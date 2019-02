Empresario niega acusaciones de tres productores

“Es totalmente infundada”

El director de Corporación Mexicana para Proyectos en Agronegocios, S.A de C.V. (Copra), José Lugo Chavira, desmiente tajantemente la última acusación en su contra, según la cual empleados de su empresa junto con la Sagarpa convencieron a pequeños productores agropecuarios de solicitar apoyos del gobierno federal para obras de irrigación, aunque al final ellos se habrían quedado con la mayor parte del dinero.

El 28 de enero, Manuel Gómez Beltrán, un citricultor de Tekax, denunció a esa compañía por ofrecerle gestionar un apoyo de ese tipo, “sin dar nada a cambio”, pero ahora la Sagarpa lo ha denunciado por falta de pago y el SAT, por su parte, ha iniciado una demanda de embargo en su contra.

Según Lugo Chavira, esta denuncia “es totalmente infundada” y perjudica a su empresa, ya que de acuerdo con documentos oficiales que entregó a este periódico, Gómez Beltrán nunca firmó un contrato con Copra, sino con Construcciones Luvire, S.A. de C.V.

Manuel Jesús Gómez Beltrán, se observa en la copia de ese documento, firmó un contrato “de obras y suministro de materiales y equipo especializado a base de precios unitarios y tiempo determinado”, el 15 de julio de 2015, con Construcciones Luvire, representada por María Inés Carrasco Samos, con domicilio fiscal en el fraccionamiento La Herradura III etapa. El monto fue de $1.529,307, de los cuales la mitad provendría de programas de apoyo del gobierno y la otra mitad del propio productor.

En el documento, en poder del Diario, aparece la firma de Gómez Beltrán y la de Carrasco Samos.

“Gómez Beltrán firmó un contrato con otra empresa distinta a Copra, pero me acusa a mí, no lo entiendo”, dice Lugo Chavira.

“Tengo 15 años y medio haciendo obras con contratos privados y licitaciones públicas, en Conagua, FIRA, la propia Sagarpa. Tengo un currículum y los invito a visitar esas obras. Por eso, repito, no entiendo por qué ahora me acusan por obras que no he hecho”.

“Yo podría demandar a ese productor por difamación, pero no me interesa”.

A la empresa de Lugo Chavira la acusaron también los pequeños ganaderos Emiliano Chan Aguilar, de 88 años, de Tizimín, y Román Aurelio Dzib Camelo, de Sucilá. Según ellos, empleados de Copra los convencieron para solicitar apoyos a la Sagarpa a fondo perdido y luego funcionarios de esta dependencia les hicieron firmar un convenio “a ciegas”, con una cláusula que los obliga a contratar a Copra para la realización de las obras de riego.

El empresario desmiente igualmente estas acusaciones. Dice que Copra no tiene empleados para promover la firma de esos convenios entre los productores y que es falso que éstos firman documentos sin leer su contenido.

“Lo que me molesta es que el gobierno del Estado anterior haya dicho que gastó $1,532 millones en obras de irrigación de 47,000 hectáreas, pero a la única empresa que acusan de irregularidades es a Copra, como si yo fuera el único que hace obras de riego”.

¿Por qué entonces lo involucran a usted?

“Lo desconozco, pero invito al Diario a investigar cuántas de esas obras se hicieron al vapor”. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA