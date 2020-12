En el “limbo” los restauranteros

Canirac habla de la suspensión de festejos sociales

Por medio de su presidente, Ricardo G. Cantón Barros, la Canirac solicitó al gobierno del Estado una ampliación de tres horas adicionales al horario comercial autorizado en el Plan de Reapertura Económica Segura.

El líder restaurantero reconoció que las medidas de control de la pandemia impuestas por el gobierno funcionan y por ello esos negocios las respetan y refuerzan para que no se propague el virus.

Según se indicó, las medidas sanitarias, aunadas al plan de reactivación que impulsa el gobierno estatal, permiten que de septiembre a la fecha los restaurantes tengan una recuperación de 35%, 40% y hasta 50%, y lograron esta recuperación porque impiden que los negocios se desborden de gente o incumplan con los protocolos de salud.

Los restaurantes aplican al pie de la letra la certificación sobre buenas prácticas empresariales y cumplen las acciones de desinfección en los negocios.

Precisamente por este estricto control en los restaurantes, éstos solicitan una ampliación de horario el 31 de diciembre.

El dirigente empresarial admitió que la trifulca que ocurrió en un bar que fue clausurado y la desobediencia de algunas empresas banqueteras pueden truncar esta solicitud, pero aclaró que esos negocios son ajenos al sector restaurantero.

En un recuento sobre el impacto del coronavirus en la industria restaurantera, G. Cantón Barros informó que son 13,200 unidades económicas de alimentos en Yucatán, de los cuales el 85% trabaja en la informalidad.

De esa cifra, el 25% (alrededor de 3,300 unidades de negocios del ramo) cerró en forma definitiva por la pandemia y el 90% de quienes cerraron en forma temporal ya reabrió y continúa en el negocio.

A su decir, hubo una pérdida importante de empleos con el cierre de unidades económicas alimentarias, pero quienes perdieron su trabajo abrieron por su cuenta puntos de venta de tacos, tortas o comida aprovechando los conocimientos que adquirieron en los restaurantes. Esto aumenta la informalidad en este sector, con el consiguiente perjuicio para los negocios formales y la economía estatal.

“La reactivación restaurantera está en marcha, no a la velocidad que deseamos, pero va poco a poco, semana tras semana aumentan las ventas”, indicó.

“No queremos perder este crecimiento gradual y por ello todos necesitamos cuidarnos para no propiciar un rebrote y la saturación de los hospitales”.

Se le preguntó sobre la cancelación de festejos sociales y lamentó que algunos organizadores permitieran que haya de 300 a 350 personas en un local porque es perjudicial, pone en riesgo el trabajo gubernamental que realiza un buen control de la pandemia. Incluso, sabe que en uno de esos eventos por lo menos 15 resultaron infectados de coronavirus.

“La irresponsabilidad de un banquetero nos pone en el limbo a la industria restaurantera y al turismo, causa serios perjuicios porque Yucatán está considerado como un destino de turismo de bodas y muchas parejas de otros lugares tienen reservado y organizado su boda en estas fechas”, dijo.— Joaquín Chan C.

Medida estatal Reactivación

Ricardo G. Cantón Barros se pronunció sobre la suspensión de labores de los banqueteros.

Perjuicio

“No se les puede retirar su certificado de buenas prácticas porque muchas banqueteras no lo tienen”, indicó. “No me desmarco de esas empresas porque hay restauranteros que trabajan este segmento, pero definitivamente no pueden trabajar en forma desorganizada ni incumplir con los protocolos sanitarios porque perjudican a todo el estado”.

“Ley seca”

La Canirac tiene la seguridad que al menos en lo que resta de diciembre el gobierno estatal no aplicará la “ley seca”, pero después de este mes ya no tiene la certeza de que continúe la venta libre de bebidas alcohólicas.

“Catastrófico”

Roberto G. Cantón invitó a la ciudadanía a que se cuide, use ya como un hábito el cubrebocas y el gel antibacterial, el lavado de manos, la sana distancia y evite las aglomeraciones, porque un regreso a las restricciones sería catastrófico para todos los negocios que generan empleos y economía en Yucatán.