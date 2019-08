Embellecen la Plaza

Cumple 20 años como capataz de equipo municipal

Todos los días, entre las cuatro y cinco de la madrugada, cuando muchos aún duermen, un grupo de hombres se da a la tarea de barrer, limpiar y regar las plantas de la Plaza Grande.

José Cámara Cambranes es el capataz de todos ellos aunque, como la mayoría, empezó a trabajar como un jardinero más hace 20 años.

El puesto de capataz le llegó porque nadie más lo quiso, según cuenta. “El que era capataz se jubiló y cuando el jefe preguntó quién quería serlo, nadie quiso porque es más responsabilidad. Entonces dije que yo lo hago y así me volví capataz”.

Entrevistado después de su jornada, “don José” recuerda que trabajaba en una fábrica de mosaicos antes de ingresar a la nómina del municipio.

“La fábrica cerró y como tenía un compañero que era supervisor en el Ayuntamiento, le pregunté si había chamba, aunque le advertí que no sabía nada de jardinería y él me dijo que no había problema, que allí me iban a enseñar”.

“Cuando empecé le preguntaba a los compañeros que estaban acá antes que me explicaran cómo hacerlo, y así, poco a poco, sobre la marcha fui aprendiendo, incluso a darle forma a las copas de algunas matas”.

Por ello, “cada vez que entra uno nuevo yo le digo qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer porque así empecé”.

Y es que, aclara, el trabajo no es nada más limpiar, regar o barrer, sino que tienen a su cargo la siembra de plantas, la poda y hasta darle forma a las ramas para que se vean más estéticas.

Igual vigilan que todas las plantas y árboles estén en buen estado, y reportar cuándo las plantas se están muriendo. En la época de Ivonne Ortega sembraron palmas, pero cerca de ellas colocaron lámparas de piso. “Muchas palmas se murieron; no sé si por las lámparas, pero muchas se murieron”.

También recuerda cuando el huracán “Isidoro” azotó Mérida. “Se cayeron varios árboles. En medio había un laurel grandísimo con un tronco como de dos metros de ancho y todo se cayó”.

Ha sido testigo de cómo varias quinceañeras o parejas de novios se sacan fotos en la Plaza Grande. “Muchos vienen en la mañana y se toman fotos en los jardines o por la (zona de la) Bandera, hay muchos lugares para tomarse fotos”.

Su jornada comienza en la madrugada y lo primero que hace, junto con sus compañeros, es barrer y limpiar para que a la siete horas, cuando empieza a transitar más gente, la plaza esté impecable. “Todos los días trabajamos, incluso 25 de diciembre y 1 de enero”.

Él recuerda que en una ocasión un compañero le llamó la atención a un hombre que tiró su basura sobre el zacate. “El señor no dijo nada, pero se levantó y directo fue al Palacio. Vinieron a buscar al compañero porque el señor lo acusó de que le gritaron. Como capataz, fui con el compañero y entre los dos dijimos qué pasó; el señor solo dijo que en Cancún así lo hace y nadie le dice nada. Nosotros le insistimos que eso será en Cancún, pero en Mérida no está permitido y por eso hay botes”.

La situación no pasó a mayores, pero “don José” le señaló a su compañero que mejor no le diga nada a la gente. “De todos modos, nuestro trabajo es limpiar, así que no nos cuesta recoger y llevarlo al bote, pero pienso que la gente debería tener más conciencia”.— Iván Canul Ek

Plaza Grande Plantas

Los trabajadores de la Plaza intentan llamar la atención a las personas que tiran basura.

Niños

A veces les señalan a los padres de niños que corren sin cuidado entre las plantas, “aunque los papás se enojan”, dice el capataz.

Descansos

José Cámara lamenta que haya personas que les griten “flojos” cuando de repente se sientan un rato a descansar. “No saben todo lo que hacemos, cuando ellos pasan por aquí nosotros ya llevamos horas trabajando, pero eso no lo ven y piensan que solo estamos sentados”.

Los ebrios

También les ha tocado levantar a “teporochitos” que colocan cartones en las jardineras y se acuestan a dormir sin importar si están dañando a las plantas.