Elecciones del Covid-19

Es rotundo, categórico, absoluto en sus opiniones y análisis. La pandemia del coronavirus incidiría en las votaciones intermedias en algunas entidades: “La del 2021 será, con mucha probabilidad, la elección del manejo del Covid-19”.

Doctor Martín Echeverría Victoria

Carlos Cámara Gutiérrez

Así, de manera enfática, tajante se expresa el doctor Martín Echeverría Victoria, profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al analizar las secuelas de la emergencia sanitaria en la existencia, la actividad y el devenir político de México, y particularmente de Yucatán.

El comunicólogo yucateco, doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla; máster en Comunicación Política y Opinión Pública por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España, ofrece respuestas a esa y otras preguntas sobre el manejo divergente de los gobiernos federal y estatal de la primera gran epidemia del siglo XXI; de las consecuencias que tendría para los organismos partidistas e incluso de manifestaciones y “destapes” anticipados, adelantados de algunos políticos y funcionarios locales que aspiran a cargos públicos en 2021.

Además, el maestro en Comunicación Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía, España, augura cómo incidiría el Covid-19 en las elecciones intermedias del próximo año y si la clase política tiene la estatura para responder ante esta plaga que ya va más allá de las infecciones a la salud de millones de personas en todo el mundo y contagia todos los ámbitos de la vida.

¿Cuáles serían las principales consecuencias del coronavirus en la vida política del país, de Yucatán?

Las consecuencias políticas de la pandemia dependen, en toda escala, de los daños finales del mal, pero, sobre todo, de cómo se comuniquen y se perciban. Si el remedio se advierte peor que la enfermedad, por ejemplo, que se decrete una escalada de impuestos, deudas elevadas o cancelación de proyectos o servicios públicos, puede haber un costo político.

Pero si las medidas se ven como justas respecto al tamaño de la enfermedad, puede incluso haber un rédito político importante.

El juicio sobre un gobierno se convierte, en buena medida, en el juicio de cómo administró y palió las consecuencias de la emergencia sanitaria. A partir de ello, se perfila la posibilidad de que su partido continúe o no en el poder.

La actuación dispar, contrastada, de los gobiernos federal y estatal en el abordaje de la contingencia, ¿cómo será percibido por los ciudadanos, potenciales futuros votantes?

La fuerza de contraste entre el manejo nacional y local puede ser relevante de cara a la fuerte identidad regional en Yucatán, que da pie incluso a un sentimiento de excepción respecto al resto del país. Si en lo nacional o en otros estados el manejo de la crisis fuera desastroso, la conducción local, aunque sea deficiente, podría ser bien calificada. Sobra decir que esto es más significativo tratándose de un gobierno de oposición y ante el hecho de que el gobierno federal no parece estar coordinándose con los estados, de modo que los costos políticos serán desigualmente repartidos. No obstante, en ocasiones hay asimilación entre posturas nacionales y locales. Pienso particularmente en las elecciones de 2018, cuando el PRI estaba en una buena posición en lo local, pero el clima nacional de antipriismo lo precipitó negativamente también.

El gobierno del Estado por otro lado tiene la ventaja de tener mayor atención pública, visibilidad mediática y autoridad en estos momentos. Incluso quienes no votaron por esta administración o no votaron en absoluto están atentos a sus decisiones, y es posible que las acaten y respeten.

Hay otra ventaja política en Yucatán que es escasa en otros lados: el gobierno y el Estado yucatecos en su conjunto aún gozan de credibilidad y confianza públicas, y sus decisiones no son tan cuestionadas. Esto, por otro lado, entraña riesgos porque si las estrategias son equivocadas, una población confiada podría padecer sus consecuencias.

¿De qué forma incidiría el manejo de la pandemia del Covid-19 en el país, en Yucatán, en las elecciones intermedias de 2021?

El efecto de las crisis en la opinión pública es lo que suelen concentrar la evaluación de los gobiernos en ese solo evento, sobre todo si el manejo es considerado como desastroso o pésimo.

En situaciones normales, los ciudadanos hacen una evaluación retrospectiva y contrastada de la manera en que el gobierno solucionó o bien desatendió diversos problemas.

La del 2021 será, con mucha probabilidad, la elección del manejo del Covid-19. Todos los otros parámetros de evaluación de desempeño, incluidos los añejos problemas estructurales, se pondrían detrás de éste.

¿Qué opina de los actos anticipados de precampaña y definitivamente de campaña de algunos políticos yucatecos que aspiran a algún cargo público el próximo año?

La ventaja de los gobiernos antes las crisis de cualquier tipo es que sus decisiones, equivocadas o no, se observan con mayor probabilidad bajo una lupa de interés público, no de interés faccioso. Los gobernantes se perciben más como jefes de Estado que como jefes de gobierno.

En estos escenarios, los actos anticipados de campaña o críticas fáciles de las oposiciones corren el riesgo de “politizar”, en el mal sentido de la palabra, el afrontamiento de la pandemia, y proyectarse como oportunistas o críticos “antipatriotas”.

Frente a estas tensiones, los futuros “aspirantes” no tienen mucho margen de maniobra para competir entre ellos, máxime cuando la atención pública no está puesta en la disputa política, sino en la actual contingencia sanitaria nacional.

¿Cómo jugarán las consecuencias de la emergencia sanitaria en los partidos políticos, en cuáles a favor y en cuáles en contra? ¿Qué papel jugarían los representantes visibles de cada organismo político?

La ecuación no es simple, porque hay múltiples escenarios. Si el gobierno federal administra mal la emergencia, en términos reales y en términos de comunicación, Morena local sale más dañado y el PAN local más beneficiado. Si es al revés, por lo menos se podría emparejar el terreno de juego electoral.

Si hay un buen desenlace, la enorme visibilidad mediática y atención pública que ahora gozan (el gobernador) Mauricio Vila Dosal y (el alcalde de Mérida) Renán Barrera Concha probablemente les den mayor margen de maniobra al interior de su partido y les permitan canalizar la reelección de su persona y/o partido en el poder.

Esto es particularmente sensible en el caso del Ayuntamiento de Mérida si los efectos de mediano plazo de la contingencia se “sienten” aun a inicios de la campaña. Por ejemplo, que una lenta recuperación económica de la ciudad todavía esté en marcha. La ciudadanía no suele cambiar de opción política en tiempos de crisis externas, es decir, no autoinfligidas.

El PRI es un asunto distinto, porque el gobierno federal está empeñado en ajustar cuentas con el primer círculo de (Enrique) Peña Nieto (expresidente de México), y seguir desprestigiándolo. Aunque ello no afecta necesariamente lo local, seguiremos escuchando malas noticias para el PRI nacional a lo largo de lo que falta de este sexenio.

¿Qué sugiere para que la clase política en momentos críticos, como en esta pandemia, asuman la responsabilidad que el pueblo les confirió?

Las crisis son, al mismo tiempo, los peores y mejores escenarios para demostrar de qué están hechos los políticos. Buenos políticos en tiempos de estabilidad resultan pésimos en tiempos de crisis, y viceversa. Con todo, son momentos sumamente desafiantes. La mayoría de los gobiernos actualmente no enfrentan un dilema entre tomar buenas o malas decisiones. Sólo tomar las resoluciones menos malas.

Con todo, hay principios irreductibles, como, por ejemplo, tener visión de Estado, no mezquindad facciosa. Ello implica posponer las decisiones que incrementarían sus réditos políticos, o de sus aliados a otro momento.

También confiar en los expertos, médicos y científicos muy destacados que hay en Yucatán y en México, teniendo una visión integral de las afectaciones y decisiones a tomar, de salud pero también de tipo económico y social.

