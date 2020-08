En las noches no todos alcanzan el transporte urbano

Con dificultades para regresar a sus casas

Después de las siete de la noche las filas de gente en espera de las unidades de transporte comienzan a disminuir, pero también los autobuses y “combis”, pues la mayoría deja de prestar servicio antes de las 10 de la noche, según se vio en un recorrido por los paraderos del Centro.

Esta situación también ha afectado a usuarios que trabajan en farmacias, supermercados u hospitales que muchas veces no alcanzan a abordar. Un ejemplo es una enfermera del hospital O’Horán que al salir del turno nocturno ya no alcanzó transporte público, taxi ni Uber, tampoco abordó el de la ruta de la salud, pues no llega al Centro y tampoco pasa cerca de su casa.

Las aglomeraciones para tomar transporte no son exclusivas de la tarde. Por las mañanas se vive una situación similar sobre todo entre 7 y 8 horas, que es cuando la mayoría de las personas se dirige a sus trabajos.

Muchos han optado por salir hasta con hora y media de anticipación para llegar a tiempo.

“Despierto a las 5, a las 5:30 ya salgo de mi casa para esperar el primer camión y así llegar temprano al Centro y no tener que esperar mucho tiempo en el otro paradero”, señala Rubén Cauich, empleado de un supermercado en el norte de la ciudad. Y es que tanto camiones y “combis” solo llevan a la mitad de su capacidad por disposición de las autoridades.

“Eso afecta porque ya no hay suficientes ganancias y apenas sale para la gasolina, y creo que meter más unidades tampoco sería la solución porque hay horas en que el pasaje sí está bajo”, dijo un operador de “combi”.— Iván Canul Ek