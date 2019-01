Empresas yucatecas en el programa de empleo para jóvenes

Ya se inscribieron a un programa 26 empresas locales

A pocas semanas de que se anunció “Jóvenes Construyendo el Futuro”, un programa del gobierno federal que busca que miles de jóvenes puedan capacitarse en el trabajo por medio de una beca mensual de 3,600 pesos, la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida ya registró 26 empresas interesadas, con un total de 156 vacantes.

Santos Lugo, Tiendas Chapur, Niplito, Chablé Resorts y La Mansión de Mérida son algunos de los negocios que se apuntaron al programa que ofrece oportunidades a los jóvenes para que empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales los capaciten a fin de que desarrollen habilidades, aprovechen su talento y comiencen su experiencia laboral.

Michel Salum Francis, presidente de la Canaco de Mérida, indicó que el programa se apoya en las cámaras empresariales, a las cuales acuden empresas grandes, medianas, pequeñas o micros que tengan espacios disponibles para trabajar y, por otro lado, mediante la Secretaría del Trabajo se recluta jóvenes que quieran hacerlo.

El empresario yucateco resaltó que lo importante de este programa es que la ayuda es por un año, los muchachos tienen que desempeñar un trabajo para recibir el pago y el empresario debe llenar un reporte de la labor que aquellos realizan.

“Si por algún motivo no califican, no están haciendo las cosas bien, no le ponen atención a su trabajo o no son responsables, ahí el mismo empresario manda un reporte y obviamente se da de baja a la persona, y ya no tiene otra oportunidad en ninguna empresa. Esto es también para que los jóvenes aprendan a tener responsabilidad”, expresó.

También señaló que es necesario que los beneficiarios aprendan a cumplir su trabajo y que empiecen una carrera en un negocio, porque si entran en un año en capacitación estarán subsidiados por el gobierno federal por ese periodo, pero luego se pueden quedar a trabajar en esa empresa y hacer una carrera laboral.

Salum Francis opinó que quien quiere trabajar lo hace sin importar la edad; los muchachos yucatecos pueden salir y tener la oportunidad de encontrar un trabajo, máxime que en Yucatán se tiene el índice de desempleo más bajo de la historia y todos los empresarios están buscando gente que trabaje con ellos.

“Necesitamos gente, necesitamos personal, por eso estamos invitando a que las personas en la informalidad trabajando para quién sabe quién, para que se lleven un dinero fuera del Estado, que se vengan a trabajar a empresas yucatecas donde tendrán seguridad social, prestaciones de ley y un trabajo formal”, explicó el presidente de la Canaco.— Luis Iván Alpuche Escalante