En las redes sociales

“Imprudencia causa carambola de seis vehículos en el periférico de Mérida”

Mar González

Esa “maniobra” es muy común que la hagan en periférico, no se por qué la patrulla no los infracciona, será que tampoco saben manejar y no conocen el Reglamento.

Jorge Carlos Alcocer

Todo esto es causa de que nadie respeta los límites de velocidad, en el periférico la autoridad sólo está reposando dentro de las patrullas con el aire acondicionado

Abril Tatiana Flores

peligro la gente que no sabe manejar

“Las calles de Mérida no tendrán decoración tricolor por la Independencia”

Glendy Torres

Es correcto el presupuesto de dos gastos que se dirijan para medicamentos que hace falta en los.hospitales par combatir el.covid 19 ya que ya no medicamentos u hacen que los familiares lo compren en hospitales del gobierno federal que debieran contar con todo lo que se requiera para esa enfermedad

Atlanta Georgia

Considero importante priorizar, los adornos del mes de septiembre son motivo de alegría y tristemente hay muchas familias que no solo han perdido su trabajo, también a un ser querido, no hay trabajo y no tienen recursos para mantener a sus familias, entonces seamos solidarios y empaticos con su situación actual, ya habrá tiempo de festejar.

Dulce Maria Briceño Aguilar

Es mejor que esos recursos vayan ahora al sector salud que es donde realmente se necesitan... adornos? No, mejor salud.