Emprendimiento de base tecnológica

A fin de aumentar la calidad y la cantidad de nuevas empresas basadas en ciencia y tecnología, capacitar y vincular a investigadores del sureste mexicano, el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) será sede del Encuentro de Vinculación entre el Nodo Binacional de Innovación del Sureste y el Nodo Regional de Innovación de Nueva York el próximo 21 de junio de 2019 a las nueve horas, en el CICY.

En este Encuentro, a los investigadores del NoBI Sureste los capacitarán sobre emprendimiento y reconocimiento de oportunidades para que comercialicen sus proyectos de investigación. Además, harán el diagnóstico del potencial de comercialización internacional de sus productos y/o servicios, así como la vinculación con los emprendedores del Nodo de Innovación de Nueva York, para una eventual orientación en la consecución de financiamiento.

Este evento, organizado por el CICY —líder del NoBI Sureste—, “The City College of New York”, “The Colin Powell School for Civic and Global Leadership” (CPS) y “Zanh Innovation Center” de Estados Unidos, incluirá conferencias y entrevistas para los equipos del NoBI Sureste, que se integran por equipos de investigación de las instituciones asociadas al NoBI: Tecnológico Nacional de México, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Anáhuac Mayab, Universidad de Quintana Roo, Ciatej, Cimat, Ecosur, Cinvestav Unidad Mérida, Inifap y CICY.

En el Encuentro, los integrantes del Nodo Regional de Innovación de Nueva York (NYCRIN, por sus siglas en inglés, “New York City Regional Innovation Node”), conformado por “Columbia University”, “New York University” y City “University of New York”, compartirán sus experiencias en el programa “Innovation Corps” (I-Corps) desarrollado por la “National Science Foundation”. Este programa es el mismo que utilizó el NoBI Sureste para capacitar a sus investigadores.

La importancia de este Encuentro recae en la interacción que se hará con especialistas y líderes de ambos Nodos, lo que permitirá el intercambio de experiencias y buenas prácticas que enriquecen la formación de los integrantes de los equipos del NoBI Sureste, y promover la colaboración internacional en un futuro (SAB-JCDO / Divulgación CICY).