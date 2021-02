El viernes será la audiencia final por el Tren Maya

Día clave para un amparo

El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Mérida, fijó para el viernes próximo la audiencia constitucional a fin de que resuelva en forma definitiva el juicio amparo 613/2020, que promovió la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal contra los trabajos del Tren Maya, por carecer del estudio completo de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Para fortalecer la demanda de amparo, el abogado Roberto Miguel Sánchez Campos, representante de la asociación Kanan Derechos Humanos, coadyuvante en este juicio, promovió el domingo una ampliación del amparo donde básicamente aportó nuevos elementos que demuestran varias violaciones constitucionales contra los derechos de los pueblos originarios y leyes ambientales.

Múuch Xíinbal, como informamos, ganó parcialmente el amparo del Juzgado Tercero contra Fonatur y la Semarnat. El juez federal concedió la suspensión provisional del acto reclamado y ordenó la suspensión de los trabajos del Tren Maya en los tramos de Chocholá, Izamal y Mérida, pero las empresas que realizan la obra y Fonatur no acataron esta orden judicial federal porque continúan los trabajos en sus diferentes etapas.

Pedro Uc Be, integrante del colectivo maya Múuch Xíinbal, declaró al Diario en días pasados que Fonatur debería detener todo el trazo del Tren Maya porque realiza obra nueva; sin embargo, la dependencia federal alega que no realiza obra nueva, sino una rehabilitación.— Joaquín Chan Caamal.

Ante ello, Uc Be insistió en que eso no es cierto, como se aprecia en la ruta.

Roberto Sánchez informó que por cuestiones de estrategia jurídica no podría dar detalles de la ampliación del amparo que promovió. No quiere levantar falsas expectativas porque apenas es una solicitud, no la han admitido. Lo único que dijo es que en la ampliación aporta nuevos elementos que debe de valorar el juez que resolverá en forma definitiva el amparo.

Estrategia jurídica

