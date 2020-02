En el fraccionamiento Los Héroes comenzaría el túnel del Tren Maya

Instalan mesa de trabajo municipal de ese proyecto

En la mesa de trabajo que instaló el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con dependencias del Ayuntamiento de Mérida para el análisis del diseño de la ruta del Tren Maya dentro de la ciudad, el organismo federal propone un túnel de 4 kilómetros de longitud, 15 metros de ancho y una profundidad de 8 metros.

En entrevista, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, informó que el Ayuntamiento solicitó al titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, la instalación de una mesa de trabajo que se reúna cada semana para analizar las propuestas de la dependencia y anteayer tuvieron su primera reunión, donde expusieron parte de su proyecto de construir la vía del recorrido y la estación subterránea que estaría en terrenos de La Plancha.

Barrera Concha precisó que la entrada del tren a la ciudad sería mediante un túnel subterráneo que empezaría por la zona del fraccionamiento Los Héroes y que iría sobre la vía actual existente, que es una línea recta en casi 80% de su trazo. El túnel tendría 8 metros de profundidad y un ancho de 15 metros.

“La mesa de trabajo tiene como finalidad que cualquier intervención que vaya a haber se analice y haya el tiempo suficiente para socializarlo y toda propuesta necesita una acción de compensación, eso es lo que tenemos que cuidar”, señaló.

“El viernes 31 (de enero) me reuní con el titular de Fonatur. Me expresó el proyecto y le sugerimos la instalación de una mesa de trabajo semanal. No hay que esperar la convocatoria de Fonatur, sino que establezcamos de una vez un calendario de reuniones donde estemos, por parte del Ayuntamiento, el Implan, Desarrollo Urbano, Unidad de Desarrollo Sustentable y las áreas que sean necesarias, y por parte del gobierno federal las que están trabajando sobre el proyecto del Tren Maya”.

Peticiones

Anteayer fue la primera reunión entre estos dos grupos y el Ayuntamiento hizo tres peticiones que debe de respetar para que avance el proyecto: que no se piense solo en el impacto que tendría la zona de La Plancha, sino en el contexto urbano cercano como Paseo de Montejo y el Centro Histórico; deberá socializarse muy bien cualquier ingreso a la ciudad del tren, sobre todo en la zona de comercios y casas habitación porque los trabajos afectarían por el cierre prolongado de los 4 kilómetros de la vía en construcción; y, que haya un parque en La Plancha. “No puede haber tren, si primero no hay parque. He sido muy claro como presidente municipal, he defendido como ciudadano el proyecto de La Plancha y hoy como alcalde, por fin podemos contar con un parque mínimo de 7 hectáreas en ese terreno de la exestación de ferrocarril”, apuntó.

Otras peticiones que hizo a Fonatur fue que solo ingrese el tren de pasajeros, el de carga se tendrá que quedar en las afueras de Mérida y que se rehabiliten las vialidades que conectan con la exestación ferroviaria de La Plancha.

El alcalde informó que no tiene información sobre la ruta o trazo que tendría la vía férrea en la parte que viene de Campeche hacia la ciudad. Sin embargo, el arquitecto Antonio Peniche Gallareta, quien participa en las reuniones de Fonatur sobre el Tren Maya, informó que el trazo del poniente no atravesaría la ciudad sino que la rodearía. Explicó que en algún punto de la vía férrea que viene de Campeche se desviará e iría paralelo al Anillo Periférico Sur sobre el derecho de vía que tiene el gobierno federal en las torres del tendido de la Comisión Federal de Electricidad para que entronque con la vía del oriente de la ciudad.— Joaquín Chan Caamal

