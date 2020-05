En casa, maestros reciben un reconocimiento a su amplia trayectoria

MÉRIDA.- Hasta la puerta de sus hogares; un total de 372 docentes con 50, 40, y 30 años de trayectoria magisterial recibieron medallas y estímulos económicos. Esto como un reconocimiento del gobierno del Estado por la importante labor que realizan todos los días formando a las nuevas generaciones.

Personal de la Secretaría de Educación del Estado (Segey), siguiendo los protocolos sanitarios y de distanciamiento social; fue el encargado de llevar estas distinciones hasta la puerta de los hogares de los profesores, a fin de que no tengan que salir y poder protegerlos del coronavirus (Covid-19).

Este año, 306 maestras y maestros son galardonados con el reconocimiento “Raquel Dzib Cicero”, 57 con la condecoración “Ignacio Manuel Altamirano” y 9 con la medalla “Pablo Moreno Triay”.

María Esther Zita de Jesús López Preciat tiene 50 años de ser la primera figura docente de muchas niñas y niños, a quien el sentimiento de brindar los conocimientos iniciales es lo que la motiva a seguir enseñando. Más ahora, que los docentes se enfrentan a los cambios de rutina por la emergencia sanitaria mundial.

“Esta medalla representa toda una vida de trabajo, no me he jubilado para seguir siendo una guía para niñas y niños de preescolar. Somos los cimientos de todo lo que es la enseñanza, más en esta época donde los valores son importantes”, enfatizó.