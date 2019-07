Empresarios reprueban la impunidad a exalcaldes acusados de desvíos

El sector privado habla del perdón a los exalcaldes

Declarar la prescripción de las denuncias contra los exalcaldes constituye un claro llamado de atención para que las leyes se modifiquen, “es un tema lastimoso, que nos frena como potencia económica”, “no estoy de acuerdo con el tema de no actuar contra los acusados”, “para empezar no se debería postular nadie a un nuevo cargo hasta que se concluya el proceso anterior”, fueron opiniones de los presidentes de la Coparmex, Canacintra y Canacome.

“La impunidad, al igual que la inseguridad, son de los principales problemas que lamentablemente siguen aquejando a nuestro país y que por tanto requieren la mayor atención de nuestros gobernantes”, afirmó José Antonio Loret de Mola Gómory, presidente de la Coparmex-Mérida.

Es inaceptable que el estado de derecho pueda estar sujeto, “bajo ninguna circunstancia, a cualquier tipo de interés ajeno al mandato de la ley y/o a cálculos de índole político”, dijo.

En cuanto al anuncio de la Fiscalía General de que no procederá contra algunos exalcaldes acusados de mal uso de los recursos públicos porque prescribió la acción persecutoria, el líder empresarial admitió que “si así está establecido en la ley, nos guste o no, hay que acatarlo y respetarlo, y confiar que en realidad dicha decisión no se debe a alguna causa de tipo política o partidista”.— David Domínguez Massa