Empresario detenido tras fraude

No cumplió con medida cautelar y ordenan prisión

Luis Edwin Mugarte Guerrero, juez segundo de control del Primer Distrito Judicial, impuso prisión preventiva a Ermilo Castilla Roche por incumplimiento de las medidas cautelares.

Al vinculado lo acusan de fraude por mil 500 millones de pesos que le reclama su exsuegro Fernando Ponce García desde hace años.

El juez le había impuesto un localizador, permanecer en su domicilio y que acudiera a firmar periódicamente a los juzgados. Pero el Centro de Medidas Cautelares detectó que el hombre se movía fuera de su radio de acción impuesta, por lo que la Fiscalía solicitó una audiencia en la que pidió prisión preventiva.

La audiencia se programó para el pasado viernes 1, pero momentos antes de comenzar, ya en la sala de juicios orales, el imputado se sintió mal y cayó al suelo, por lo que el juez pidió que un médico lo revisara, suspendiendo la audiencia.

La Fiscalía insistió en que le impusieran prisión preventiva y lo consiguió ya con los datos de prueba aportados. En una audiencia en la que el inculpado estuvo ausente, el juez ordenó la detención.

Desde el domingo Ermilo Castilla Roche está recluido en el Cereso de Mérida.

En mayo pasado el aprehendido fue imputado de fraude por su exsuegro, el empresario y exfuncionario estatal Fernando Ponce García, quien le atribuyó maniobras legales para apoderarse de terrenos en Holbox y venderlos.

En el caso, ventilado en el Centro de Justicia Oral de Mérida, se involucró a Ermilo Castilla Ponce y a la señora Noemí Roche Ancona, hijo y madre de Castilla Roche. A la audiencia solo acudieron Castilla Roche y Castilla Ponce, quienes luego de prolongada reunión se retiraron, pero antes se les colocaron detectores electrónicos de ubicación.

También se les impusieron otras restricciones, como no salir del Estado sin autorización del juzgado y depositar, en el mismo orden, $500,000 y $250,000.

Estas cantidades las podrían perder si por alguna razón no justificada abandonan el proceso.

Ambos acusados fueron vinculados a proceso a petición de la Fiscalía del Estado y los representantes legales de Ponce García.

Con el paso del tiempo, Castilla Roche no cumplió con los requisitos que le impusieron para estar en prisión. No se precisó si depositó o no el dinero, o si cometió otra falta.

La parte acusadora pidió se le ordene su internación al Cereso meridano, lo que ocurrió el domingo pasado, cuando agentes ministeriales lo detuvieron.

La denuncia de Ponce García se basa en la venta de terrenos que de manera ilegal haría Castilla Roche con la participación de su hijo y su madre. Todos habrían utilizado un poder que le concedió el quejoso y que estaba vigente en 2007, pero que le fue revocado más adelante.

La venta de los inmuebles, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, fue en 2013, pero se “simuló” que fue cuando el poder era efectivo a favor de Castilla Roche.— Gabriel Chan Uicab / Megamedia

Los terrenos que reclama el exfuncionario estatal son de Holbox, con el paso del tiempo los adquirieron empresas inmobiliarias y éstas las vendieron a otras personas o construyeron desarrollos turísticos de tal manera que a estas alturas sería imposible la recuperación de los bienes.

Se calcula que los terrenos valen mil 500 millones de pesos. Cuando los acusados fueron imputados del fraude ambos declinaron declarar sobre los hechos.

La señora Noemí Roche Ancona no acudió a esa audiencia, por lo que se le siguió el proceso legal en fechas posteriores en el mismo juzgado 2o. de Control, donde se sigue el caso, aunque no se precisó si fue imputada.