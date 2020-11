''En Paseo de Montejo no''

Nuevo rechazo a incluir esa arteria al plan de ciclovías

Jorge Carrillo Sáenz, presidente de la Fundación Paseo de Montejo, rechazó una vez más el Plan de Infraestructura de Ciclovías dentro del cual se considera el Paseo de Montejo.

“Nosotros que estamos en Paseo de Montejo y sabemos el movimiento que hay todos los días sabemos que (la ciclovía) no funcionará”, expresó, tras señalar que desde que se reunieron con Sergio Augusto Chan Peniche, jefe de Proyectos y Gestión de Movilidad, del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), no han vuelto a tener un acercamiento con el gobierno.

Luego recordó que pocos días después de la reunión con Chan Peniche enviaron un oficio con todas las dudas e inquietudes relacionadas con la obra. “Hasta el día de ayer (por el jueves) no teníamos respuesta. Ayer 19, nuevamente le mandé un oficio y esperemos que pronto tengamos respuesta”.

También indicó que tuvo un acercamiento con el municipio para exponer obras que sí pudieran realizar: cambiar los andadores, el adocreto, semáforos inteligentes… “Embellecer el Paseo de Montejo, eso necesitamos, no modificar temas de vialidad”.

El proyecto no funcionará, al contrario, “va a perjudicar mucho la circulación y el funcionamiento de Paseo de Montejo que antes de la pandemia ya tenía una vida muy importante en las noches, algo que veníamos impulsando desde hace mucho tiempo. Lo que menos necesitamos es un tipo de proyecto que no ayudará”, insistió.

Carrillo Sáenz señaló que a la obra no le ve ningún beneficio más que afectaciones, como el hecho de que el área de estacionamiento de autobuses turísticos quedaría en 2.50 metros de ancho, cuando un autobús mide 2.60, lo que significa que el vehículo invadiría 10 centímetros de ciclovía.

“¿Qué pasará? Van a decir que no está permitido que los autobuses se estacionen en Paseo de Montejo para los hoteles, y ¿dónde se estacionarán? A una cuadra o dos cuadras”, agregó el presidente de la Fundación.— Iván Canul Ek

También opinó que es probable que empiecen a suceder accidentes y se complicará el tránsito, sobre todo en los alrededores de las escuelas que están sobre en la avenida.

Sin embargo, dijo que si por “X” o “Y” se necesita conectar dicha zona, una opción serían las calles aledañas (56 y 58) que cuentan con dos carriles. “Uno que la conviertan en ciclovía y otro que lo dejen para circular, pero no tocar Paseo de Montejo”.

De un vistazo

Su propuesta

Acerca de cuál sería su propuesta, Jorge Carrillo Sáenz respondió enfático: “Que no se realice en Paseo de Montejo y que ese recurso se utilice donde realmente están ocurriendo muchos accidentes, donde están atropellando, en Periférico (…) No lo hagan en un lugar donde no se necesita. Mejor que bajen el dinero de otra manera y que embellezcan el Paseo de Montejo, no que empiecen a hacer inventos. Ahorita no es el momento de estar experimentado”.