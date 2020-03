En parcial acuerdo

Discrepan con un crédito que pide el gobernador

Del crédito por 3,200 millones de pesos que el Ejecutivo estatal pretende contratar en dos partes, según una iniciativa enviada al Congreso del Estado, el diputado perredista Alejandro Cuevas Mena anticipó que estaría de acuerdo en aprobar alrededor de $1,500 millones (de un primer crédito) para la atención inmediata en el reforzamiento de hospitales y apoyo a la población por el coronavirus, pero no los $1,700 millones (de un segundo crédito) que también pretende contratar para infraestructura futura.

“El gobierno del Estado pretende contratar dos créditos para afrontar los problemas del coronavirus en Yucatán, uno de alrededor de 1,500 millones de pesos a corto plazo para atender de inmediato la contingencia, que se devolvería antes de concluir esta administración estatal, y otro por 1,700 millones a largo de plazo, para infraestructura y planes luego de concluir la contingencia, y es con el que no estaríamos de acuerdo en estos momentos”, agregó.

Ayer informamos que el gobernador envió una iniciativa al Congreso, como parte de un plan de contingencia, protección al empleo y reactivación económica, ante la crisis por Covid-19, que resultó ser la solicitud de permiso al Congreso para contratar dos créditos por un total de $3,200 millones.

“El gobernador ha tomado buenas decisiones, se ha mantenido a la altura de las circunstancias para enfrentar esta contingencia por la cual pasa el Estado y el país en general, y buscar un empréstito también es correcto, pero no todo lo que pretende solicitar”, consideró.

El perredista precisó que es totalmente correcto recurrir a un crédito por $1,500 millones como ha planteado el gobernador en su solicitud, para reforzar la prestación de los servicios de salud, apoyar el desarrollo económico, para la protección del empleo y protección social, que serán los más afectados por la crisis.

“Hasta ahí estamos bien y totalmente de acuerdo, lo que no nos parece es lo del otro crédito, de $1,700 millones que pide para obra pública, como inversión contracíclica, reactivación económica y protección al empleo por las afectaciones que deje la pandemia; este no es el momento para eso, podría ser más adelante, pero no ahora”.

El diputado dijo que lo importante ahora es atender y apoyar a los que perderán empleo, reforzar los hospitales, enfocarse ahora en todo lo inmediato, y más adelante habrá tiempo para pensar en infraestructura y demás”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Podríamos requerir más

Cuevas Mena dijo que no cree viable un segundo crédito que pide el gobernador, por $1,700 millones, porque todavía no se sabe qué va a pasar. “A lo mejor y necesitamos incluso más que eso que está pidiendo ahora, hay que esperar para eso”.

Hay que esperar

“Creo que antes de pedir para planes a futuro, debemos esperar a saber lo que de verdad se necesitará. El gobierno federal ya considera recursos para eso... ¿y si el presidente manda lo que necesitemos y ya no es necesario el crédito? Por esa y otras razones no estamos de acuerdo con ese segundo crédito ahora”, afirmó.

