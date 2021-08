“En defensa de nuestras casas”

Posible cambio de ubicación de vías del Tren Maya

Guadalupe Gutiérrez Cáceres, integrante del colectivo Tres Barrios de Campeche, manifestó que ya se abrió una posible reubicación del trazo del Tren Maya para que no atraviese el centro de esta ciudad, sino que estaría en otro lugar donde no afecte las viviendas, la vida urbana y la vialidad.

La posible reubicación, según informó, la reveló ayer Ramón Arredondo Anguiano, coordinador general del proyecto Tren Maya para el estado de Campeche. Sin embargo, el funcionario federal manifestó que el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, lo anunciará en algún momento.

La activista no echó las campanas al vuelo, tomó con mucha prudencia esta información porque tiene leve esperanza de que por fin Fonatur entendió que sería más rápido y barato construir un nuevo trazo donde pasen las rieles que continuar con los dos amparos vigentes y pagar indemnizaciones a las familias afectadas.

El grupo colectivo Tres Barrios se formó para la defensa de más de 300 viviendas que serían afectadas por el Tren Maya en el centro de la ciudad campechana y promovió amparos para evitar el desalojo forzado.

“Ya ganamos un amparo en las dos estancias del Poder Judicial de la Federación y el otro amparo está a mitad de proceso”, informó en entrevista. “El colectivo sigue en la resistencia de la defensa de nuestras viviendas”.

No hay ningún trabajo en la vía férrea antigua que atraviesa la ciudad y donde Fonatur quiere que pase el Tren Maya, dijo, lo que da un poco de veracidad a las declaraciones del funcionario federal de que hay un proyecto para reubicar la vía del Tren Maya para que no atraviese el centro de Campeche.

“Le saldría más barato la reubicación de las rieles a otro lugar, un amparo lleva de cuatro a cinco años para una sentencia definitiva y el Presidente de la República quiere que su trenecito esté listo en 2023”, recordó. “Se está agotando el tiempo para el gobierno federal, necesita echar andar su proyecto y creo que sí es un poco lógico que cambien el trazo”.

“El proyecto no mermaría para nada que salga del centro. Al contrario, nuestra protesta tiene base, no protestamos al aire. Vivimos en este lugar antes que llegara el tren, si pasa por el centro rompería la dinámica y logística de la ciudad”.

Tramo yucateco

En el caso de Yucatán, el maestro, defensor de los derechos indígenas y promovente de amparos contra el Tren Maya, Pedro Uc Be, informó que los juicios de garantías no se han movido.

Eso les preocupa porque ante el pleito que hay al interior del Poder Judicial Federal podría beneficiar a Fonatur, pues continuaría con los trabajos de construcción de la vía del tren.

“Estamos preocupados, más allá de los amparos, el Poder Judicial federal están peleando entre ellos mismos, está descompuesto el sistema y a río revuelto puede ser ganancia para Fonatur”, señaló el activista. “No le han dado curso (a los amparos que están en sus distintas fases, pero que han dictaminado provisionalmente que no pueden continuar con los trabajos en las rutas 3 y 4)”.

“El Poder Judicial tiene trancado todo, la crisis interna no les ha permitido avanzar en estos temas. Son juicios de amparo trascendentales porque es proyecto estrella del presidente. No han podido contestar nada”.

“El proyecto tiene sus tropezones, está la corrupción entre el despacho Barrientos y Fonatur, algunas comunidades se han manifestado contra este engaño y corrupción como le están quitando sus casas y terrenos. Nos preocupa que aprovechen esta situación”, dijo.

“Fonatur lanzó una convocatoria para convocar a brigadistas por el tren, no sabemos que quieren hacer, pero es un oportunismo lamentable, mucha gente no tiene trabajo a pesar de dos años que empezó el tren. Lo que se dijo, anunció y ofreció son empleos, no hay, no existen los dichosos empleos, todos están controlados por los sindicatos y las empresas”.

El maestro Uc Be dijo que desconoce en qué consiste esta convocatoria para reclutar brigadistas por el tren, pero cree que es para darle trabajo a la gente y eso es triste porque se aprovecha de una necesidad generada por la pandemia.

“Es lamentable esta política que hemos visto en sexenios anteriores, no se está respondiendo a las necesidades de la gente, no hay empleos para los habitantes de las comunidades mayas”, indicó. “Los amparos no los han movido y estamos en espera a ver qué pasa. Vamos a tratar de hablar con los otros compañeros para ver si metemos una queja para conocer cómo van los amparos, ya pasó bastante tiempo sin que se resuelvan”.— Joaquín Chan Caamal

De un vistazo

Cambios

Según se enteró por medio de una entrevista a Ramón Arredondo, éste dijo que la elaboración del nuevo proyecto del trazo modificado ya está sobre la mesa de Fonatur para su análisis y estudio, pero no hay una definición. Fonatur elegirá el proyecto más viable para la reubicación, hay varias opciones y se escogerá el que sea técnica, financiera y económicamente más adecuado.