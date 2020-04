“El yucateco ayuda”

Mantiene su labor el Banco de Alimentos

Con la recolecta y entrega mensual de 160 toneladas de diversos alimentos en beneficio de 25 municipios y 28 mil beneficiarios, el Banco de Alimentos de Mérida, A.C., (Bamx Mérida) es un pilar de apoyo para las familias que menos recursos tienen.

A 23 años de existencia y en plena crisis por el Covid-19, su presidente, el empresario José Trinidad Molina Casares, asegura que están trabajando más que nunca, sin planes de parar a menos que la contingencia sea más grave, por ahora continúan con sana distancia.

“La gente sigue acudiendo, buscamos a un miembro de la familia, grupos de 40 familias en poblados y de esos 40 hay tres representantes que van por la comida”, explicó.

Molina Casares indicó que se sigue funcionando con calendario establecido de cada 15 días, es decir, van dos veces al mes, van por 14 kilos, no le llaman despensas porque varían según las donaciones.

Trabajamos en 25 municipios, muchos ya tienen miedo de ir a Mérida, porque les dicen que si salen de su pueblo que ya no los van a dejar entrar y la gente está preocupada por eso, nuestros calendarios los hemos espacios, ampliamos las horas para que no haya amontonamiento, dijo.

El presidente de Bamx Mérida indicó que trabajan con más de 50 instituciones en todo el estado, que viven de las donaciones, aunque mucha gente ya no les lleva donativos porque tiene miedo de salir y tienen que ir con más frecuencia con nosotros porque se les han caído las donaciones de terceros.

Aunque no se forma fila de gente afuera del banco, el empresario considera que en unas semanas si tendrían ese escenario, pues a medida que la gente que vive de propinas, meseros, garroteros, gente de la costa porque no hay pesca no tengan entradas va a aumentar la necesidad.

Ahorita los restaurantes están donando muchos insumos porque ya no van a vender, ellos compran mucha comida, pero como ha bajado la actividad económica nos han llamado para que vayamos por ellos, pero ya no van a dar más porque ya no están trabajando.

Muchos cines igual donaron sus alimentos, muy solidarios, nos llamaron para que fuéramos y los súper no han dejado de donar. “Hay mucha conciencia, el yucateco ayuda al yucateco”.

Sobre la forma de seleccionar a los poblados indicó que se tiene una metodología, se hace un estudio socio nutricional, una invitación abierta y ahí se determina que tipo de carencias tienen a través de los factores que mide el Coneval, si tienen dos o tres carencias, y si califican o no.— Luis Alpuche Escalante

Organismo

José Trinidad Molina Casares, presidente del Banco de Alimentos, indicó que se tienen muchas necesidades.

Carnet

“Los voluntarios van al campo, llenan cuestionarios, conocen a las personas, si tienen dudas van a la casas y le entregan un carnet les dice que pueden pasar cada determinado tiempo, te inscribes por cuatro meses. A los cuatro meses los medimos y decidimos si requieren otros cuatro meses, y si ya no es necesario vamos a otro poblado”, detalló el empresario yucateco.

