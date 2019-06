“Él violentó el proceso”

Acusan a “Billy” de la división que afronta el Frente

Jorge “Chino” Zapata López, candidato a la secretaría general del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), acusó a su contrincante Héctor “Billy” Fernández Zapata de violentar el proceso electivo y de generar encono entre los taxistas.

“Nos acusa (a Zapata López y sus seguidores) de violentar la asamblea electiva. El proceso se violentó desde las 8 de la mañana del domingo, cuando ‘Billy’ y su gente repartieron gorras y camisetas de su campaña y se dio preferencia para entrar a las personas que las llevaran”, indicó.

El candidato fue entrevistado horas después de que “Billy” ofreciera una rueda de prensa en la que, rodeado de varios de sus simpatizantes, lanzó una serie de acusaciones contra el grupo opositor. Entre otras cosas, le atribuyó el brote de violencia de la asamblea electiva y reiteró que Nerio Torres Ortiz, asesor vitalicio del FUTV, está detrás de su oponente en la contienda sindical.

“Chino” Zapata dijo que no caerá en el juego de las descalificaciones, pero no puede pasar por alto las omisiones e imprecisiones en que caen el secretario general y sus seguidores al hablar de los sucesos del domingo.

El candidato a dirigir el FUTV y algunos de sus colaboradores cercanos formularon también los siguientes conceptos:

—A nuestra gente le pedimos que el día de la asamblea se presentaran con ropa normal. “Billy” repartió camisetas y gorras a los suyos, que, además, tuvieron preferencia para entrar al salón. A los nuestros les pusieron trabas y los hicieron esperar horas bajo el sol. ¿No es eso una manera de violentar el proceso?

—“Billy” anunció tres accesos al centro de convenciones y todos pensaron que el ingreso sería ágil. Sin embargo, no dijo que esos tres accesos eran para el estacionamiento y que el local tendría únicamente uno, que se convirtió en cuello de botella. Las otras dos puertas del salón quedaron cerradas con candado y una de ellas fue rota después, pero no por un hecho de violencia entre los socios sino en la desesperación de una persona por salir.

—Se permitió que por la cocina entraran unas 200 personas que no conocemos, con el evidente propósito de que se unieran a la “aclamación” a favor de Héctor Fernández. Además, desde la mañana había en la puerta unos 60 muchachos con camisetas de una empresa de vigilancia y se argumentó que estaban para cuidar el orden, pero luego se mudaron la ropa y se les permitió mezclarse con los socios.

—También se convocó a un grupo de mujeres que se hacen llamar “guerreras con Billy”, vestidas con blusas rosadas. No todas son socias. Algunas son amigas de éstas o de algunos directivos y, por tanto, no tienen derecho a votar, pero aun así se les permitió ingresar.

—Lo más álgido se vivió al momento de elegir al presidente de la mesa de debates, que es clave en el proceso porque es quien presenta a los candidatos, conduce la asamblea y dice quién es el ganador.

—Durante la aclamación para decidir quién sería el presidente de la mesa de debates “Billy” pidió a nuestro grupo que sólo mantuviéramos una mano en alto, no las dos. No lo hizo con su gente, mañosamente, y aunque había dicho que la notaria pública decidiría quién ganó, él tomó el micrófono y anunció que ganó su propuesta. Esto generó malestar de la gente, que comenzó a corear “voto secreto”.

—La primera silla que salió por los aires vino del grupo de “Billy” y dio en el cuerpo de Eduardo Ramírez, propuesto por nuestro grupo para presidente de la mesa de debates.

—Don Nerio Torres, quien asistió a la asamblea como cualquier socio, subió al estrado a pedir al secretario general que suspendiera la reunión porque no había condiciones para continuarla y le dijo que era el único responsable de la división en el sindicato.

—Alegan “Billy” y su gente que don Nerio está detrás de esto, pero no es así. En octubre fui a verlo, como el socio amigo que es, y le comuniqué mi decisión de ir por la secretaría general. Me indicó que la unidad es el distintivo del Frente y me pidió que cualquiera que fuera el resultado, así fuera una derrota, lo respetara en aras de esa unidad (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

El FUTV Dos posiciones

Más comentarios de Jorge Zapata sobre los sucesos en el sindicato de taxistas:

Interés personal

“Billy” y su gente han magnificado algunas cosas con el interés de victimizarse, señala el candidato.

Los “gamberros”

“Hay clara intención del secretario general de incitar a la violencia y de ocasionar más división en el Frente. Por ejemplo, califica de gamberros a todos los que están en su contra. Debería ser más prudente. También exhibe vídeos editados para victimizarse. No los presenta completos porque sabe que no le favorecen”.

Botín femenino

“Convoca a ruedas de prensa y lleva a señoras, que son esposas de socios o sus amigas. Las utiliza como botín, cuando nunca antes las atendió. Me causa pena que solamente las esté usando”.