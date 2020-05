“En los negocios nunca se deja de aprender”

Prevén cambios en comensales por la pandemia

Con mucho optimismo de que superarán esta crisis económica por el coronavirus concluyó ayer el “Foro Restaurantero 2020: Planeando la Reapertura”, en e cual participó la empresaria yucateca Maru Medina, fundadora y propietaria de la marca de galletas horneadas Kukis by Maru.

En el cierre de su participación, la empresaria yucateca reconoció que hoy día hay una incertidumbre sobre el futuro, pero este reto hará aflorar la creatividad de los empresarios y tiene fe que estos momentos difíciles finalmente pueden ser muchísimo mejor de lo que se imaginan. “Seremos la mejor versión en nuestras empresas y en los sectores restaurantero, social y familiar”, dijo. “Qué momento maravilloso para los seres humanos que la pandemia haya cortado toda esa comodidad, la indiferencia en que vivíamos con el uso de la tableta y la tecnología. No realizábamos el suficiente esfuerzos y las obligaciones y dejábamos pasar las oportunidades. Ahora hay que adaptarnos a los presupuestos de los negocios, hay que cuidar la luz, hay que tener mejor contacto con nuestros clientes… creo que es grandioso que nos pase todo esto y puede ser extraordinario pero todo dependerá como respondamos cada uno”.

En su primera exposición en el foro restaurantero, la propietaria de Kukis by Maru dijo que en el mundo de los negocios nunca se deja de aprender y cuando vas bien no aprovechas todas las oportunidades, descuidas las relaciones humanas y dañas al medio ambiente. Pero cuando hay crisis, escasez y peligro se avivan las ideas para buscar cómo salir del hoyo, cómo pagar la parte de los salarios de los trabajadores, pagar la renta de los locales donde funcionan los negocios, cómo mantener de pie la empresa.

“Llevo más de 26 años en mi empresa y todo lo que aprendí fue por las crisis económica y sanitaria por las que hemos pasado”, dijo. “Piensas que no podrás pagar el préstamo y el local, casi me divorcio por la crisis, pero en esos momentos uno empieza a reflexionar sobre lo que debe de cambiar porque no está bien, te pone de pie, te hace visualizar las cosas que no habías hecho. Ahora, en lo personal, estoy empezando proyectos que había dejado pendiente. Todos los que vivimos en Yucatán hemos cruzado una calle sin zapatos que por el fuerte calor te hace apresurarte, hace que no te quedes inmóvil, como decimos… estas busca y busca, y el que busca siempre encuentra”.

Otro ponente, Pedro Eloy Rodríguez, fundador del Grupo Percepciones, señaló que es claro que por la pandemia del Covid-19 el cliente cambiará del prototipo tradicional a uno más exigente, precavido y con mayor destreza para transmitir lo que ve y siente en el restaurante. El comensal será una especie de auditor del servicio, del desempeño de los trabajadores y no habrá espacio para ningún error porque uno que haya puede destruir la confianza y prestigio del negocio.

Dijo que los colaboradores deben de tener tres compromisos primordiales: el primero es la parte racional, deben saber llegar a la razón del comensal, mostrar lo que hace bien, deben de limpiar a cualquier horario para que sea visible y el cliente vea que la higiene es prioritario, deben de usar cubrebocas, careta si lo requieren y tener la máxima limpieza dentro del restaurante; la segunda parte es la social, los clientes van a preferir las empresas responsables, estarán con las que tienen propósitos firmes de ayuda al medio ambiente o social, a quienes comparten sus tiempos y productos para ayudar. Cuando las empresas piensan que eso es un gran gasto, no se dan cuenta que se están ganando la lealtad y el corazón de los clientes porque los verán como empresarios generosos, genuinos y comprometidos; y el tercero es la parte emocional, la mejor manera de conectar con los colaboradores es respetarlos como personas, entender que tienen necesidades y sienten también por lo que hay que ser flexibles y tolerantes en los permisos, horarios y permitir que tomen pequeños descansos, por ejemplo, en el uso del cubrebocas. Es mejor que lo retire en un lugar privado que frente a los clientes porque eso reflejará no solo un descuido en las medidas sanitarias sino un temor al riesgo de contagio.— Joaquín Orlando Chan Caamal

La capacitación es clave para que sepan tratar al cliente, para que derrochen amabilidad y sonrisas y no olvidar que los colaboradores son los que abren la puerta del éxito de un negocio y lo mantiene a flote.

“Estoy claro que tenemos un desafío ante nosotros con el covid, pero no es un pozo que estamos cavando hacia abajo y no vamos a salir”, dijo. “Estamos como en un túnel buscando la luz y sabemos que llegará. Quienes tengamos la capacidad de seguir caminando a oscuras vamos a llegar más rápido a la salida, estamos en una crisis esa es una realidad, hay que dejar pasar lo que no podemos controlar y avanzar, conducir a nuestra empresa y gente por un camino planeado entre todos y explicar muy bien los nuevos tiempos y que juntos saldremos adelante”.

También sugirieron que los nuevos líderes de las empresas, como los gerentes, deben de tener mayor sensibilidad humana y un equipo bien estructurado y respetar los lineamientos vigentes como la norma oficial mexicana 251 que regula la cuestión de higiene, el lineamiento de preapertura dictado por el gobierno federal y la estrategia Punto Limpio de la Canirac para mantener la inocuidad y aplicar estrictamente las nuevas disposiciones sanitarias surgidas por la pandemia como son eliminar la barba, bigote, evitar las joyas, corbata, usar uniforme limpio, llegar al trabajo con ropa de calle y vestir el uniforme en el trabajo, construir un espacio especial fuera del restaurante para casilleros de mochilas y ropa de los trabajadores, entre otras medidas que garantizan una mejor sanidad del lugar.

