación, ambas cosas pueden ir perfectamente. Se van formar las comisiones de arquitectos y sociedad local para que conozcan algunas alternativas que tenemos. Lo que sí les informo es que el chiste es que no estorbe la ciudad el tren. Buscaremos alternativas y espero que el gobernador nos lo plantee para que empecemos el proceso de socialización de las alternativas para la conciliación de la sociedad meridana”.

¿Entonces sí van a usar La Plancha?, reiteró el reportero.

“Es lo que nosotros queremos. Es un terreno federal que ha estado allí por mucho tiempo, se sabe que no se va a utilizar todo y que tiene que tener un destino parcial para jardines, pero una parte sí se podría utilizar para el Tren Maya”, señaló. “Es un terreno privilegiado, hay una análisis que se está haciendo y que pondremos a su consideración en su momento porque sí vale la pena que todo mundo gane. El Tren Maya no es un proyecto que imponga la federación, podemos llegar a un buen término si entendemos cuál es el propósito. Y el propósito es hacer algo de calidad, que reviva esa zona deprimida, las mismas instalaciones ferroviarias ahorita no son bonitas, hay que reconocerlo, es un tiradero de rieles y otras cosas. Hay que arreglar todo eso con una alternativa para que quede satisfecha la sociedad y eso vamos a proponer”.

¿Pasaría entonces el tren en la ciudad?, cuestionó de nuevo el reportero.

“Sí, pero de forma que no le moleste a la ciudadanía, es lo importante”, dijo.

¿Será subterráneo?

“Sí, así es, es la intención meterlo por abajo”, precisó.

Otros periodistas continuaron este tema y le plantearon que es difícil excavar por la dureza de la piedra y el daño al manto freático.

“He oído este comentario de la piedra”, explicó. “Si salen de Mérida, en esta zona cárstica, se darán cuenta si alguien hace un corte vertical se mantiene por décadas. Es una piedra dura, pero no tan dura porque muchas son calizas, pero sí son estables y eso lo puede hacer mucho más fácil. En México tenemos que hacer esos hoyos en lodos y tenemos que hacer muros llamados Milán que son operaciones muy conflictivas por lo bajo del nivel freático de 1.50 a 1.80. Imagínense el problema para hacer el túnel para el Metro, hay muchas condiciones técnicas que se pueden superar aquí. Sabemos que el nivel freático anda entre los 7.50 a 8 metros, aun teniendo el nivel freático arriba hay muchas fórmulas técnicas para resolverlo. Creemos que el subsuelo yucateco tiene cosas muy buenas, es un suelo noble, lo cortamos y no se nos viene encima. Eso significa que no tendríamos que construir escudos de concreto, como se hace con la tierra donde hay lodo como en Ciudad de México”.

Más baratos

Luego argumentó que los trenes son más baratos en un 20 ó 30%, o quizá más en los fletes, podrían desplazar mayor número de turistas extranjeros que llegan a Quintana Roo y el tren es menos contaminante que el transporte terrestre.

El funcionario también se refirió al amparo que otorgó un juez de Distrito de Campeche a favor de “un grupito de personas inconformes, que lidera Roger”, pero cuando respondan pedirán al juez federal que valore la dimensión ciudadana porque más del 97 por ciento de la gente que participó en las asambleas indígenas está a favor del Tren Maya y también, con la elección del presidente, millones de ciudadanos dieron su aval al proyecto al votar esta propuesta de campaña presidencial.

“Vamos a respetar la decisión judicial, no vamos a desacatar a la autoridad judicial, pero abogados expertos de la Secretaría de Gobernación, de Turismo y Fonatur vamos a dar todos los elementos”, indicó. “Hubo pequeñas omisiones no graves, pero la consulta fue de los más altos estándares a nivel mundial, la vigiló ONU Hábitat, Derechos Humanos y las consultas no han terminado porque se seguirán haciendo por el programa de desarrollo integral que deben aceptar y adoptar en las comunidades. Es un trabajo largo y vamos a seguir con el proyecto. Ya hicimos las prebases de licitación y hay inversionistas extranjeros interesados en participar en el proyecto del Tren Maya”.

Jiménez Pons negó que el trazo del Tren Maya atraviese territorio zapatista en Chiapas y también informó que habitantes que han construido su vivienda en zona federal en Calakmul recibirán una buena oferta de cambio de lugar donde el atractivo principal es que serán dueños del terreno y de la propiedad que les darán con todos los servicios de calidad.

En una rueda de prensa asistió el presidente de la asociación Gran Parque de la Plancha, Félix Rubio Villanueva, quien obsequió un folleto del Plan Maestro La Plancha.— Joaquín Chan Caamal

En una de las ruedas de prensa asistió el presidente de la asociación Gran Parque de la Plancha, Félix Rubio Villanueva, quien obsequió un folleto del Plan Maestro La Plancha y trató de explicarlo, pero Jiménez Pons ofreció que después se reuniría con él para que le platique con calma porque daría respuesta a las preguntas de los reporteros.

Proyecto Gran Parque

El proyecto del Gran Parque de la Plancha se mencionó en una conferencia de prensa.

Folleto

En una de las ruedas de prensa que encabezó el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, asistió el presidente de la asociación Gran Parque de la Plancha, Félix Rubio Villanueva, quien obsequió un folleto del Plan Maestro La Plancha y trató de explicarlo, pero el funcionario federal ofreció que después se reuniría con él para que le platique con calma porque daría respuesta a las preguntas de los reporteros.

Foro de Energía

Jiménez Pons participó en el foro “Energía para el Desarrollo de México”, evento que realiza la Concanaco.

Síguenos en Google Noticias