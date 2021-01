En las redes sociales

“Pulmones de sobrevivientes al Covid, más dañados que los de fumadores”

Kike Coral

Yo me quedé con la bendita falta de aire desde hace 6 meses que salí del covid u.u fue muy feo.

Didier Arredondo

Los fumadores que les dió covid cómo tendrán los pulmones

Juan Zapata

Yo sigo con molestias en un pulmon garganta y pecho e ido al isste pero únicamente Ibuprofeno te recetan.para los no les a pegado duro el virus cuidence no es Un juego

Eliud Solis

a mi me dio covid y sufri de mis pulmones que no podia ni suspirar porque dolia mucho. Con ayuda de un evaporizador fui sanado pero no hay que dejarlo de usar

Adda Carvajal Garcia

Hay igual ejercicio de respiración para recuperar la capacidad aerobica y fortalecer los pulmones

“Campeche podría retomar clases presenciales; prevén vacunar a maestros”

Alejandra Acura

es una irresponsabilidad por que si un alumno es con covi enfermería alos demás alumnos por que no piensan esta bien que los vacunen pero pienses en los alumnos y padres de familua

Gabriela Navedo

No tienen por que vacunar a docentes. O van a vacunar a los alumnos?? Y los padres de familia?? Si ya plantearon un esquema de vacunación no lo estén cambiando.

Carmen Reyes Vidal

No muy mal. Deben respetar el seguimiento segun lo programado. Personal de salud en su totalidad.

Mario Bebeto

Tema muy interesante, los maestros al ser vacunados ya podrían regresar, pero los niños seguirán siendo portadores en algún momento y lo peor a los menores de 16 años no se les puede aplicar ninguna vacuna de las creadas en este momento; entonces ya no se podría regresar a clases presenciales nunca?