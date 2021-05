Empresas con corazón

Eugenio Cárdenas Zaragoza (Guadalajara, 1976) es bien conocido por su éxito en el mundo empresarial mexicano, pero no es de ese logro de lo que se siente más orgulloso.

El nuevo presidente nacional de USEM (Unión Social de Empresarios de México) habla con entusiasmo y satisfacción de sus raíces, que son también el origen de los valores que le han servido de principios rectores en la vida y en los negocios.

Nieto de campesinos que trabajaron sin descanso para que sus hijos pudieran salir del pueblo a estudiar una carrera, cuenta que sin ese empeño de los abuelos no hubiera sido posible la historia de su familia, pues sus padres se conocieron en la biblioteca de la universidad.

Grupo Acopol, la exitosa corporación familiar de la que es director comercial, es un producto del amor, presume. Sus padres adquirieron la empresa —pequeña en aquel entonces— con la intención de ganar el sustento de sus hijos. Sólidos principios y valores, trabajo duro y un inquebrantable compromiso con la satisfacción de sus clientes y con el desarrollo de sus empleados, convirtieron el negocio familiar en lo que es hoy: un gran consorcio empresarial, diversificado y con presencia en varios países, entre ellos China.

En un entorno tan competitivo como el de los negocios, Eugenio mantiene la conciencia de que una empresa tiene que tener corazón, tiene que servir para hacer el bien y comparte que las columnas sobre las que se asienta el éxito de sus negocios son la responsabilidad social y los valores familiares.

En un contexto marcado por el Covid y la animadversión del gobierno federal, estos no son buenos tiempos para los empresarios...

El 2020, un año que vamos recordar siempre, retó al empresario a conocer su realidad, le mostró que está solo. No es como en otros países, donde se cuenta con apoyo del gobierno, así que la fe, la noción del riesgo, el conocimiento de uno mismo —saber de qué se está hecho— han sido indispensables para aguantar sin rompernos. Son muchas las historias de empresarios en el país: están los que por alguna razón se dejaron atrapar por el miedo; los que se arroparon en la voluntad del trabajo, en el servicio al cliente y encontraron una nueva oportunidad, y los que no quisieron hacer nada y fueron arrastrados por la marea. La epidemia nos reveló que no podemos esperar nada de las autoridades, que sigue siendo nuestra tarea forjar nuestra realidad.

¿Qué pueden hacer las empresas en estos momentos?

Reinventarse, encontrar y reconocer si su modelo de negocio es el correcto. Escuchar, muchas veces los empresarios nos encerramos en nuestro propio “yo” y no queremos hacerle caso a nadie. Voltear a ver el mundo, que no es solo nuestra colonia. Encontrar a través de la tecnología nuevas oportunidades de desarrollo. Y seguir confiando en su instinto, porque nos podemos llenar de información, pero la verdad absoluta nadie la tiene. En medio del caos, el empresario tiene que buscar un momento de tranquilidad, recordar en lo que cree y seguir su instinto. Y ese “feeling” lo dan los valores que lo guían…

Que son los que promueve USEM…

Esa es precisamente una de las razones por las que me gusta tanto pertenecer a USEM. Recuerdo bien la fecha: 15 de marzo de 2020, un día antes de que EE.UU. y muchos otros países cerraran sus fronteras, en medio del caos pregunté a los socios con más experiencia qué podía yo hacer. Curiosamente, me hablaron de la crisis de los años 70, la de los 80, la de los 90, la de la década de 2000 y me dijeron que la actual se había tardado en llegar… “pero ya la estás viviendo”. Pertenecer a USEM permite ver no solamente el contexto regional, sino asomarse a la realidad nacional y mundial. Una de las “gracias” de la agrupación es que somos parte de una red mundial de empresarios y podemos encontrar la verdad entre nosotros.

¿Cómo están ayudando las empresas al país?

Primero habría que hablar de lo que es el trabajo. Conocí Venezuela en el año 2000, un país alegre, con mucho turismo, con grandes opciones de inversión para las personas que lo visitábamos, con un petróleo floreciente y mucho, pero mucho movimiento económico. Ahora que tuve la oportunidad de regresar 21 años después, quedé impactado. ¿Qué le pasó? Es simple: en el momento en que por razones diversas las empresas dejaron de pensar en Venezuela, el país se vino abajo. La empresa es un vehículo de muchas cosas buenas para una nación y la principal es la creación de empleos. Si no hay trabajo no hay impuestos, que son necesarios para que un país funcione, viva. Imagina un lugar donde nadie trabajara y todos estuvieran nada más estirando la mano para recibir dádivas… ni ganas de levantarse temprano para salir adelante. No hay país ni economía que subsistan sin empresas, que están para eso, para ayudar a construir una sociedad mejor.

¿Se le hace difícil hablar de valores en las circunstancias actuales?

Al contrario. Vengo de una empresa que se formó con el amor de una mujer y un hombre, que apostaron por desarrollar un proyecto en conjunto con el objetivo de dar sustento a sus hijos. Para mí, ese es el mensaje: el valor intrínseco de una empresa está en la familia. El valor de valores es el amor, así que a mí se me hace fácil hablar de la importancia del amor en la familia porque creo en la familia: nací en una familia que es mi mayor orgullo, trabajo con ella y estoy formando mi propia familia. Para hablar de los valores en la empresa tenemos que recordar que el primer objetivo de cualquier compañía es garantizar que sus trabajadores obtengan lo suficiente para dar una vida digna a sus familias. Y volvemos así a la familia, que es donde la persona se forma en los valores.

¿O sea que los valores familiares deben ser trasplantados en la empresa?

Pueden ser un gran punto de partida. El objetivo de una familia es dar a todos sus miembros oportunidad para desarrollarse. Y los empleados buscan lo mismo en una empresa, para eso trabajan. Entonces, un negocio con sentido de familia, que cuida y respeta a sus trabajadores, crea un lazo de compromiso con ellos. Familia y empresa tienen muchas cosas en común.

¿Qué valores empresariales son más necesarios hoy?

El primero que hay que poner en práctica es el reconocimiento de la dignidad de la persona. Yo no puedo empezar un proyecto con alguien si no le doy su lugar, si no le hablo por su nombre, si no le miro a los ojos, si no lo escucho y lo respeto por lo que es. Es un valor de inicio de juego, fundamental, sin él no hay posibilidad de nada más. Otro muy importante es la confianza, ¡qué triste es estar en un lugar donde te miren las manos o te estén checando por todo! Sin respeto y sin confianza las personas no tienen oportunidad de crecer. Un tercer valor es la integridad… en el fútbol —que me gusta mucho—, si alguien comete una falta no tan grave, recibe una tarjeta amarilla, una advertencia. Pero si se pasa de la raya, viene la expulsión. Los empresarios tenemos que establecer las reglas, dejar jugar a la gente y saber mostrar las tarjetas cuando la situación lo amerite. Y cuando sea la roja, que sea con verdad… pero nos da miedo mostrarla porque de repente no pagamos la nómina completa, no tenemos a la gente 100% asegurada en el IMSS, no queremos pagar utilidades o nos gusta tener doble contabilidad. Si nosotros mismos violamos las reglas ¿cómo podemos ser jueces? Pero cuando tú como empresario —y eso es una enseñanza de mis padres— cumples tus compromisos, la otra persona te cumple.

¿Algún otro valor?

Uno más y muy importante: la autogestión. Soy católico, no me da pena decirlo, y una de las cosas buenas que veo en mi religión es que me queda claro que está solo en mí definir el tipo de persona que quiero ser. Todos merecen la oportunidad de autogestionarse, así que debemos darle a la gente libertad de pensamiento y de acción, poner solamente las reglas indispensables. En mi empresa contrato personas con un solo requisito: que necesiten el trabajo, o como decía mi abuelito, que tengan “hambre de trabajar”. De lo demás, yo me encargo.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta en su gestión al frente de USEM?

Mi mayor desafío es mejorar las anteriores presidencias, que me dejaron la vara muy alta. Y hacerlo a mi estilo, que es dar libertad, crear equipos, no concentrar la toma de decisiones en una sola persona. Quiero hacer crecer a la USEM en todo México, me gustaría regresar a Mérida al término de mi presidencia y ver una comunidad USEM de más de 100 empresarios. Si logramos que la gente se inspire en buenos ejemplos, como el de Lorenzo Servitje, de Bimbo, seguramente habría más empresas de ese tipo y la ciudad tendría más oportunidad de desarrollo económico y educativo. Y lo más importante: ya no sería tan fácil que llegara un payaso a contar mentiras para querer llevar a todos al desastre.

Una parte de la misión de USEM, ha dicho usted, es construir ciudadanía. ¿Cómo se logra esto?

En USEM creemos que para construir ciudadanía tenemos que empezar por ser nosotros mejores ciudadanos. Se trata de predicar con el ejemplo. Construir ciudadanía es dar a los demás tu amor y tu cariño con acciones en tu metro cuadrado. Como empresarios, es garantizar que nuestros trabajadores lleven un salario digno a su casa, por ejemplo. En USEM creemos que, por su posición, el empresario tiene una vocación y está llamado a ejercerla: brillar intensamente y con esa luz contagiar a los demás para ayudar a construir un país mejor. Los empresarios se quejan del gobierno, pero ¿cuántos participan en asuntos sociales? Empecemos por allí, porque ¿cómo queremos cambiar un país si no somos capaces de cambiar nosotros?— D.Y.

