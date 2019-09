Empresario paga multa de $50 mil

Tenía toma de agua ilegal para surtir sus barcos

PROGRESO.— El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso (Smapap) multó con $50,000 al empresario pesquero José Alonzo Morales por una toma clandestina que instaló en los muelles pesqueros de Yucalpetén, informó el director del organismo, Rafael Luna Gutiérrez.

El funcionario señaló que los $50 mil de multa los pagó José Alonzo el 16 de agosto, el mismo día que se detectó la toma clandestina y se le notificó que estaban robando agua. Ese día se presentó a las oficinas del Smapap y en efectivo pagó.

Según Rafael Luna, José Alonzo se presentó a las oficinas del Smapap y dijo que no estaba enterado de que sus empleados habían instalado una toma clandestina para surtir con agua a sus barcos, pero para solucionar el asunto aceptó pagar los $50 mil de multa que le aplicaron.

El director del Smapap indicó que no se interpuso denuncia penal contra Alonzo, pues éste pagó la multa, se retiró la toma clandestina y de esa manera quedó solucionado ese caso de robo de agua a las instalaciones de la paramunicipal.

En cuanto al exsíndico municipal Enrique Ordaz Martínez, al que el 24 de junio pasado se le detectó que robaba agua en un predio de su propiedad, en la calle 31 entre 68 y 70, todavía no paga la multa, cuya cantidad no dijo a cuánto asciende. Ese predio no tiene servicio de agua potable.

Personal del Smapap, en una inspección el 24 de junio pasado, detectó que en la casa propiedad del exsíndico había una toma clandestina.— Gabino Tzec Valle

Notificado

Se le notificó a Enrique Ordaz para que acuda a las oficinas del Smapap a fin de regularizar su toma ilegal y pagar la multa respectiva.

Sin denuncia

Al igual que al empresario José Alonzo, el Smapap tampoco interpuso denuncia penal en contra de Enrique Ordaz por robo de agua, según señaló el director del Sistema de Agua de Progreso.