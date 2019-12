El tren Maya “es un proyecto devastador”

Sin un plan concreto, afirman colectivos

Seis organizaciones que representan a las comunidades mayas yucatecas y académicos manifestaron ayer nuevo rechazo al proyecto del Tren Maya porque, consideran, el gobierno federal no tiene un proyecto concreto, no hay estudios que muestren el impacto ambiental, económico y social y las consultas no se realizan bajo los estándares internacionales.

Los opositores al proyecto no lo llaman Tren Maya, sino Tren Peninsular, y advierten que es un proyecto devastador, que generará empleos de mala calidad y los grandes beneficiados serán los inversionistas, como sucede con el modelo de desarrollo de Cancún y la Rivera Maya, en Quintana Roo, “cuyos pueblos y la riqueza ambiental fueron arrasados” y desaparecidos por el mal llamado desarrollo económico.

Dirigentes de las agrupaciones que expusieron sus razones y argumentos con amplitud contra el proyecto del nuevo ferrocarril fueron Bernardo Caamal Itzá, representante de la asamblea de defensores del territorio maya Mu`uch Xinbal; Alber to Rodríguez Pisté, del Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in já; Alejandra García Quintanilla, del colectivo Popol Vuh; Aurelio Sánchez Suárez, del Centro de Investigaciones Regionales “Hideyo Noguchi” de la Uady; Rodrigo Patiño, investigador del Cinvestav Mérida y representante de la agrupación Articulación Yucatán, y Rodrigo Llanes Salazar, investigador de la UNAM y representante del Observatorio de la Consulta al Pueblo Maya en este proceso de aprobación del proyecto.— Joaquín Chan Caamal

El mes pasado se realizaron en varios municipios yucatecos reuniones sobre el proyecto del Tren Maya.

Afectación natural y social

Ayer, en una rueda de prensa, representantes de varias agrupaciones coinciden en que el proyecto resultará más destructivo de los recursos naturales con la creación de los polos de desarrollo y no ven beneficios para los habitantes de los pueblos originarios que están en la ruta del trazo del proyecto ferroviario.

