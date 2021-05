En 5 días vacunaron a 62,000 personas de 50 a 59 años en Mérida

MÉRIDA.- En los últimos 5 días se aplicaron 62,000 primeras dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid a personas de 50 a 59 años de edad en Mérida.

El proceso concluirá hoy con ese sector para dar paso mañana a la administración de la segunda dosis a mayores de 60 años.

De acuerdo con un boletín, solo ayer sábado se aplicaron 14,801 vacunas a persona de 50 a 56 años en los 2 macrocentros y 6 módulos de vacunación en la ciudad.

Como se informó, ante la buena respuesta al proceso de vacunación, el gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría del Bienestar dispusieron avanzar más rápido y por ello este fin de semana se está vacunando a personas de 50 a 56 años.

Del pasado martes 25 al jueves 27 de mayo se aplicó dosis a quienes tienen de 59 a 57 años.

En el caso del interior del Estado, ayer se administraron 318 vacunas Pfizer a adultos mayores de 60 años de la siguiente manera, en Yaxcabá 108 y en Tzucacab 210.

El gobernador Mauricio Vila Dosal visitó hoy el módulo de vacunación habilitado en la Unidad Deportiva Villa Palmira para verificar el proceso.

Ahí platicó con María Guadalupe Chan Estrella, quien comentó que todo el proceso es muy rápido y eficiente.

“Tuve que venir en silla de ruedas porque no puedo caminar, pero eso no ha sido impedimento, todos me han apoyado para traerme aquí, explicarme todo y administrarme la vacuna”.