En agosto podría haber acuerdo de regreso a clases en Yucatán

A más tardar, en la primera semana de agosto quizá se tome una decisión concreta sobre el retorno a clases presenciales en Yucatán, hasta hoy no hay un acuerdo, informó Lizbeth Maribel Rodríguez Sandoval, representante de padres y madres de familia en la Mesa Central de Diálogo que formó la Secretaría de Educación para el ciclo escolar 2021-2022.

“Si hoy se hace una consulta, digo que no. No hemos bajado de los más de 200 contagios y 18 muertes diarias”, reiteró. “Estamos viviendo una tercera ola de Covid y siento que la decisión del presidente (Andrés Manuel López Obrador) y del gobernador (Mauricio Vila Dosal) es bajo su responsabilidad”.

“Hoy la situación de la pandemia es crítica por la tercera ola, ya hay contagio de niños, está muriendo gente joven y los casos siguen en aumento, es más fuerte que en 2020”.

En su opinión, la responsabilidad del posible regreso a clases presenciales el 30 de agosto próximo no es solo de los gobiernos, sino de toda la sociedad porque tristemente ve que las familias llevan a sus hijos menores a los supermercados, salen de paseo con sus hijos y los exponen innecesariamente.

Para ella, al día de hoy no se sabe si habrá regreso a las clases presenciales el 30 de agosto como dijo el presidente López Obrador, lo más recomendable es que sea en enero próximo. Pero si en este mes y días que faltan para el siguiente curso aminora la pandemia, ojalá las autoridades educativas tomen la decisión más adecuada para los alumnos, profesores y familias.

“Lo que quiero decir es que la decisión que tomen los gobiernos siento que será la adecuada porque ante todo están tomando las medidas preventivas, los trabajadores de la educación ya tomaron cursos de protocolos sanitarios y prevención avalados por el IMSS, y nosotros como padres de familia tenemos que poner de nuestra parte para cuidar a nuestros hijos”, indicó.

“Sí hay preparativos para el regreso a las clases presenciales en Yucatán, ya hay protocolos sobre cómo debe ser el regreso a las escuelas, la forma como recibirán al padre de familia y al niño en la escuela, el ingreso a los salones, la movilidad dentro y fuera de las escuelas. Todo esto involucra a los padres y madres, al personal, a los alumnos y debemos trabajar como un equipo y procurar mantener la higiene en la casa”.

Lizbeth Rodríguez insistió que hasta hoy no es seguro el regreso a las clases presenciales en el estado porque en estos momentos las condiciones de la pandemia nos tienen en semáforo rojo, aunque esté en naranja, a diario se registran muchos contagios que rebasan los 200 casos diarios, cuando el año pasado no se llegó a esas cifras.

“Vamos a cuidarnos, ya no se puede echar la culpa al gobierno, ponen las medidas preventivas, recomiendan no salir de las casas, no exponer a los niños, pero es todo lo contrario, la gente sale con sus hijos”, reiteró. “¿Qué hacen los niños en las calles, en los supermercados, en lugares con aglomeración?, sobre todo aquí en Mérida donde está el máximo contagio del coronavirus”.

“Hay que unirnos como sociedad y cuidarnos, vamos a permanecer en casa si no hay necesidad de salir. He escuchado opiniones de padres de familia que dicen que aprendimos a vivir con pandemias como la gripe, cólera, influenza, pero hoy este virus del Covid es más contagioso, peligroso y no está controlado”.

“Desgraciadamente es cierto que hay que aprender a vivir con el virus, pero debemos seguir tomando las medidas sanitarias y preventivas, hay que esperar que vacunen a jóvenes de 18 años y más, a los niños de 12 años para arriba, pero mientras eso ocurre hay que seguir cuidándonos”.

La representante de padres y madres de familia del sector educativo hizo una invitación a todos los yucatecos para que se cuiden, permanezcan en su casa si no tienen la necesidad de salir, evitar que los niños estén en lugares con aglomeración y esperar que los indicadores del Covid bajen en el estado para que el 30 de agosto, si las condiciones mejoran, puedan regresar a las clases presenciales.

“El semáforo Covid debe ser apto para volver a las aulas, el color verde sería el más idóneo, es el que recomienda el protocolo de salud y la SEP”, recordó. “Las autoridades hacen lo posible para evitar los contagios, pero la responsabilidad es de todos nosotros, hay que cuidarnos”.

“He visto últimamente en los puentes peatonales y puntos de la ciudad mantas donde se advierte ‘no te quites el cubrebocas’, pero hay gente que no lo entiende, es triste, invito a los padres de familia para que nos pongamos las pilas y nos cuidemos”.

Respecto a la necesidad de las clases presenciales, la entrevistada afirmó que en un año de estudio virtual y a la distancia no fue lo mismo. Los niños no entendieron al 100% las tareas ni realizaron los ejercicios, lo que va en detrimento de la educación, incluso, hay padres y madres de familia que deben salir a trabajar y por sus horarios no pueden apoyar a sus hijos en el proceso de enseñanza.

Tampoco está definido el modelo de estudio en el retorno a las clases presenciales, podría ser híbrido en el nivel de primaria, presencial y a distancia porque generalmente son niños que ya entienden, se podrían cuidar más con el uso del cubrebocas y la sana distancia, pero en preescolar los niños son más pequeños, podrían cansarse del cubrebocas y quitárselos.

En secundaria es más alto el riesgo de contagio porque son varios profesores que dan las clases, caso contrario de primaria y preescolar que es uno nada más.— Joaquín Chan Caamal

Dichos de Lizbeth Rodríguez Sandoval, representante de padres de familia en la Segey.

Carta compromiso

Se le preguntó sobre la carta responsiva que deben firmar los padres de familia que acepten mandar a sus hijos a las clases presenciales, pero ella informó que este tema todavía no se analiza en la Mesa Central de Diálogo.

Aún sin fecha

El secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar, todavía no convoca a nueva reunión de la Mesa Central de Diálogo, por lo que el avance que hay en la preparación es fruto de las reuniones con la anterior secretaria, Loreto Villanueva Trujillo, quien fue cambiada a la Sedeculta.