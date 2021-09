“Empantanada” la seguridad

Convenio con el Ayuntamiento en temas de justicia

La seguridad pública nacional atraviesa por un momento muy difícil, la sociedad ha perdido la confianza en sus corporaciones y éstas son muchas veces la raíz de los problemas más que la solución de los mismos, aseguraron los integrantes de la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia, A. C., que la tarde del jueves presentaron un convenio de colaboración y cooperación que firmaron con el Ayuntamiento de Mérida.

En rueda de prensa, representantes de esta confederación hablaron sobre la labor que harán como parte del esclarecimiento de los hechos que presuntamente involucraron hace un mes a elementos de la Policía Municipal en la muerte de un joven.

Lo que suscribió la confederación con el Ayuntamiento de Mérida fue una carta de intención hasta que el convenio sea autorizado por el Cabildo.

Los directivos de la confederación que están en Mérida realizando esas gestiones son el doctor Jorge Miguel Aldana Ibarra, presidente del Consejo Supremo Nacional, y los asesores generales en retiro Juan Alfredo Oropeza Garnica y Víctor Rico Jaimes; el coronel Fernando Aguilar Ángeles; el coordinador de la delegación Yucatán de la confederación, Alfredo Castillo Torre, y el diputado federal Rafael Alejandro Echazarreta Torres.

La Confederación Nacional de Seguridad y Justicia fue conformada hace 25 años como un esfuerzo de personas, profesionales, exprocuradores de justicia, militares y policías de carrera, como una labor tendiente a elevar los estándares de la calidad de la seguridad y la impartición de justicia en el país, apegándose a aspectos morales y éticos sobre los cuales debe realizarse la labor policíaca y judicial.

Sus fundadores han visto de cerca el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico, pero también la descomposición del sistema judicial, las corporaciones policíacas y la corrupción.

Eso llegó al grado que algunos de ellos, como su actual presidente pasó casi cinco años en prisión, incluso en Almoloya de Juárez, acusado de estar implicado en la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena, tan solo unos años después de haber atestado en favor del Estado mexicano uno de los golpes más duros a la delincuencia, el narcotráfico y trasiego de armas en nuestro país.

“De héroe a chivo expiatorio”, diría brevemente el doctor Aldana Ibarra durante la conferencia.

“Soy el único que hasta ahora le ha ganado un juicio al Estado y que ha salido libre de Almoloya, con mi experiencia de más de 50 años, estudios de posgrado en seguridad nacional y haber sido parte de Interpol México, me han enseñado como afrontar la delincuencia y la corrupción de los cuerpos de seguridad”, comentó.

Según el doctor Aldana, la confederación ofrece sus recursos y experiencia al ayuntamiento de Mérida para reforzar la capacitación de sus elementos policíacos, incluso se considera ahondar al interior de la misma respecto al caso de José Eduardo Ravelo Echavarría (esto último aún está sujeto al acuerdo que tome el Cabildo).

“La seguridad pública en el país está empantanada, mientras más le mueven más se hunden”, señaló el general Oropeza Garnica.

“No hay oficio de policía y el problema es más grave en los municipios, el problema está relacionado al reclutamiento; ahí por lo general está basado en fraternidad, compadrazgos, amistades, simpatías; la formación de los elementos no se toma con seriedad”.— Emanuel Rincón Becerra

“Pero aun con academias de policía, si a los elementos no les pagas bien y no les brindas capacitación constante, herramientas y prestaciones superiores a la ley, terminarán sin realizar bien su labor; si al policía no le garantizas casa, salud, becas para sus hijos, plan de retiro, etcétera, estás facilitando la descomposición del sistema y la corrupción”, comentó el general Oropeza.

“Hoy en la sociedad muchos viven exigiendo sus derechos y el respeto a sus libertades, ¿pero estos mismos acaso cumplen con sus deberes y obligaciones?”, cuestionó.

“La seguridad nacional es tarea de todos no solo del gobierno y los policías, es un problema muy complejo que demanda la participación de todos, capacitar a la policía es bueno, que las políticas se destinen a prevenir la delincuencia es mejor, que la sociedad colabore en este proceso es fundamental”, explicó.

“Sin oficio en las corporaciones policíacas del país, las academias forman policía, pero sin condiciones para laborar se vuelven ineficientes”, comentó Aldana Ibarra.

En entrevista aparte con el Diario, el dirigente de la confederación opinó que la presencia de militares realizando labores que corresponden a las policías y la política de “abrazos, no balazos” aplicada por el gobierno federal dista mucho de la mano dura que se requiere para combatir la delincuencia que ha tomado como rehén al país.

Aldana Ibarra consideró que la pérdida de credibilidad en la Policía comienza en la gestión de Arturo Durazo Moreno al frente de la Policía de Ciudad de México durante la gestión del presidente José López Portillo.

Para el entrevistado, el general Durazo traspasó los límites del fuero común que le correspondía, para asumir funciones del ámbito federal que estaban fuera de su competencia.

Respecto a Yucatán y Mérida, el entrevistado explicó que los últimos hechos delictivos que han golpeado a la entidad y su capital, así como los señalamientos en torno al proceder de los agentes policíacos estatales y municipales en sus tareas, le restan a la entidad ese sello distintivo de seguridad y tranquilidad que siempre le había caracterizado.

Igual consideró que las policías estatales y municipales deben coexistir en una ciudad cómo Mérida, pero el trabajo debe darse en estrecha colaboración y coordinación.

Sin oficio, capacitación, infraestructura e incentivos, el trabajo de las academias que forman a los policías no fructifica, agregó.

Esta confederación ha realizado casi 120 foros estatales y casi 40 regionales en materia de seguridad pública.

Historia

La Confederación Nacional de Seguridad y Justicia fue conformada hace 25 años como un esfuerzo de personas, profesionales, exprocuradores de justicia, militares y policías de carrera, como una labor tendiente a elevar los estándares de la calidad de la seguridad y la impartición de justicia en el país.