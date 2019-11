Mañana sábado las personas interesadas en ayudar a salvar una vida se pueden unir al registro de donadores de médula ósea de Be the Match, organización mundial sin fines de lucro que contacta a donadores y pacientes y promueve la investigación científica.

Be The Match estará este sábado 30, de 4 a 11 p.m., en la Feria del Tamal que se realizará en el parque La Mejorada en la ciudad de Mérida, informa Michelle Aguirre Benavides, gerente regional de la organización para Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco.

Los requisitos para registrarse como donadores, precisa, son tener entre 18 y 44 años de edad, tener el compromiso de donar a cualquier persona del mundo, llenar un formulario de contacto y hacer una muestra bucal.

Al donador se le da un sobre con un cotonete y él mismo toma su muestra genética de la cara interior de una mejilla, detalla Michelle Aguirre.

El proceso (de inscripción) es muy sencillo, se hace en 10 minutos en el evento donde hacemos campaña de concienciación y de registro.

¿En 10 minutos tienes que decidir si te inscribes?

La persona no se tiene que registrar de inmediato, aclara.

“En el módulo, platicamos, le damos la información sobre la necesidad de donadores, cómo ayudamos a pacientes y cómo puede ayudar ella.

“Puede ser que diga ahí mismo que sí se quiere registrar o que diga: ‘Déjame investigar un poquito más’ y si quiere, le damos nuestros datos de contacto para ponernos luego de acuerdo para hacer el registro, si así lo decide”, abunda, en entrevista.

Destaca que la inscripción es presencial, pero se puede hacer después de cualquier evento que realizan en escuelas y espacios públicos, como la campaña que harán este sábado 30 en la Feria del Tamal.

¿Qué pasa con el cotonete con el material genético?

Junto con el formulario de contacto, la muestra biológica se manda a nuestro laboratorio de Estados Unidos y ahí se tipifica, es decir, se hace el perfil genético del posible donador, responde.

“Cada registro tiene un código de barras que indica el sexo y la edad del posible donador. No se ve el nombre, ni su lugar de residencia”, destaca a una pregunta sobre la confidencialidad de los datos personales.

¿Quiénes pueden ver la información?

“A la base de datos solo tienen acceso la organización y los doctores avalados por Be the Match”, añade.

“Puedes estar 100% seguro de que tus datos son confidenciales”.

El médico de un paciente que requiere de un trasplante de médula ósea puede contactar a Be the Match, que busca en su base de datos y si hay un donador compatible se lo informa al doctor, detalla.

La entrevistada destaca que los donadores pueden ayudar a personas que padecen leucemias, mielomas, enfermedades de la médula ósea y relacionadas a su fallo, hemoglobinuria paroxística nocturna, padecimientos hereditarios del sistema inmunológico y enfermedades metabólicas hereditarias.

Si alguien tiene desconfianza sobre el manejo de los datos personales, expresa, Be the Match se formó hace 30 años en Estados Unidos y en ese tiempo no ha habido ni un caso de robo de información.

