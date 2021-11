Emotiva despedida al exgobernador Federico Granja Ricalde (Fotos)

MÉRIDA.- Políticos de la vieja guardia con sus familias, esposas, hijos y nietos, asistieron esta tarde a la misa de despedida del fallecido exgobernador de Yucatán y exalcalde de Mérida, ingeniero Federico Granja Ricalde, en la parroquia Cristo Resucitado del fraccionamiento Montecristo.

Hubo nutrida asistencia y monseñor Joaquín Vázquez Ávila fue pródigo en elogios a la trayectoria del fallecido político.

Misa por el Fallecimiento del Ex Gobernador Federico Granja Ricalde.- Foto: Ramón Celis Misa por el Fallecimiento del Ex Gobernador Federico Granja Ricalde.- Foto: Ramón Celis Misa por el Fallecimiento del Ex Gobernador Federico Granja Ricalde.- Foto: Ramón Celis Misa por el Fallecimiento del Ex Gobernador Federico Granja Ricalde.- Foto: Ramón Celis Misa por el Fallecimiento del Ex Gobernador Federico Granja Ricalde.- Foto: Ramón Celis Misa por el Fallecimiento del Ex Gobernador Federico Granja Ricalde.- Foto: Ramón Celis Misa por el Fallecimiento del Ex Gobernador Federico Granja Ricalde.- Foto: Ramón Celis Misa por el Fallecimiento del Ex Gobernador Federico Granja Ricalde.- Foto: Ramón Celis Misa por el Fallecimiento del Ex Gobernador Federico Granja Ricalde.- Foto: Ramón Celis Misa por el Fallecimiento del Ex Gobernador Federico Granja Ricalde.- Foto: Ramón Celis Misa por el Fallecimiento del Ex Gobernador Federico Granja Ricalde.- Foto: Ramón Celis Misa por el Fallecimiento del Ex Gobernador Federico Granja Ricalde.- Foto: Ramón Celis ❮ ❯

Una fotografía con su eterna sonrisa, frente a su esposa Florinda Peniche, sus cuatro hijos, sus nietos y sus numerosos amigos, daba la impresión que el ingeniero Granja Ricalde presidió su último acto masivo en este mundo de los vivos.

"Fui el último en verlo. Cada año le llevaba un pib. El lunes quería llevárselo, me ganó el tiempo por lo que fui el martes", dijo Silvio Ojeda Cetina, último que vio con vida y se despidió de su jefe antes de su fallecimiento.

"Me recibieron los muchachos, me dijeron que estaba muy mal, me permitieron verlo. Cuando me acerqué a él, le agarré la mano y me apretó. No abrió los ojos ni dijo nada y me soltó. Me retiré y a la hora y media me informaron que había fallecido".

Daniel Granja, hijo menor del exgobernador, le comentó que su papá lo estaba esperando para despedirse de su fiel colaborador y amigo.

La música triste y la voz celestial de la vocalista del coro no arrancó lágrimas, sino que reconfortó el alma, y las palabras de monseñor Joaquín Vázquez Ávila transmitieron paz y resignación.

"Esta eucaristía es por el eterno descanso de nuestro queridísimo amigo Federico Granja. No puedo dejar de decir que en el tiempo que fue gobernador las relaciones con el seminario fueron estupendas", señaló el sacerdote.

Emocionada por las palabras de monseñor, doña Florinda Peniche abrazaba a su nieta y nieto que no la soltaban.

"Don Federico se ha encontrado con su pastor, es la oveja que tuvieron por largo tiempo aquí y el señor lo ha recuperado", dijo el párroco de la iglesia.

"Leía en el face los mensajes dirigidos a doña Florinda y a sus hijos, en resumen decían que fue buen hombre, buen padre y político y buen amigo. Don Federico nos enseñó cómo debemos enfrentar el servicio público y la política como lo pide la iglesia, la política es lo más maravilloso de la caridad, es el ejercicio más noble cuando lo ejerces para el bien común. Vivir en la dignidad de las personas, que bueno que cada una de las familias vivamos estos valores que tanto necesita nuestra familia, la patria y la iglesia. La política no es para servirnos con la cuchara grande, el servicio es lo más importante del poder", añadió.

"La ausencia es dolorosa, pero es una cara de la moneda, la otra es que Federico ha cumplido su misión. La iglesia le da las condolencias a la familia y las felicitaciones porque nos alegramos que él nos inspire en este camino de vivir la fe".

Desde el principio y al final de la misa, los deudos del ex gobernador Granja Ricalde recibieron las muestras de aprecio, se despidieron de sus cenizas guardadas en una urna bendecida por el padre Antonio Escalante Pantoja, quien concelebró la misa por el descanso eterno y en paz de Federico Granja Ricalde junto con monseñor Vázquez Avila.

La frase "él duerme y reposa porque ha sido llamado a la vida eterna, no ha muerto", despidió a sus amigos y colaboradores que salieron del templo católico con buenos comentarios para el gobernador.

"Te acuerdas cuando íbamos a las colonias a recolectar navajas para evitar las riñas entre jóvenes, a los detenidos se les entregaba a sus papás", recordó el exprocurador Fernando Sauri Sánchez.

A la misa asistieron, entre otros, los profesores Roque Castro González, Rubén Calderón Cecilio, Nerio Torres Ortiz, Tuffy Gáber Arjona y su hijo del mismo nombre, el hombre leal del también gobernador fallecido Víctor Cervera Pacheco, profesor Jorge Flores Chuc, el magistrado electoral Fernando Bolio Vales, Lucelly Alpizar Carrillo, el ex procurador Fernando Sauri Sánchez, Mario Bolio Granja, el ex rector de la Uady, Carlos Pasos Novelo, y el secretario adjunto del despacho del gobernador Federico Granja.