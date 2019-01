“En la cuerda floja” la Zona Especial de Progreso

Cuatro especialistas consideran que la Zona Económica Especial de Progreso podría no concretarse, a pesar de que representa un potencial polo de desarrollo para la región

El proyecto de la Zona Económica Especial de Progreso “está en terapia intensiva, en la cuerda floja”. El nuevo gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, hasta el momento no ha dado pasos concretos para hacer realidad esa iniciativa.

Aunque la idea original “nació con el pecado original” y en los últimos meses del régimen gubernamental anterior se dieron pasos importantes para que el plan caminara, en la realidad cuatro especialistas consideran que si la administración estatal actual y el sector empresarial no insisten, el plan, que sería un polo de desarrollo vital para la economía de Yucatán, podría estar en grave riesgo de esfumarse.

En la segunda entrega del foro “¿Qué nos depara 2019 en lo económico?” que organizó Grupo Megamedia, el lic. José Antonio Loret de Mola Gómory, presidente de la Coparmex Mérida; el doctor Raúl Vela Sosa, especialista en Comercio Internacional y exdirector de la Facultad de Economía de la Uady; y los maestros en Economía, Gabriel Rodríguez Cedillo, coordinador de Educación Continua de la Facultad de Economía de la Uady, y Álvaro Cano Escalante, coordinador del Centro de Acompañamiento y Fortalecimiento para Organizaciones de la Sociedad Civil en la Península de Yucatán, al responder a la tercera pregunta del ejercicio de opinión ¿Considera que se concretará la Zona Económica Especial de Progreso, cuáles serían sus beneficios?, ofrecen razones y sustentan sus comentarios.

El líder del sindicato patronal local externa su confianza en que sí se defina el decreto que legó la administración federal anterior e incluso anticipa que “ya trabajamos para que eso suceda”. El doctor Vela Sosa pone el dedo en la llaga y señala que la región económica no cumple lo que estipula la Ley de las Zonas Económicas Especiales, lo que hace indispensable su defensa y replanteamiento para evitar que se pierda; el académico de la Uady vislumbra un panorama nebuloso para el proyecto, pone en duda su vocación original y cree en los próximos tres años de la gestión morenista no habrá atención a la región de Progreso. En concordancia, el maestro Cano Escalante advierte del peligro de que la idea para dinamizar la economía yucateca agonice, y a pesar de la incertidumbre en la actividad enfocada a las tecnologías de la información, exhorta al gobierno del Estado y a los capitanes de empresas a suministrar el oxígeno suficiente para restablecer la salud de un pilar económico fundamental para potenciar los procesos de desarrollo de la entidad.— Carlos F. Cámara Gutiérrez

José Antonio Loret de Mola

Esperamos que sí se concrete la Zona Económica Especial (ZEE) de Progreso y estamos trabajando para que eso suceda. Por fortuna, después de que el nuevo gobierno federal intentó en primera instancia desechar esa estrategia particular de desarrollo para algunas regiones, parece que se abrió al diálogo y al menos en principio se nombró un responsable (Rafael Marín Mollinedo).

Ahondar en todos los beneficios de la ZEE sería más tardado, pero creo que todos entendemos esa lógica de por qué en un espacio determinado hay que crear incentivos para que se desarrolle una actividad o no, y todavía podemos analizar todas las condiciones de ese tipo de zonas en muchos países para ver cuáles tienen éxito y cuáles no.

El plan de las ZEE fue una política pública definida en la administración federal anterior y la sociedad debe exigir que continúe lo bueno, que se perfeccione con el tiempo. Ese tipo de situaciones las ligo con decisiones de política pública federal de la gestión anterior que no se siguen en la actual.

Si se pone en contexto, habría que preguntar lo que habrá en el último día del actual gobierno federal y ojalá entienda el Presidente —y estoy seguro de que hay más personas que le dan más información sobre el tema— que es necesario que las políticas públicas que funcionen en una administración continúen en la siguiente y no se eliminen por un plumazo, simplemente porque ya comenzó otra gestión de otro partido.

Ahora hay una coyuntura histórica, un sistema económico distinto que haría posible lograr las ZEE. No entendemos por qué no se podría consolidar la ZEE de Progreso. Hay estudios realizados que arrojan que esos polos industriales nacieron para una función particu-lar y son perfectibles, sobre todo el de Yucatán, porque hasta ahora no contamos con los beneficios fiscales de la exención del Impuesto sobre la Renta y del IVA, que sí gozan en otras regiones del país.

No solo estamos a favor y trabajaremos para que sí se concrete el plan. Además, tenemos que hacer que se haga de la manera correcta, con los incentivos que tienen las otras ZEE para que precisamente cumpla su función, de lo contrario no tendría sentido de existir.

La política pública estatal que se desarrolló en los últimos años en torno a este sector de la economía, la del conocimiento de tecnologías de la información, abonó. Todo lo que en Yucatán se hizo en las universidades, en el Parque Científico y Tecnológico y hasta la participación de actores del conocimiento sobre esa vocación fueron para catapultar el proyecto. Eso es la ZEE, ese nicho que tiene el estado es la consecuencia de un trabajo hecho durante muchos años para impulsar en las próximas generaciones. Esa ventana de oportunidad del conocimiento de las tecnologías de la información habría que constatar el peso específico que tiene en las empresas en ese rubro de la economía global, no sólo en el valor del mercado de las compañías. También hay que considerar la cantidad de personas que colaboran y participan en ese nicho, la riqueza que genera y el bienestar que produce en esas áreas, en las regiones donde se han especializado en ese segmento de la economía.

Consideramos que Yucatán tiene esas condiciones preestablecidas para que se concrete la ZEE y perfeccionarla en el camino para que trascienda como tal. Hemos tenido la oportunidad de platicar con personas de otros países, por ejemplo de la India en la que unos cinco millones de personas se benefician de esa actividad en un universo de 1,100 millones de personas. Sin embargo, si traemos esos porcentajes de ocupación de lo que ha logrado este sector de la economía y el conocimiento en países como la India, y se pudiera aplicar al 1%, 1.5% ó 2% de la población de Yucatán que se incluya en esa actividad sería un enorme aliciente para comenzar a transformar la economía y la distribución de los sectores primario, secundario y terciario. Es decir, a lo mejor la participación de las personas no es tan grande, pero la derrama económica y la calidad de vida y de bienestar que genera esa economía sería muy significativa para el estado. Así, no sólo esperamos que suceda, que se concrete el proyecto, sino que trabajaremos para que suceda.

Raúl Antonio Vela Sosa

La ZEE de Progreso es un tema fundamental. Hay que replantear, defender el plan porque nació con pecados originales, estructurales que lo traban.

Se competirá contra una ZEE que ya hizo el Presidente en el norte, una franja de seis estados, 43 municipios donde se bajó el IVA de 16% a 8%; el Impuesto Sobre la Renta disminuyó de 30% a 20%; se aumentó el salario mínimo a $176.78 diarios, y la gasolina y tarifas eléctricas se homologaron al mercado de EE.UU.

Es un gran tema, es parte de la nueva política económica de la actual administración federal, es una gran zona económica donde tienen a migrar a esa franja.

La disposición que crea las zonas económicas dice: “La nueva ley es indispensable para fijar una política pública integral que impulse el desarrollo de los estados más rezagados del país”. En Yucatán nos dicen que no. Está en primer lugar en no sé qué. En creación de empleos, arriba de la media nacional…, y según la Ley de la ZEE, no.

Otro de los puntos a considerar: “Podrán establecerse zonas en las entidades federativas que se encuentren entre los 10 con mayor incidencia de pobreza multidimensional”. No estamos. Yucatán es el polo del sureste. ¿Dónde está el problema estructural que hay que rebatir?

Y hay más detalles sobre la ley: “Un crecimiento de la ZEE inclusivo que permita a la población marginada participar en el proceso productivo”. No se refiere a sectores públicos, de nuevas tecnologías, habla de que la población marginada participe en procesos y actividades productivas, se habla de condiciones para zonas deprimidas.

Esa Ley, en principio, creó nada más tres zonas económicas especiales: Oaxaca, Chiapas, parte de Guerrero y Michoacán. En la ley y en el estudio que se hace y aparece en la Cámara de Diputados no figura Yucatán. El caso de Progreso es una gestión que se hizo porque no cumplía los requisitos de la norma. Se pensó en Progreso, ¿por qué? El puerto no es un municipio deprimido, y cuando se decide que sea en Yucatán, de pronto Campeche dice, yo también, y pidió ZEE en Seybaplaya y Champotón, y luego Tabasco, en Paraíso, entonces el Presidente anterior firmó los decretos que no van con la ley, se convirtió en un tema de salida.

Reitero que la ZEE de Progreso es un asunto que hay que replantear y defender porque por los criterios de la ley podrían frenar los procesos, pero si buscamos otro planteamiento entonces sí se podría defender el proyecto.

Tiene que quedar claro, se tiene que entender que la ZEE no es un terreno con una suma de empresas. Hay toda una filosofía, una conceptualización en torno a las zonas económicas, como en la India, China y Sudamérica. Y la otra gran duda, es quién decide la vocación de la zona económica, nosotros, los yucatecos por ejemplo, los interesados, no. Y preocupa en qué momento se decidió que la ZEE de Progreso sea un polo de nuevas tecnologías y si hay capacidad para eso. Nos dicen porque está cerca el muelle, y me pregunto, qué tiene que ver el muelle con las nuevas tecnologías. Es un tema complicado, lo planteo no como crítica, sino como una llamada atención para atender el problema.

Después de esa serie de planteamientos que hice por medio del Diario, Gerardo Gutiérrez Candiani, el anterior encargado de las Zonas Económicas Especiales, dijo que se eligió la ZEE de Progreso por cambios en la clasificación, pero no cambió la Ley.

El exdirector de la Facultad de Economía de la Uady enumera algunos puntos fundamentales de la ZEE, según indica para la contextualización de la autoridad, de los empresarios y de todos los involucrados:

a) “Es una nueva forma de distribución de las actividades económicas en el territorio no sectorial”. Es decir, nosotros no podemos decir tal situación. Las ZEE son un tema de actividad de territorio no sectorial.

b) “Se construye una nueva economía de base territorial, no sectorial”. Todo lo que vaya en una ZEE es una nueva economía, que incluso puede chocar con la del resto de los municipios si no se hace una serie de actividades de compensaciones.

c) “La teoría convencional (las variables macroeconómicas) ya no son suficientes para la compresión del desarrollo en este caso, porque no entiende a la región como una unidad de la realidad económica”. Son zonas autónomas, son muy diferentes, y ejemplo de ello es Shangái, China, donde se advierten experiencias interesantes.

d) “En el mundo las decisiones para definir una ZEE tienen que estar basadas en argumentos específicos y de trascendencia. Porque lo que se construye en realidad son economías regionales especializadas en innovación que tienden a un crecimiento a largo plazo y de resultados a largo plazo”. También hay que decirle a la población y a los que van a estar ligados con ese proyecto lo que representa.

e) “No es decidir simplemente que una región se convierta en una ZEE”.

f) “La consideración del territorio en la perspectiva del desarrollo percibe desde elementos culturales, hábitos, procesos cognitivos y grupos sociales y atención al grupo de la región”.

g) “No cualquier localización es exitosa en el mundo”.

h) “La ZEE se tiene que ver desde la dimensión regional de la política de desarrollo o sea como un sistema de producción regionalizados, no como una actividad productiva”.

i) “La cercanía a mercados ya no es determinante, sino la base cultural, la trayectoria institucional y la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico”. Progreso es elegido para exportar los productos ¿y todo lo demás?

j) “La localización de actividades económicas en el territorio responde cada vez menos a la dotación de recursos naturales, no importa donde esté, y sí más a las fortalezas construidas a partir de un ambiente cultural e institucional que favorezcan las nuevas visiones del desarrollo”. En México hay serios problemas en la fortaleza, hay una seria debilidad institucional, hay una economía de privilegios más que una economía de responsabilidades, de ahí que ciertos grupos reciban grandes beneficios. Esa es una duda todavía que los grandes inversionistas tienen cuando se habla de México, de Yucatán.

k) “Los intentos por fortalecer las economías zonales pueden intensificar las disparidades de ingreso per cápita con otras regiones afines que no son ZEE”. Es decir, la imagen de Progreso junto a Conkal o Kanasín.

Por ello insisto que la ZEE de Progreso es un tema estructural, es un tema que en sus orígenes no se pensó en Yucatán, y lo digo para que se replantee y se defienda el proyecto. Hay que hacer todo un replanteamiento de la economía, ¿de qué manera, con qué contamos, las fortalezas institucionales y cómo estamos construyendo esa oferta, hay que acreditar por qué son inversiones globales, hacia dónde vamos?

Gabriel Rodríguez Cedillo

Si se analiza a la luz de los criterios generales de política económica, en su página 83 existe una lista con 18 proyectos prioritarios, de los cuales no asoman por ningún lado las ZEE. El más cercano al proyecto es el corredor transísmico que conectaría los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

Por eso me atrevo a decir que al menos en los próximos tres primeros años del actual gobierno federal no se le prestará atención a las ZEE. Si a mediados de la administración cambia la lógica interna de partidos y beneficia a la oposición, quizá volvería a la mesa de negociación esta estrategia económica.

Para que se concrete una zona económica se necesita gran cantidad de recursos para establecerla o imponerla, las ZEE no se crean, las condiciones económicas locales son las que determinan la vocación.

Además, la dinámica de una ZEE debe tener una cultura de cooperación para hacer frente a una demanda mundial, y en Yucatán no existe una cultura de cooperación entre el sector empresarial. Por ejemplo, las cámaras empresariales cada una actúa por su propia cuenta, no tiene un trabajo colaborativo, si se reúnen en un Centro Coordinador Empresarial, pero para hacer más pronunciamientos políticos que para hacer proyectos económicos en conjunto.

Los proyectos del gobierno federal pueden ser sustitutos de los planes de los estados, y aunque las Zonas Económicas Especiales son una iniciativa del gobierno federal, al menos esta gestión tiene su propia agenda económica.

No veo un horizonte claro con la instalación de la ZEE de Progreso al menos no en los primeros tres años del gobierno federal.

Para llevar al cabo esta estrategia económica se necesitan dos componentes en general. El primero es el tejido económico local, que en el caso de la ZEE de Progreso está enfocado a las tecnologías de información, y habría que ver la complejidad económica de este sector en Yucatán.

Es importante hablar de los datos económicos para sustentar la idea. La propuesta de la ZEE de Progreso es para desarrollar las tecnologías de la información, pero este sector en Yucatán que está en crecimiento no representa la mayor aportación al PIB del estado. Sólo por poner unos datos en perspectiva: el sector de las tecnologías de la información en Yucatán no rebasa el orden del 15% de aportación al PIB estatal y hay alrededor de 300 empresas en Yucatán que dan empleo a poco de más de 5,000 profesionales, pero la mayoría de estas son microempresas y consultores independientes.

El segundo componente es el impulso legal y financiero del gobierno federal. Dentro del presupuesto al menos estas estrategias no están contempladas. Existen 20 instituciones de educación superior que ofrecen 30 carreras cuyo eje son las tecnologías de la información, 6% de la matrícula de educación superior del estado es en tecnologías de información, lo que se traduce en unos 400 a 450 estudiantes graduados por ciclo escolar.

De igual manera, el 12.5% de los investigadores del Sistema Nacional de Investigación está registrado en áreas afines a las tecnologías de información.

Desde el punto de vista del Conacyt, los impactos a alto nivel que deberían conseguirse a mediano plazo para que el sector de las tecnologías de la información sea un detonante importante del crecimiento son en orden prioritario; generar, retener y atraer talento; impulsar una cultura de innovación; potenciar el emprendedurismo y la creación de nuevas empresas; producir tecnología propia, y vincular el sistema de ciencia tecnología e innovación.

Aquí lo importante es que generen cadenas de valor, además que aceleren las exportaciones. Pero sobre todo hay que poner énfasis en la trasferencia de tecnología, para empezar a ser autosuficientes.

Las ventajas que ofrece las ZEE: Beneficios fiscales, Facilidades al comercio exterior, Marco regulatorio ágil, Infraestructura de primer nivel y Programas e incentivos fiscales para facilitar la actividad económica; Establecerse en áreas geográficas estratégicas por su facilidad de integración y potencial de conectividad hacia otros mercados nacionales o internacionales.

Los beneficios son primeramente para las empresas y en un segundo momento para los empleados y en un tercer espacio debe generar una derrama de recursos al resto de la economía que impulse el crecimiento económico.

Si la ZEE tuviera una vocación agroalimentaria, la propuesta de Yucatán se podría augurar que sí se desarrollaría de inmediato. También depende de la capacidad financiera y técnica para realizar la actividad que busquen desarrollar.

Un indicador de que se establecerá sería el nombramiento de los administradores generales, ahí podríamos determinar que sí se va a continuar con su desarrollo.

Según los mensajes que ha mandado la actual gestión federal, lo que les interesa es sentar las bases para aspirar a crecer económicamente por arriba del precario 2% lo antes posible, algo que las ZEE no cumplen en el corto plazo.

Las regiones han tomado las ZEE como un proyecto que puede generar cambios importantes en sus condiciones de vida. El objetivo es abatir la pobreza mediante la inversión y la generación de empleos. La ZEE de Progreso surgió con fallas garrafales y no creo que se concrete ahora. Pero la llegada de inversiones como ésta se traduce en una mayor desigualdad y una brecha más amplia en materia de salarios.

En efecto, las ZEE se instalan en zonas pobres, pero, sólo dedican a la generación empleos de baja o mediana especialización, la población local prefiere tener un ingreso que seguirse preparando. Con ese resultado, se tienen gerentes que ganan mucho, pero vienen de fuera, y una mano de obra local con salarios precarios o mano de obra local con salarios no acordes a la productividad resultante.

La declaratoria de las ZEE no prevé, para las empresas, la obligación de que contraten mano de obra local e motiven a los jóvenes para que sigan estudiando y eviten la deserción.

Sólo que esa colaboración entre los gobiernos y la iniciativa privada depende de los buenos deseos; no está en la ley. Se deja todo a la buena voluntad de los empresarios y sabemos que, cuando eso pasa, no hay certeza, como sí la hay en las exenciones a las que tendrán derecho las empresas. Además de que siempre se habla de indicadores que favorecen a las empresas, pero nunca se habla de indicador que beneficie a los trabajadores, por ejemplo, decir que van a ganar 15, 20 ó 25 mil pesos mensuales.

Hay que preguntar: ¿Hay manera de calcular cuánto deben regresar las empresas, en bienestar, por cada peso que se les exenta de impuestos?”. Los estudios para determinarlo, lamentablemente, no se realizaron.

Álvaro Cano Escalante

Más allá del tema específico de las ZEE, por las circunstancias actuales de competencia, la de Progreso está en desventaja.

Sí creo que el plan de Yucatán podría perderse, diluirse con la nueva política federal que no tiende a apoyar ese tipo regiones. Más que olvidarlas, me parece que la actual administración federal busca convertirlas en otras cosas, como el Corredor Transísmico o el Tren Maya, el último considerado el detonante del desarrollo del sureste.

Si se toca en particular y tomando de ejemplo cómo se incorporan las ZEE en otros estados de la Península, por la situación de Yucatán, la mayor parte de su territorio se concentra en la zona metropolitana de Mérida que no tiene los gravísimos problemas de marginación que se ven en la zona sur del Estado o en Chiapas. Es cierto que todo el sureste, en comparación con el norte o centro del país, requiere de una atención especial y así es como surgen las ZEE, incluyendo

Progreso que no tiene la urgencia de los indicadores que presentan otras entidades.

La ZEE es lo que hace 10 ó 15 años el gobierno de Vicente Fox manejó como clusters; es decir, un polo de atracción económica. Y se puede discutir sobre la vocación, de qué se armará o constituirá el cluster. En el caso de la ZEE de Progreso sí me atrevería a poner en duda si debe tener una vocación agroindustrial o de tecnologías de la información.

La idea de las tecnologías de la información, que es el concepto que se siguió en la ZEE de Progreso, no es algo nuevo. Los orígenes vienen del Plan Estratégico de Mérida. Eran justamente las tecnologías de la información, que después se transformó en algo más general cuando el gobierno estatal lo convirtió en el Plan Estratégico de Yucatán.

Ahí nace y se comienza a planificar esa idea para incrementar con las universidades el número de egresados y se va fortaleciendo la noción, pero muy lejos de los que se había pensado ocurre 20 años después. Faltó en ese concepto que se tenía que para transitar allá se tenían que realizar muchas más cosas, y si no se hizo, ahora es reflejo de lo que ahora pasa con las ZEE.

Ahora las ZEE están a punto de morir, pero es una idea que no inventamos y sí ha funcionado en otras partes. Y se puede depender de ese tipo de regiones, tener en el estado zonas de atracción y de generación de valor en actividades que efectivamente permitan a Yucatán posicionarse económicamente.

Si me preguntan qué opino de la ZEE de Progreso en lo relativo a la vocación de las tecnologías de la información, diría que no es una moda. El mundo transita hacia ellas, es una transformación continua. Si estamos preparados o no, eso es otra discusión, pero como oportunidad sí tienen vigencia.

En la actualidad hay un altísimo porcentaje de trabajo administrativo, en las oficinas, en los próximos 20 años la tecnología reemplazará muchas funciones, lo que no quiere decir que generará desempleo, sino que se transformará el empleo hacia ciertas actividades tecnológicas y hay que capacitarse.

En la ZEE de Progreso sería una buena opción aprovechar no sólo la producción de software, también hay que considerar la capacitación de la mano de obra, así como se hizo con la maquila en la década de los años 80, no para incorporar al personal a la industria ligera, sino para atraer empleos y haya una mejora salarial que no será de la noche a la mañana.

El plan de la ZEE de Progreso es correcto pero hay circunstancias que no le permitirán desarrollarse como originalmente se planeó. Hay que insistir en polos de desarrollo del estado fuera de Mérida, en una zona que permita aprovechar la mano de obra y los yucatecos se incorporen a los procesos de desarrollo.

Creo que la ZEE de Progreso está en terapia intensiva, en la cuerda floja. El gobierno estatal y los empresarios tendrían que pensar en no desechar el proyecto, pero sí en reestructurar esa idea, de insistir en que sí se necesitan esos polos de desarrollo.