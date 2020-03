Empoderamiento femenino

Actividades para mayor desarrollo imparte A Katen

La mujer ha sido blanco de todo tipo de vejaciones, discriminación, muchas han sido agredidas moral, psicológica y físicamente, no es e extrañarnos que su auto estima este por los suelos, que estas tengan una percepción muy pobre de sí mismas o se auto compadezcan, es por eso que urge revertir esta situación y hacerles ver que, como ser humano, tiene un valor y un lugar dentro de la sociedad, coincidieron Pilar Segura Alcocer y Adriana Trejo Martínez, presidenta y directora de A Katen, A.C., respectivamente quienes ayer ofrecieron unas charlas sobre empoderamiento de la mujer y técnicas antiestrés en el auditorio del sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana en Mérida.

A Katen, palabra maya que significa “Quiérete”, es una asociación civil mexicana sin fines de lucro dedicada a promover la información que se requiere respecto a grupos vulnerables y víctimas para que conozcan sus derechos y sepan ante que autoridades promoverlos con la certeza de que sus problemáticas sean atendidas, acudiendo para ello a instituciones, escuelas, universidades y poblaciones en todo el interior del estado de Yucatán y otras entidades de la república mexicana.

La asociación creada en 2018 ofrece orientación jurídica y ofrece pláticas y talleres sobre unos 40 temas distintos entre los que destaca prevención de la violencia familiar, derechos humanos y grupos vulnerables, empoderamiento y auto estima e inteligencia emocional.

Recientemente “A Katen A.C” organizó importantes actividades, una gala de danza para la recaudación de fondos el pasado 29 de febrero y anteayer miércoles 4 de marzo una conferencia sobre cáncer en la mujer a cargo del Dr. José Alberto González Ramírez, en el auditorio del EHE Hospital.

Mañana sábado organizará una clase de defensa per sonal que bajo el título “No vuelvas a ser víctima” se estará impartiendo en la Escuela de Artes de Pelea del maestro Mychell Rubio, en Juan Pablo II.

Las coordinadoras de esta agrupación explicaron que las conferencias de ayer estuvieron enfocadas al empoderamiento de la mujer y al combate del estrés. En la primera parte se habló de todo aquello que afecta la auto estima de una mujer y cómo puede revertirse esta situación para convertirse en retos a superar con determinación, inteligencia, estrategia y perseverancia.

Explicaron que no hay cosa alguna que la mujer no pueda hacer, pero sus miedos y su falta de auto estima son lastres que no le permiten avanzar; a través de esta charla la mujer va encontrar las herramientas para empoderarse y liberase de esos lastres que le atan a una versión ya obsoleta de lo que es una mujer.— Emanuel Rincón B.

De igual forma se abordaron temas tendientes a evitar el estrés, un factor que hoy día enferman a todos por igual, hombres y mujeres; es mediante la idea de consentirse a sí mismo, apapacharse y quererse, como se combate el estrés, a través de la música que relaja, ejercicios de respiración, pasatiempo, terapia ocupacional, juegos, meditación y mucho más, la persona rompe con el estrés y da un nuevo giro a su existencia.

Defensa personal

La clase de auto defensa para mujeres será este sábado de 17 a 19 horas, tendrá una cuota de recuperación de $100 por persona y la dirección del lugar es calle 34 número 415 entre 35 y 37 de Juan Pablo II. Más informes sobre éstas y otras actividades que realiza la agrupación a los teléfonos 9999.49.16.15 ó 9991.80.94.37.

