En comisiones no ratifican a Luis Jorge Parra Arceo

Con una larga discusión y un proceso calificado como “aberrante” por Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, ayer se dictaminó por mayoría el no ratificar a Luis Jorge Parra Arceo como consejero de la Judicatura del Estado.

A propuesta de los panistas, se incluyó una convocatoria dirigida a la sociedad para buscar al sucesor de Parra Arceo.

También se dictaminaron ayer en la sesión de la Comisión de Seguridad del Congreso, por unanimidad, las reformas al Código Penal del Estado presentadas por Cervera Hernández para aplicar de uno a tres años de prisión y de 100 hasta 200 días de multa a quien imparta indebidamente terapias de conversión.

Esos castigos se aplicarán a quien obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona terapia, método, tratamiento o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, expresión o manifestación de género de la víctima mediante la violencia física, moral o psicoemocional que atente contra la dignidad humana.

El caso más discutido fue el de Luis Jorge Parra, quien no fue ratificado como consejero de la Judicatura. Pero la discusión fue sobre la propuesta de los diputados del PAN para incluir por primera vez que en el proceso para designar al nuevo consejero se emita una convocatoria en la que la sociedad proponga candidatos. Con esto hay la posibilidad de que concluya el proceso la siguiente legislatura, de total dominio del PAN.

El primer dictamen que se presentó en la sesión fue en el sentido de ratificar al consejero, pero solo fue apoyado por los priistas, que son minoría en la Comisión y, por tanto, no se aprobó. Se presentó otro en el sentido de no aprobar la ratificación, y se aprobó por mayoría con seis votos (tres panistas, dos legisladores sin partido y el de Nueva Alianza). Los tres priistas votaron en contra.

La discusión, en la que más de 25 veces hicieron uso de la palabra los diputados del PAN y PRI principalmente, fue porque el panista Víctor Merari Sánchez Roca propuso que se incluyera en el dictamen una convocatoria dirigida a la sociedad para que ésta proponga candidatos al puesto de consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Cervera Hernández dijo que la convocatoria “es una barbaridad jurídica, porque estos cargos no se concursan, sino que son acciones potestativas de cada poder del estado, ya que son los únicos que faculta la Constitución del Estado para presentar propuestas para ocupar dicha vacante”.

“En ninguna parte de la Constitución dice que sea por convocatoria”, recalcó.

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de los diputados panistas, le refutó diciendo que la convocatoria se hizo con un estudio a fondo de la Constitución de Yucatán, que no marca un procedimiento como tal y por eso se brinda la oportunidad de una participación ciudadana. “Estamos proponiendo una metodología de elección para el próximo consejero y podemos sentar un precedente”, dijo.

Silvia López Escoffié, diputada sin partido, apoyó a la panista al señalar que la Constitución local tampoco prohíbe un procedimiento específico, y eso permite abrirlo a la ciudadanía con una consulta, como una innovación que no está prohibida.

Cervera Hernández les recordó que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les mandata, y en la Constitución no dice que se deba emitir una convocatoria en este proceso. “Es más, que me muestren dónde lo dice y yo lo apoyo”, dijo. Nadie se lo mostró.

El priista afirmó que en todo caso se puede hacer la consulta, pero no incluirla en el dictamen, y que después de votar la no ratificación del consejero se presente al presidente de la Comisión para que se turne a la permanente y ésta al pleno. Esa es la forma correcta, no incluirlo en el dictamen, indicó.

Al no hacerle caso, los priistas presentaron un voto particular por escrito en contra.— David Domínguez Massa

Cuando discutían la ratificación del magistrado César Antuña Aguilar, a la que también se oponían los panistas y finalmente en el pleno perdieron la votación, también los priistas presentaron un voto particular, como ayer, que al presentarse al pleno les dio la oportunidad de ganar la ratificación, aunque ahora difícilmente logren los votos necesarios para repetirlo.