En duda otro aeropuerto

Cuestionan una propuesta que planteó Fonatur

Anunciar un aeropuerto que todavía no es un hecho hace menos probable que esta obra se concrete y, por el contrario, genera la probabilidad de que se desate una serie de especulaciones de tierra, como ya ha sucedido en pasadas administraciones, advirtió el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

Al referirse al anuncio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de una posible reubicación del aeropuerto internacional de Mérida por necesidades del proyecto del Tren Maya, el legislador cuestionó la viabilidad de la propuesta y subrayó que no hay cerrazón a nuevas inversiones, pero se vigilará que estén basadas en posibilidades reales y no en supuestos.

El anuncio estuvo a cargo de Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, durante un evento en Cancún. El funcionario dijo que se trabaja en un proyecto que implica mover el aeropuerto de Mérida hacia el sur de la ciudad, lo que permitiría que la estación del Tren Maya quede enlazada con la nueva terminal aérea.

Se trata, de acuerdo con esa propuesta, de un proyecto inmobiliario de 2,000 hectáreas que no agregará costo al presupuesto del Tren Maya, pues será enteramente financiado por empresarios inmobiliarios.

Jiménez Pons precisó que es un plan que está “en la fase conceptual” y no se trata aún de una decisión tomada.

“Corresponderá al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, hacer el anuncio en caso de que se dé luz verde a la obra”, enfatizó.

Añadió que el actual aeropuerto de Mérida, “aunque muy exitoso, también ya es muy estorboso”, al haber sido absorbido por la mancha urbana de la ciudad, lo cual justifica su traslado hacia el Sur, ya que la ciudad está creciendo de manera “desproporcionada” hacia el Norte.

El cambio implicaría que el Tren Maya tenga dos estaciones en la capital yucateca, ya que se mantendría la estación antigua, que sería la parada urbana del recorrido, cerca del Paseo de Montejo, y de allí se derivaría la vía hasta la zona sur de la ciudad, donde se construiría tanto la estación férrea con mayor capacidad como la terminal aérea. Ésta, al igual que en Cancún, sería operada por el Grupo Aeroportuario del Sureste.

El titular de Fonatur afirmó que hay dos opciones de terrenos de más de 2,000 hectáreas cada uno en los que podría construirse la nueva terminal, lo cual supone no solo la obra aeroportuaria en sí, sino toda una reorientación del crecimiento de la mancha urbana en Mérida.

Según el funcionario federal, el gobernador Vila Dosal “está viendo con simpatía” este planteamiento y, aunque todavía está en fase conceptual, “ya vamos en ese sentido, no podemos ocultar que estamos trabajando en eso”.

Rogelio Jiménez también señaló que se anticipa la creación de una gran área verde, “estilo Central Park”, en la zona de las nuevas terminales aérea y férrea.

Consideraciones

Al fijar su posición sobre este anuncio, el senador Ramírez Marín expresó:

—Me resulta sumamente curioso que hoy el INAH no permita ni siquiera modificar fachadas en el Paseo de Montejo y Fonatur anuncie que va a poner una estación del Tren Maya en esta tradicional avenida.

—Me parece que anunciar un aeropuerto, reconociendo que todavía no es un hecho, hace menos probable que se vaya a construir y más probable que se desate una serie de especulaciones con la tierra, como ya ha sucedido en pasadas administraciones, por el lugar en que se ubicará el nuevo y lo que se hará con el antiguo.

—No descarto en lo más mínimo la realización de obras en Yucatán. Son importantes y necesarias; de hecho, podríamos establecer una lista de obras más importantes. Sin embargo, no cerraremos la puerta ni les daremos la espalda a inversiones que puedan representar empleos y atracción de recursos para Yucatán, aunque estaremos muy atentos de que estas posibilidades sean reales y no solamente supuestos que terminen en beneficios de unos y en perjuicio de los demás.

—Yucatán tiene una ruta trazada de la que no debería despegarse. Ya el hecho de la cancelación de la Zona Económica Especial es un revés importante, al igual que la falta de energía. No nos compensarán un nuevo aeropuerto, un presunto Central Park, “pero con edificios”, y una estación en la avenida más tradicional. No he escuchado ninguna propuesta, ni de la sociedad, ni de los hoteleros, ni de los dueños de predios en el Paseo de Montejo, que digan que necesitan una estación del Tren Maya.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Fonatur Reacciones

Más reacciones que generó el anuncio de Fonatur sobre un probable nuevo aeropuerto.

Bienvenida

En su cuenta de Twitter, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, manifestó que el Ayuntamiento no tiene información completa sobre el posible cambio de ubicación de la terminal aérea. No obstante, remarcó: “Por el momento podemos decir que (es) bienvenida la inversión a la ciudad”.

Disposición

“Estamos en la mejor disposición de colaborar con el Gobierno Federal, y por supuesto que cuando tengamos información detallada sobre el proyecto compartiremos un posicionamiento más amplio con los ciudadanos”, escribió el primer regidor meridano.

Coordinación

En un tercer mensaje en Twitter, Barrera Concha manifestó: “Es importante que todos los proyectos de alto impacto en la ciudadanía se hagan en coordinación con los gobiernos locales, para garantizar su correcta implementación”.