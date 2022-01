En apuros el sector salud de Yucatán ante alza de contagios

Si bien la semana pasada había señales de alerta en el sector salud por los contagios de Covid-19 en su personal, en los últimos días la situación se tornó crítica: reportes de los centros de trabajo de la Secretaría de Salud del Estado indican que del 10 al 17 de este mes se detectaron 338 nuevos casos positivos del coronavirus.

De esta forma, la cifra de trabajadores de la Secretaría con Covid se elevó a 676 en las últimas tres semanas, después de que llegó a estar en cero en el período del 21 al 27 de diciembre pasado.

El nuevo reporte semanal incluye una defunción, que se suma a 26 contabilizadas previamente en personal de la dependencia desde el inicio de la pandemia.

El pico, a fin de mes

Eulogio Piña Briceño, secretario general de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), indicó que la situación es crítica y podría complicarse más en los próximos días, pues se espera un pico de contagios a fines de este mes.

“Nunca habíamos tenido tantos casos en los trabajadores desde que empezó la pandemia, ¡jamás!”, exclamó el dirigente sindical.

Añadió que el personal sigue esforzándose para no afectar los servicios al público, aun cuando la demanda de atención también aumentó sustancialmente en las últimas semanas.

Los 338 nuevos contagios aparecen en la recopilación del 10 al 17 de este mes. En las dos semanas previas se contabilizaron 69 y 269 casos confirmados, en ese orden.

Los datos, como ya publicamos, son recabados por la Sección 67 de Sntsa en todos los centros de trabajo de la Secretaría de Salud del Estado.

De acuerdo con esa información, ya son 2,895 casos acumulados en personal de la SSY desde el inicio de la pandemia. Se han recuperado 2,262 empleados.

Grupos más afectados

El personal de enfermería continúa como el grupo más golpeado por el virus, con 1,252 casos acumulados, que representan más del 40 por ciento del total.

Después están el personal médico, con 637 “caídos”, y el administrativo, con 633.

El centro de trabajo más afectado es el Hospital O’Horán, que reporta 1,134 contagios acumulados. 916 empleados de ese nosocomio —que tiene el mayor número de empleados de SSY— ya se recuperaron.

Sobre el nuevo fallecido, el doctor Piña Briceño informó que era un trabajador activo de 63 años de edad, con comorbilidades.

Más precauciones

Explicó que los problemas derivados de la pandemia son mayores en esta temporada invernal, pues hay padecimientos comunes de la época que arrojan síntomas parecidos a los de la variante Ómicron de Covid y por eso es necesario extremar los cuidados.

Además, explicó, en los centros de trabajo de la Secretaría ya se había abierto la atención en todos los servicios. Y la exposición al contagio aumentó en la medida que crecieron los casos en la población.

El secretario general de la Sección 67 de Sntsa subrayó que el alza de casos confirmados de Covid en los trabajadores de Salud es preocupante y estará atento de la evolución de la situación.

Covid-19 Estadísticas

Súbito aumento

El líder sindical Eulogio Piña Briceño recuerda que la semana pasada la Secretaría de Salud había dispuesto, junto con el sindicato, una serie de medidas para proteger a los trabajadores, mediante grupos y guardias de labores sin afectar los servicios, quedando los movimientos a criterio de los directores de los centros porque ellos conocen mejor la operación.

Los contagios, un freno

Sin embargo, explica, esto no se ha podido hacer porque cada vez hay más personal contagiado y no se pueden suspender los servicios. Por fortuna, añade, pese al aumento de casos en la población no hay mucho más hospitalizados.

La vacuna, importante

El dirigente hace un nuevo llamado a recibir la vacuna en los módulos dispuestos para tal fin. Los rezagados pueden acudir a los tres módulos permanentes que están funcionando en Mérida.