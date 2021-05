En los municipios aprobarán o no el Cabildo Abierto

En lo que sería de los últimos asuntos relevantes por resolver en los 106 ayuntamientos de Yucatán antes de concluir su período este año, dispondrán de 90 días para decidir si apoyan o rechazan las reformas a la Constitución para establecer de manera permanente el Cabildo Abierto.

Con el llamado Cabildo Abierto la ciudadanía podrá participar con voz en las sesiones municipales.

De los asuntos en cartera que se atendieron ayer en la sesión del Congreso, además del asunto del Cabildo Abierto, se aprobó instituir el reconocimiento “Médico del Año del Estado de Yucatán”, una más de las distinciones que esta Legislatura ha instituido, aunque esta no es la función del Poder Legislativo, al menos no está en su Ley de Gobierno.

Lo que no aprobaron como Congreso Constitucional fueron las reformas constitucionales enviadas por el Senado en materia de seguridad privada por considerar que no son necesarias para Yucatán. La entidad será de las pocas que no las aprobarán en todo el país.

También a petición de Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, quien presentó una moción para no aprobarla y regresarla a comisiones, se retiró la propuesta para que el Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción presente un informe anual por escrito y presencial ante los diputados.

Esta iniciativa se aprobó que regrese a la Comisión de Puntos Constitucionales para precisar lo que el perredista consideró inexactitudes en las fechas para que se cumpla con ese informe anual.

Respecto a los ayuntamientos, en la misma sesión se aprobaron dos iniciativas de reformas constitucionales. La primera para instituir el Cabildo Abierto, y la segunda para elevar a rango constitucional y que sea una obligación determinante que todos los municipios tengan su órgano de control y su contraloría, ya que actualmente solo algunos los tienen y es el síndico quien asume esas funciones de control.

Silvia López Escoffié, legisladora sin partido y autora de estas reformas junto con su compañera Milagros Romero Bastarrachea, dijo en la tribuna que la figura del Cabildo Abierto contribuirá a que la ciudadanía tenga una visión más objetiva, pues cuando más personas conocen de primera mano todo lo relacionado con el trabajo de sus autoridades se crea un estado de confianza y tranquilidad en los ciudadanos.

“Los yucatecos tienen el derecho y el deber de participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas, en la toma de decisiones que realiza el Ayuntamiento y sobre todo cuestionar los resultados obtenidos”, afirmó la diputada López Escoffié.

Ambas reformas, aunque ya fueron aprobadas por unanimidad, para que puedan entrar en vigor deben ser avaladas también por más de la mitad de los 106 ayuntamientos por tratarse de cambios constitucionales y que les atañen directamente a los municipios.

Por ese motivo, ahora se enviarán ambas reformas a los 106 ayuntamientos, los cuales a partir de que las reciban tendrán un plazo de 90 días a más tardar para que sesionen sus cabildos y las analicen, discutan, aprueben o rechacen.— David Domínguez Massa

Congreso Varios asuntos

Más de la sesión del Congreso del Estado en la que se aprobaron reformas.

Decisión municipal

La aprobación o rechazo del Cabildo Abierto podría ser la última decisión trascendente que tomen los ayuntamientos.

Cuenta pública

También se aprobó la armonización del proceso de fiscalización de la cuenta pública con el fin de establecer que la del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso a más tardar el 30 de abril del año siguiente.

Contralor

Hubo un minuto de silencio por el deceso del exdiputado local priista Mario Enrique Aguilar Aguilar. También se le dio posesión a José Carlos Vargas Jiménez como el primer contralor del Congreso del Estado.