En las redes sociales

“#ElSondeoMegamedia : ¿Consideras que ya aprendimos a convivir con el virus?”

Jaime Jiménez Castillo

Mi familia y yo hemos aprendido. Todos usamos cubrebocas fuera de la casa, no salimos más que para comprar o trabajar y desinfectamos todo lo que entre a la casa con agua de cloro. Nadie se ha contagiado hasta hoy. Yo ya me acostumbré y no me pesa seguir las medidas.

Francisco Kukc

Si, pero no todos respetan las medidas de prevención veo en sus comportamiento de mucha gente que no les importa el prójimo no hay empatía por sus semejantes, son gente que está sola en la vida o es de verdad ignorante del riesgo y la fatalidad que es este virus

Karina Gonzalez Romero

Hemos aprendido que es responsabilidad de cada quien cuidarse o no, se han implementado medidas de cuidado, y mucha gente hace caso omiso de ellas

Jose Villegas

No; porque hay mucha gente irresponsable q descuida las indicaciones y cuidados básicos les falta cultura del cuidado personal y social

Wilberth Gomez

Nos falta mucho para convivir con el

“Vaticano no prestará a México los códices que pidió AMLO”

Erik Salomón Moyao Cruz

Es arte prehispánico, fue robado del país y saqueado, deberían devolverlo sin pensarlo siquiera, es parte de la historia de México antiguo!

Finita Martin Albornoz

Y para que quiere los códices,deje de distraer al pueblo y ya póngase a trabajar por México,que ya huy muchos muertos por covid,niños con cáncer por falta de medicamentos, etcétera, etcétera.

Luis Arana

NO ROBARÁS.- El séptimo mandamiento prohíbe tomar y retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes

Diego Saenzxu

Desgraciadamente si regresan a México los codices van a terminar en casa de algún político, mil veces preferible q esten lejos y resguradados para q los pueda ver el publico y no en casa de algun conocido del gobierno despues de un supuesto robo