Emite nueva alerta

Más fraudes al suplantar a las financieras legales

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó de empresas ficticias que suplantan la identidad de entidades financieras legales para defraudar a las personas que buscan contratar un crédito.

En un comunicado, el organismo explicó que esas falsas instituciones se ostentan como entidades financieras a través de redes sociales, páginas de internet apócrifas o anuncios en periódicos que ofrecen supuestos créditos a cambio de cantidades de dinero que deben pagarse anticipadamente por concepto de comisiones por apertura y/o fianza.

Las personas engañadas han pagado y perdido cantidades que van de mil hasta cien mil pesos, de modo que tuvieron que recurrir al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente, se indica.

En esta ocasión se enumera a nueve entidades financieras que están en ese caso, entre ellas dos que tienen su sede en Mérida:

Servicios Monetarios Integrales AGA del Sureste, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., empresa que está debidamente registrada ante la Condusef pero que es suplantada por una que se hace llamar “Servicios Monetarios Integrales AGA del Sureste”.

Es decir, utiliza la misma razón social de modo que se recomienda verificar ante la Condusef que se trate de la correcta.

Como medio de operar señala “a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y diferentes redes sociales”.

La otra es Prestaciones Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., que es suplantada por “Prestaciones Plus”. Es decir, utiliza la misma razón social de modo que se recomienda verificar ante la Condusef que se trate de la correcta.

Su forma de operar es “a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos”.

La Condusef señala que el “modus operandi” de las firmas falsas usualmente es el siguiente:

Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente registradas y supervisadas para hacerse pasar por ellas.

La información es utilizada en documentos, contratos, publicidad, redes sociales, páginas de internet apócrifas o anuncios en los periódicos.

Ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria a fin de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado.

La población ha manifestado que personas que laboran en las empresas falsas los contactan vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos con mensualidad de montos pequeños para hacerlos atractivos.

Sin embargo, cuando no reciben el crédito y ya pagaron los gastos exigidos ya no los pueden localizar o bien descubren que no trabajan para la entidad financiera que fue suplantada.

Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o por Facebook a través de Messenger poniendo en riesgo los datos personales del público, se alerta.

Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta bancaria o, en algunos casos, por medio de alguna tienda de conveniencia para obtener el supuesto crédito buscan contactar a la entidad falsa y, al no tener respuesta, recurren a la Condusef para verificar su existencia. Es cuando descubren que fueron víctimas de un fraude.

Por lo anterior, se recomienda que antes de solicitar algún tipo de crédito se tome en cuenta lo siguiente:

—Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos.

—Asegúrate que la institución o entidad financiera esté registrada ante el Sipres que administra la Condusef. Puedes llamar para verificar su domicilio, página de internet y teléfonos. La página es https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

—No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.

—No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.

—Tampoco des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social si no investigaste que se trata de una entidad financiera.

—Asegúrate que las personas con las que contactas realmente laboren en la entidad financiera.

—No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.

—En caso de que la razón social contenga las siglas S.A. de C.V., asegúrate que esa empresa o entidad realmente exista. Puedes consultar su domicilio, página de internet y teléfonos ante la Profeco o Condusef.

