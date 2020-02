Empresas con nuevo enfoque

La inversión de impacto, en pro del cambio social

Una empresa que ve más allá de la rentabilidad y asume su papel de agente de cambio en la comunidad es mucho más que una empresa filantrópica, es una empresa con inversión de impacto, señaló Rodrigo Villar, CEO de New Aventures y de la Alianza por inversión de impacto, ponente del Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto (FLII), que empezó el martes pasado y terminó ayer jueves en esta ciudad.

Entrevistado por el Diario, durante una pausa del foro, Rodrigo Villar explica que la inversión de impacto es un enfoque en el cual las empresas no tienen como único objetivo ser rentables y obtener utilidades en beneficio de sus inversionistas y colaboradores; la nueva visión empresarial de inversión de impacto conlleva un estrecho compromiso de la empresa con la sociedad, convirtiéndose en agente de cambio enfocado a atender los problemas más apremiantes del entorno, creando condiciones favorables para el desarrollo de la comunidad en materia ambiental, social, educativa, salud, etcétera.

Según explicó, por años la filantropía ha sido la expresión más cercana de las empresas y los empresarios a la atención de algunos problemas que aquejan a la comunidad, pero la filantropía casi siempre es resultado de varios años de rentabilidad de una empresa; la inversión de impacto en cambio hace de las empresas agentes de cambio comprometidos con la solución de estos problemas que afectan a todos desde el desarrollo de su propia actividad.

“La inversión de impacto es algo que están asumiendo las nuevas generaciones, los milenians, jóvenes a los cuales la idea de hacer negocio por dinero no les llena del todo; es importante que una empresa sea rentable, pero es más importante aún que esta rentabilidad se dé a la par con el compromiso con las causas que como sociedad nos afectan; así se logra una empresa más cercana con la sociedad y más sensible” comentó.

“En los próximos años, trillones de dólares cambiarán de manos y pasarán a una nueva generación de hijos de empresarios, los cuales ya viene asumiendo esta perspectiva de inversión, la cual por sus características tiene grandes posibilidades de éxito”.— Emanuel Rincón Becerra

Entrevistado, admitió que la situación económica en Hispanoamérica no es del todo fácil; sin embargo, esto no debe ser pretexto para que las empresas no apliquen éste enfoque o asuman su compromiso para con la sociedad; la ganancia, la utilidad, la rentabilidad, el dinero no servirá de nada si no mejoran las condiciones climáticas, atmosféricas, de salud, educación, desarrollo tecnológico, factores todos estos que incidirán en la toma de decisiones de la empresas, pues los recursos se agotan.

“¿Quién iba a imaginar que los incendios en Australia o en California tendrían un impacto tan importante en la sociedad, pero también en las empresas? El cambio climático obliga a las empresas a modificar sus planes y expectativas de crecimiento, todo está tan ligado hoy día que las empresas no deberían abstraerse de su compromiso” apuntó.

Cambio climático

Más de lo que dijo Rodrigo Villar, CEO de New Aventures, sobre la inversión de impacto.

Incendios

“¿Quién iba a imaginar que los incendios en Australia o en California tendrían un impacto tan importante en la sociedad, pero también en las empresas? El cambio climático obliga a las empresas a modificar sus planes y expectativas de crecimiento, todo está tan ligado hoy día que las empresas no deberían abstraerse de su compromiso”.

Síguenos en Google Noticias