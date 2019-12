El yucateco, en desventaja genética para recibir células madre

Entre mayas es más posible donar las células madres

En Yucatán es vital contar con donadores de médula ósea porque el yucateco está en desventaja genética debido a que un 59% de su código genético es maya ancestral y, según un estudio del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), el linaje de los pobladores de la región no está mezclado con otros grupos indígenas del país, informa Be the Match, organización mundial líder en trasplantes de médula ósea.

Vamos a empezar por lo general. En México, el problema que tenemos para encontrar un donador compatible es que nuestra genética es muy diversa, dice Michelle Aguirre Benavides, gerente regional de Be the Match para Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco, en entrevista.

“Desde antes de la colonización, los grupos indígenas (de México) se mezclaron entre ellos y resultó un país muy vasto, rico, en su genética.

“El maya tiene la peculiaridad de que fue el único pueblo indígena que no se mezcló con otros grupos indígenas. El maya yucateco conserva esa pureza genética”, afirma.

“Entonces, si es muy difícil hallar un donador para un mexicano en todo México, el yucateco está en mayor desventaja que el resto del país y el mundo al no tener uno con la misma genética.

“Esto es muy importante porque si tenemos a un paciente de herencia maya, pero no un donador de herencia maya, entonces no hay alguien compatible. Por eso es muy importante que los yucatecos con herencia maya estén registrados y representados en nuestra base de datos para que entre ellos se puedan ayudar”, enfatiza.

“Hay más de 70 enfermedades en la sangre que pueden curarse con un trasplante de células madre, pero para hacerlo debe haber compatibilidad genética entre dos personas. Si una persona enferma en Yucatán de leucemia o un linfoma y tiene la necesidad de un trasplante de médula ósea, será más probable encontrarle un donador en la península que en otro estado.

“Aunque la diferencia genética pueda asustarnos, la ventaja en la Península de Yucatán es que los posibles donadores están entre nosotros”, afirma.

¿Cuántos donadores hay registrados en Yucatán?

Hay unos 500 desde junio pasado que llegamos a la entidad (se registran menos de 100 personas al mes). Son tanto adultos como jóvenes; hay mujeres y hombres.

¿Dónde se registraron?

En diferentes eventos, como la Convención Tsunami realizada en el Centro Siglo XXI y una Feria de la Salud que hizo la Universidad Marista. El 30 de noviembre estuvimos en la Feria del Tamal, en el parque de La Mejorada, en Mérida.

¿Cuál es la cifra-meta de donadores?

La meta es registrar a un millón de donadores en México, de 2018 a 2021. No hay una meta específica como región Sureste.

¿Qué se debe hacer para ser donante?

Si te interesa registrarte, puedes contactarnos en Facebook (BeTheMatchMexico) o Instagram (bethematch_mx) para programar un encuentro para ello.

En México, el registro tiene que ser presencial. Se puede efectuar en las campañas que hacemos en eventos y escuelas para concienciar a las personas y registrarlas como donadoras.

Los requisitos para registrarse son tener entre 18 y 44 años de edad y el compromiso de donar a cualquier persona del mundo cuando se necesite, llenar un formulario de contacto y hacer una muestra bucal. Todo esto es muy sencillo, se hace en alrededor de 10 minutos.

¿Quién toma la muestra bucal?

El mismo donador. Se le proporciona un sobre con un cotonete y él toma su muestra genética de la cara interior de una mejilla.

¿En 10 minutos decides si te inscribes?

La persona no se tiene que registrar de inmediato. En el módulo platicamos, le damos la información sobre la necesidad de donadores, cómo ayudamos a los pacientes y cómo puede ayudar ella. Puede ser que diga ahí mismo que sí se quiere registrar o que diga: ‘Déjame investigar un poquito más’ y si quiere, le damos nuestros datos de contacto para ponernos luego de acuerdo para hacer el registro en otro sitio, si así lo decide.

¿Un donador se puede retractar?

Sí te puedes retractar, pero debes estar consciente que haces un compromiso al momento de registrarte.

¿Qué pasa con el cotonete con la muestra genética?

Junto con el formulario de contacto, la muestra biológica se manda a nuestro laboratorio de Estados Unidos y ahí se tipifica, se hace el perfil genético del posible donador.

¿Quién tiene acceso a la información genética del donador?

Solo la organización y los doctores que están avalados por Be the Match.

Cada registro tiene un código de barras que dice el sexo y la edad del posible donador. Solo eso ve quien revisa la base de datos.

Ya que nosotros encontramos un “match”, un (perfil genético) compatible con el paciente, nosotros contactamos al donador, le marcamos.

¿Qué le contestan a quien se resiste a donar su material genético por desconfiar de quién tendrá acceso a sus datos?

Esto es importante, porque aún hay mucha desinformación y muchos mitos sobre la médula ósea y la donación.

Como organización, nos comprometemos a que tus datos son confidenciales y están 100% seguros.

¿Les han jaqueado alguna vez su banco de datos?

Tenemos los protocolos de seguridad cibernética. Si todavía hay inseguridad o desconfianza de dar los datos personales, Be the Match está desde hace 30 años en EE.UU. y en ese tiempo jamás hemos tenido un caso de jaqueo o robo de información.

Llegamos a México en 2017 con este respaldo de 30 años (de trayectoria) en Estados Unidos y, además, por la necesidad que empezó a tener el mercado hispano en EE.UU. y no poder hallar donador.

Nuestros directivos decidieron que Be the Match llegue a México para llenar esa brecha que hay entre el hispano y el resto del mundo en cuanto a médula ósea.

Hacemos énfasis en la importancia de que el yucateco se registre porque le puede salvar la vida tanto a un paisano yucateco como a otra persona que realmente necesita un trasplante.

Igual los invitamos a acercarse, platicar con nosotros e informarse y, ya deciden si se animan, a registrarse, subraya la directiva.— Flor de Lourdes Estrella Santana

Donar médula ósea

La asociación Be the Match da las siguientes cifras sobre trasplantes de médula ósea o células madre.

Cada tres minutos a una persona le diagnostican un cáncer en la sangre en el mundo.

Solo el 30% de personas con cáncer en la sangre tienen un donador compatible en la familia.

El 70% restante depende de la buena voluntad de un extraño. Por eso es importante ser donador.

Menos del 10% de la gente en México que necesita un trasplante halla a un donador compatible.

Años es la edad límite para permanecer en el registro de donadores; puede pedir salir antes.

El 84% de los donadores en México tiene coincidencia genética con hasta 3 donadores del orbe.

