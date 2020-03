Empieza a rendir frutos

Especialistas ven oportunidades en el paro nacional

A pesar de que persiste la desigualdad entre hombres y mujeres en muchos sentidos y a la escalada de violencia contra ellas, las acciones feministas van rindiendo frutos y el movimiento #UnDíaSinNosotras es una oportunidad de visibilizar las demandas que tienen y para hacer un análisis y reflexión profunda al respecto.

Así puede resumirse la postura y visión que en relación con el tema tienen la doctora Ligia Vera Gamboa, investigadora y estudiosa del tema de género, y Olga Moguel, quien se identifica con la causa de las mujeres, al ser entrevistadas respecto a la situación actual de la mujer, el activismo femenino en el Estado, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el movimiento #UnDíaSinNosotras.

Ligia Vera recuerda que se registran 10 muertes de mujeres a causa de la violencia en el país todos los días, lo que evidencia que no se ha podido detener la violencia contra las mujeres, sino que parece haberse incrementado.

Precisa que enero pasado, de acuerdo a diversas fuentes, fue el mes más violento para las mujeres, y se incluye el hecho de que entre estas víctimas hay menores de edad.

Y aunque hay mujeres que denuncian, otras no lo hacen porque piensan para qué ventilar algo que pasó dentro de su hogar, por ejemplo, y en otros por la falta de accesibilidad a los sitios donde se debe poner la denuncia, algo que la autoridad también debe tomar en cuenta.

Detalla que en Campeche el Centro de Justicia para la Mujer está en el centro de la ciudad y esto facilita a las mujeres ir a denunciar, pero en Mérida la Fiscalía y el centro de justicia están en el Periférico, que resultan poco accesibles a las 10 de la noche o en la madrugada, que es cuando ocurren este tipo de hechos. La especialista señala que falta mucha sensibilización, muchos recursos, pues llegan mujeres lastimadas y no hay una patrulla o ambulancia que las traslade a los servicios hospitalarios cuando les urge una revisión médica, una curación o radiografía.

Luego apunta que falta visión sobre el concepto de igualdad y feminismo, pues muchos se quedaron con la idea del feminismo radical de los años de 1960, cuando era tan brutal la separación y brecha de género que las feministas lo tomaron de una manera distinta, “pero actualmente hay diversas corrientes de feminismo, todas importantes y que aportan, de modo que no se puede encasillar al feminismo en una sola mirada”.

La investigadora recuerda que ha se ha pedido la Alerta Género y acciones para frenar la violencia; sin embargo, aunque la autoridad dice que sí, no se traduce en acciones y recursos.

Sobre el movimiento #UnDíaSinNosotras anticipa que está a favor y se sumará al paro del lunes 9 próximo, y le parece positivo que algunas instancias se unan, “pues eso las obliga a ser congruentes y será más fácil exigirles lo que deben hacer”.

Hay que tener presente que es un movimiento de las mujeres, se puede sumar quien quiera, pero es de las mujeres, que somos una enorme diversidad, dice la investigadora. No todas somos iguales, pero a partir de un respeto y caminar juntas las cosas se pueden lograr.

A quienes se unan al paro las invita a desconectarse también de sus redes sociales y a recordar que no es un día de asueto más, sino de manos caídas, de no salir a comprar ni un chicle; y a quienes no puedan unirse, les recuerda usar un distintivo morado que significa que apoyan el movimiento.

Pese al panorama actual, afirma que hay avances, pues el domingo pasado circuló una esperanzadora noticia, que en África el parlamento ya dijo no a la mutilación genital de las niñas.

Esto nos habla de que el movimiento feminista, la lucha de las mujeres poco a poco va rindiendo frutos, apuntó; quizá no con la velocidad que deseamos, pero poco a poco las estructuras de desigualdad y discriminación van decayendo.

Desigual e insegura

Olga Moguel, por su parte, manifiesta que la situación de las mujeres sigue siendo desigual e insegura en muchos sentidos, y es una realidad que los feminicidios y las violencias, particularmente la sexual y sus formas de acoso, han ido a la alza en todo el país en los últimos años, en gran medida por la impunidad y el rechazo generalizado a ver estos problemas como atentados a los derechos humanos, la salud pública y la seguridad nacional.

Pareciera todavía que los asuntos de las mujeres son sólo asuntos de las mujeres y no de todos, advierte.

“Las demandas no han sido escuchadas; por ejemplo, las mujeres aún no podemos decidir sobre los propios cuerpos, sigue habiendo una dependencia económica que orilla a muchas mujeres a continuar en relaciones violentas, el acoso callejero todavía parece algo 'inofensivo' para la opinión pública, entre otros”.

En Yucatán, afirma, la violencia de género dentro de las casas, en el espacio privado, es sumamente grave, de modo que hay que universalizar esas demandas, hacer ver que lo que ocurre dentro de las casas, cuando son situaciones tan sistematizadas, también es un asunto público.

Respecto al activismo en Yucatán, resalta que la primera complicación es que las personas, las instituciones, los organismos privados y los representates gubernamentales no las han tomado en serio, han recibido el rechazo de las servidores públicos sin que haya habido consecuencias para las autoridades.

Una segunda complicación es la falta de articulación entre algunas activistas y organizaciones para establecer necesidades y prioridades de las mujeres de Yucatán y no solo como eco de las demandas nacionales.

En relación con el movimiento #UnDíaSinNosotras, expresa que puede ser un ejercicio interesante y una oportunidad de análisis y de reflexión profunda por parte no solo de las mujeres, sino también de los varones y las instituciones.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Sin embargo, señala que para que sea de utilidad tiene que ser un ejercicio de reflexión, sin banalizar el sentido del día y las denuncias que llevaron a plantear “un día sin mujeres”. No debemos dejar que se partidice, pero sí reconocerlo como un asunto político que nos involucra a sociedad civil, sector privado, función pública y a todas y todos los mexicanos.

